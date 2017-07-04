 Подрывник моста на Луганщине получил 10 лет с конфискацией имущества. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, в апреле 2014 года житель Лисичанска вступил в сговор с другими лицами (в отношении которых материалы выделены в отдельное производство) с целью подрыва опорных балок автомобильного моста через реку Северский Донец на дороге сообщением Лисичанск - Северодонецк. В июле 2014 года был осуществлен подрыв самодельного взрывного устройства, в результате чего мост был поврежден.
Стоимость восстановительных работ составила более 1 млн евро.
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(Фото прокуратуры Луганской области)
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А у миллиардных воров - никаких конфискаций...
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А где имя , фамилия , фотография преступника
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Нас погубит ДОБРОТА...
Моя Мама так Мені і казала...
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Рашисты не в курсе откуда взялись эти строки, особенно, о том. что они означают... )))
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Весело и неожиданно... А потом, неожиданно весело! ))))))))))))))))))
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