 Глава всеукраинской общественной организации Бурда подозревается в вымогательстве. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, злоумышленник требовал от руководства предприятия еженедельно платить ему деньги. Сумма зависела от объема добытой продукции. По предварительным подсчетам, "дань" составляла около 200 тысяч гривен в месяц. В случае отказа мужчина угрожал повредить и уничтожить имущество предприятия.
При передаче 34 тысяч гривен злоумышленник задержан. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
(Фото прокуратуры Киевской области)
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Сможет ли общественная организация, контролировать деятельность ВР, если участники этой организации, это помощники нардепов, либо их дальние родственники?
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До чого це ви?
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Таких хватает.
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Потому что народ который более падкий на фотки убийств и аварий, чем на спрашивать и интересоваться у власти куда, сколько и на что пошло финансирование с ввп страны, заслуживает чтобы его обворовывали, а в итоге погнали в рабство и на ватную
войну за ватное очередное трупозабрасывание, чтобы его кишки виртуозно летали по деревьям.
Народ заслуживает таких правителей, которым создает условия жизни системы. Народ сам виноват в том как живет.
Если бежать сломя ноги на фотки аварий нас меньше интересует оружие(как в израиле) и контроль власти, то МЕСТО КЛАДБИЩЕ, регулярно его перенаполнять в зависимости от очередной дурости внешнего интересанта или агрессора.
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