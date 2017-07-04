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Все про:взрыв (4170) Луганщина (4025) мост (399) приговор (526)

 Подрывник моста на Луганщине получил 10 лет с конфискацией имущества. ФОТО

Лисичанский городской суд (Луганская область) признал местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия), и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, в апреле 2014 года житель Лисичанска вступил в сговор с другими лицами (в отношении которых материалы выделены в отдельное производство) с целью подрыва опорных балок автомобильного моста через реку Северский Донец на дороге сообщением Лисичанск - Северодонецк. В июле 2014 года был осуществлен подрыв самодельного взрывного устройства, в результате чего мост был поврежден.

Стоимость восстановительных работ составила более 1 млн евро.

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Подрывник моста на Луганщине получил 10 лет с конфискацией имущества 01Подрывник моста на Луганщине получил 10 лет с конфискацией имущества 02

(Фото прокуратуры Луганской области)
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Конфискация имущества у "подрывника"...
А у миллиардных воров - никаких конфискаций...
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Агггаааа....

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Че, перепугался, чт оу хозяина все заберут и нечем платить будут?.. )))
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я тоже сомневаюсь что у этого дамбасянена есть какое то имущество, разве что засранные портки. Но вопрос в другом. а за какие бабки будет этот мост восстанавливаться?. Может забрать все имущество у родни и соседей этого рузькава хироя?
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" Лисичанский городской суд (Луганская область) признал местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия), и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества "


А где имя , фамилия , фотография преступника
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Красота спасьот Мир..
Нас погубит ДОБРОТА...
Моя Мама так Мені і казала...
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"...всех доверчивей и строже в этом мире - доброта" (с)
Рашисты не в курсе откуда взялись эти строки, особенно, о том. что они означают... )))
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А, вот рядом с этой новостью висит фотка питараски терезы, которой за убийства дали 11 без кофискации. В дела
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Скора будэ вэсэло
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Рашистам...
Весело и неожиданно... А потом, неожиданно весело! ))))))))))))))))))
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Ну, сидеть он точно не будет. Корова Геращенко его на наших сменяет. И этом будет единственно права.
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Майно... Нирка, око і яєчко моглиб хоч фарбу компенувати
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Какие 10 лет - строить мост и его семью задействовать в полном составе!
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Этот мост в 500 метрам от моего дома.. куски бетона от моста побили шифер на крыше..а у людей кто ближе живет ..от детонации рассыпалась кирпичная облицовка домой..и мы бл@ть не может до сих пор узнать кого же осудили за врыв моста....тайну из этого сделали твари
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Ахренеть, тут в соседней теме за пытки и двоих убитых военных дали 11 лет всего, а тут 10, я вообще не понимаю как работают у нас суды
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПодрывник моста на Луганщине получил 10 лет с конфискацией имущества. ФОТО
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