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 Политика Украины, Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:Джемилев (753) Турция (2001) Эрдоган (353) крымские татары (1587)

 Эрдоган провел встречу с Джемилевым. ФОТО

4 июля состоялась встреча президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с лидером крымских татар Мустафой Джемилевым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Меджлиса крымскотатарского народа.

Во время встречи, которая длилась более часа, Джемилев рассказал о текущей ситуации в Крыму, сложившейся с правами человека в связи с преследованиями крымских татар и других граждан Украины, несогласных с незаконной оккупацией полуострова Российской Федерацией.

Эрдоган провел встречу с Джемилевым 01

Президент Турции отметил неизменность своей позиции относительно нерушимости территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. Он сообщил, что власти Турции принимаются меры по недопустимости посещения крымских портов турецкими судами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эрдоган провел встречу с главой Минобороны РФ Шойгу. ФОТО

Эрдоган также подтвердил готовность поддержать инициативу Меджлиса крымскотатарского народа по строительству в Киеве центральной мечети, знаменовать единство мусульман Украины.
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Все зміниться після звільнення Криму. Будуть дуже веселі, чого і нам всім бажаю
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я вообще удивился что турции наплевать на татар, у них плохая история?
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История у них нормальная. Когда начнут рвать Украину, о ней вспомнят, и заявят свои права на основе исторической справедливости.
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Кто, это уже не имеет принципиального значения. Барыга идет по пути Горбатого, К сожалению. с тем же результатом. Во всяком случае , пока.
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Когда, если не поменяем политику то достаточно скоро. Поверьте, я пишу это с печалью. Если в головах у людей уже нет страны, то официальный распад это дело времени.
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Спешил, наверное. Украина пишется с большой буквы. Поправь свои сообщения. Спсб!
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А от коли почнуть рвати твою жопу, згадають про еволюційну доцільність...
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Дуракам всегда чья то дупа мерещится.
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У них плохая память. Боятся, что Вова опять начнет помидоры давить. Помидоры дороже крымских татар.
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Нужно было защищать свою Родину, а не брать паспорта. Теперь можете жаловаться на Путина кому угодно и строить мечети, это ничего не изменит.
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Будєм пасматрєть... Ворог завжди був один/майже/- МОСКОВИТИ!!
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Центральна мечеть в Києві це гарна пропозиція. Головне, після побудови динаміки потужніше встановіть, щоб вранці та ввечері молитва до Борисполя долинала. Мабудь мешканці зрадіють.
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Я лайк поставил только относительно одной статьи, а согласие, насчёт антиукраинского ресурса, дал ранее ниже.
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А в остальном, насчёт антиукраинского ресурса - верно.
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В Киеве это легко. Лучше бы Эрдоган помог построить мечеть на ЮБК.
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Эрдоган был в Киеве? На ЮБК нет мечетей , ну да, мабуть немае.....
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Какая разница где был Эрдоган? Пусть он строит мечети там где родина татар - в Крыму. Хвост поджал перед Вовой, и пошел строить мечеть в Киеве. Памыдоры- апыльсыны и отдыхающие! Это для него важнее, чем вопрос крымских татар. Или он за полит заключенных слово перед Вовой замолвил?
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Краще б турецький султан знову заборонив московитам Туреччину відвідувати.
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Турция тоже решила поиграть в геополитику? И мечетей в Киеве побольше, желательно на печерских холмах.
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Эрдоган также подтвердил готовность поддержать инициативу Меджлиса крымскотатарского народа по строительству в Киеве центральной мечети, знаменовать единство мусульман Украины.Источник: https://censor.net.ua/p446535 в столице Украины нужно строить центры высоких технологий а не ... !
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С центрами порядок. Мечеть никому мешать не будет. Или у вас есть горький опыт москвы?
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что бы ни происходило, можно сказать - что свинособакам смерть, то всему миру, хорошо!...)
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надеюсь оружие просил? или автономию выбивал?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЭрдоган провел встречу с Джемилевым. ФОТО
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