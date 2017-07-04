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 Общество
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Все про:вымогательство (311) задержание (5931) Киевская область (1599) общественные организации (114)

 Глава всеукраинской общественной организации Бурда подозревается в вымогательстве. ФОТОрепортаж

В Киевской области задержан Михаил Бурда, глава всеукраинской общественной организации "Бюро по защите экологии и здоровья", по подозрению в вымогательстве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, злоумышленник требовал от руководства предприятия еженедельно платить ему деньги. Сумма зависела от объема добытой продукции. По предварительным подсчетам, "дань" составляла около 200 тысяч гривен в месяц. В случае отказа мужчина угрожал повредить и уничтожить имущество предприятия.

При передаче 34 тысяч гривен злоумышленник задержан. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главред интернет-издания на Львовщине вымогал $500 за прекращение журналистского расследования, - СБУ. ФОТО

Глава всеукраинской общественной организации Бурда подозревается в вымогательстве 01Глава всеукраинской общественной организации Бурда подозревается в вымогательстве 02Глава всеукраинской общественной организации Бурда подозревается в вымогательстве 03Глава всеукраинской общественной организации Бурда подозревается в вымогательстве 04

(Фото прокуратуры Киевской области)
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Если за тобой приехал синий Volkswagen Transporter, тебе тризда. На таких во всех областях катаются сбушники.
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катаются вхолостую: СБУ задерживает, а судьи отпускают... Это чтобы СБУ не оставалось без работы?
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Это не к СБУ уже претензии, они-то как раз свою работу делают.
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Вся Украинская власть это и есть самая настоящая БУРДА !!!
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Так, а кто же тогда? Реальные кандидаты это Порох, Юля и Бойко
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Регионалам президентское кресло уже не светит с отвалившимся Крымом и Донбассом, они разве что на парламентских выборах возьмут еще десяток мест в ВР. Но это и будет их потолок.
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Про Тольку не скажу,не знаю а у Юли такой шанс пожалуй таки будет ...
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вот и вся правда об "общественных организациях" и возглавляемых ими прохиндеях, жулье и ворье...
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З чого таких всеохоплюючий висновок? По цій одній гниді?
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Дело в том, что в общественные организации, попадают люди, которых там не должно быть.
Сможет ли общественная организация, контролировать деятельность ВР, если участники этой организации, это помощники нардепов, либо их дальние родственники?
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Бувають попадають, а буває і ні.
До чого це ви?
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К тому, что этот человек (Бурда), не единственная такая гнида.
Таких хватает.
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Воши, воши!! Саньок розмножуються!!! Гніздо чоКАЛадне -недоторкане!!!
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Розвелося шарлатанів... деякі навіть у ВР пролізли.
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Сколько тролля не корми, все равно на рассию смотрит.
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Какого дауна можно рекетировать с помощью ксивы общественной организации?По моему достаточно прочитать что в ней написано и послать ее обладателя нх
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Вполне возможно, что он обещал натравить карманных титушек.
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прикол что он требовал еженедельно! ему платить
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Это все херня, имитация деятельности. Крупные рыбы в зраде спокойно себе сидят. Пока их не выловят, ничего в лучшую сторону не изменится.
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А экологические прокуроры вообще редкие взяточники., вот кто терроризирует предпринимателей.
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Та канешна таки да...Названийо организацойо ужо ПУК з заставою...
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В Украине за взятки не садят - Вы главное берите, не бойтесь Даже если вас поймают, не нужно с перепугу деньги в унитазы сливать или с окон выпрыгивать.
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Нююю..В паРашке хочь слово УНИТАЗ приживаєтца..
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Парашнічек, МИ -УКРИ , знаємо кацапський язік краще чим ви , падлюки!!

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Ни хренуль себе- эколог! Методы у него- любой "пожарник" позавидует! Во как: "угрожал повредить и уничтожить имущество предприятия."(с). Я даже не слышал о таком. Хотя у нас, в Мариуполе- каждый третий- эколог.
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А чи не дуже забагато розвелося цих громадських організацій,може вже пора їх позакривати,ну так десь з половини?
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Почему израильская RADA(https://www.youtube.com/watch?v=S-t6Az6AEDs) обогнала украинский заслон(мобильная рлс и уничтожение боевых зарядов, которые приближаются к танку-бтру), который был анонсирован 30 лет назад и не доведен до ума-спасибо кб морозова за то что нихрена не делает и романову куратору оборонпрома.
Потому что народ который более падкий на фотки убийств и аварий, чем на спрашивать и интересоваться у власти куда, сколько и на что пошло финансирование с ввп страны, заслуживает чтобы его обворовывали, а в итоге погнали в рабство и на ватную
войну за ватное очередное трупозабрасывание, чтобы его кишки виртуозно летали по деревьям.
Народ заслуживает таких правителей, которым создает условия жизни системы. Народ сам виноват в том как живет.
Если бежать сломя ноги на фотки аварий нас меньше интересует оружие(как в израиле) и контроль власти, то МЕСТО КЛАДБИЩЕ, регулярно его перенаполнять в зависимости от очередной дурости внешнего интересанта или агрессора.
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Интересно, а как поживает одесский ватный петух и интэлэхтуал Борис Бурда?
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Цензор.НЕТФотоОбществоГлава всеукраинской общественной организации Бурда подозревается в вымогательстве. ФОТОрепортаж
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