 Эрдоган провел встречу с Джемилевым. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Меджлиса крымскотатарского народа.
Во время встречи, которая длилась более часа, Джемилев рассказал о текущей ситуации в Крыму, сложившейся с правами человека в связи с преследованиями крымских татар и других граждан Украины, несогласных с незаконной оккупацией полуострова Российской Федерацией.
Президент Турции отметил неизменность своей позиции относительно нерушимости территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. Он сообщил, что власти Турции принимаются меры по недопустимости посещения крымских портов турецкими судами.
Эрдоган также подтвердил готовность поддержать инициативу Меджлиса крымскотатарского народа по строительству в Киеве центральной мечети, знаменовать единство мусульман Украины.
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Які грамотні тролі.
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