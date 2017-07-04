 "Подарите этим лишенцам глобус": "Первый канал" РФ приписал "Океану Эльзы" 35 концертов на территории России за последние годы. ФОТО

"Первый канал" сообщает в эфире, что у "Океана Эльзы" в 2016-2017 в России было 35 (!!!) концертов. Где?! Когда??? ", - спросил в Twitter российский журналист, телеведущий, спортивный комментатор Василий Конов.
Первый канал сообщает сейчас в эфире, что у Океана Эльзы в 2016-2017 в России было 35 (!!!) концертов. Где?! Когда??? pic.twitter.com/9VtyqPYlwm- Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) 4 июля 2017 г.
"Добрый день! Последний раз "Океан Эльзы" выступал в России в декабре 2013 года", - так отреагировал на информацию пропагандистов сам лидер группы Святослав Вакарчук.
Добрый день! Последний раз Океан Ельзи выступал в России в декабре 2013 года.- Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 4 июля 2017 г.
Слова артиста подтвердила и PR-менеджер группы Виктория Хоменко.
"Медиа-шизофрения на марше. Страну угадайте сами. Последние концерты Океан Ельзи / Okean Elzy в России были 4 года назад, в 2013-м. В 2016-2017 концерты были в таких городах, например, как: Лондон, Минск, Сидней, Мельбурн, Тбилиси, Рим, Прага, София, Париж, Тель-Авив, Стокгольм, Амстердам, Дубаи, Вена, Кишинев, Лиссабон, Сан-Франциско, Барселона, Берлин, Лиепая, Нью-Йорк, Варшава, Торонто, Сиэтл и даже Белая Церковь. Вот здесь есть полный перечень. Подарите этим лишенцам кто-нибудь глобус", - написала она в Facebook.
Кроме "Океана Эльзы" в списке гастролеров также оказались группа "Грибы", у которой "насчитали" 20 концертов, Макс Барских (11 концертов) и Светлана Лобода (5 концертов).
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для руснявых ундеменшей глупейшая брехня это норма жизни. Мордовские свинособаки просто не могут по другому.
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Вместо того, что бы прямо сказать, что взорвали кацапы начинает выдумывать какую-то херь. То что он там не выступал с 2013 года правда. У Вакарчука, увы показательно толераская позиция к кацапии. При чем тут кизячок?
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тема обжевана, его свои убрали
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Мог бы промолчать, но нет, он высказал соболезнывания. Вакарчук розделяет свинособак и их правителей, мол кацапы хорошие, а это только путлер и его хунта плохие. Это опасная и неразумная позиция
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Слава Україні!
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Главарь боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко выступил с новым противоречащим здравому смыслу заявлением.
В вузах ДНР наблюдается наплыв поступающих, которого не было даже до войны - Захарченко
В интервью собственным пропагандистам он заявил, что в так называемые вузы на оккупированных территориях Донецкой области массово приезжают учиться люди из "ближнего и дальнего зарубежья…Львова, Ивано-Франковска, Киева". Также он убежден, что "студентов" в нынешнем году стало намного больше по сравнению с 2010-2012 годами. Такой "успех" Захарченко объясняет сохранением преподавательского состава и якобы выдаваемыми по завершению учебы российскими дипломами.
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А Скрипка вообще у ригов придворным музыкантом был. А сейчас они в вышиванках!
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Президента РФ Владимира Путина в мире не боятся, Запад относится к России осторожно только из-за ядерной мощи, но она "дутая". Об этом заявил бывший советский разведчик Виктор Суворов.
Суворов: Можно посмотреть в интернете, информации о том, какие стратегические ракеты стоят на вооружении России, хватает
Ядерная мощь России является блефом, срок эксплуатации ракет давным-давно истек, сказал в эфире на телеканале "112 Украина" бывший советский разведчик Виктор Суворов.
Он отметил, что президента РФ Владимира Путина в мире не боятся.
"Дело в том, что существует только одна вещь, отчего Запад так осторожно относится к России, - это ядерная мощь. Но она дутая. Можно посмотреть в интернете, информации о том, какие стратегические ракеты стоят на вооружении России, хватает. Ведь они же все сделаны в Украине. Кроме того, срок их эксплуатации давным-давно истек", - сказал Суворов.
Он отметил, что ядерная мощь России - это "блеф, железно".
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Ядерный блеф России для внутреннего пользования
оригинал.. ОЧЕНЬ познавательная статья
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В России не только истек "до 1997 года" срок эксплуатации старых советских ядерных зарядов для боеголовок ракет, но и нет плутония, чтобы сделать новые. Из старого советского плутония их не изготовить, так как в нем, как и у плутония в боеголовках, необратимо изменился изотопный состав. А чтобы получить новый оружейный плутоний и изготовить новые ядерные заряды для ракет, нужно не просто время - специалистов нет, оборудование в не рабочем состоянии. В России утеряна даже технология изготовления стволов для танковых пушек, после нескольких первых выстрелов полет следующих снарядов у нового российского танка мало предсказуем. Причины те же - специалисты состарились или разбрелись с неработающих производств, а оборудование или ветхое, или растащено. Вполне вероятно, что намного более сложные технологии получения оружейного плутония и создания из него ядерных зарядов утеряны, и восстанавливать их придется не год-два, а в лучшем случае лет 10-ть. Да и позволят ли РФ американцы запустить вновь реакторы для получения высокообогащенного оружейного плутония? Россия поставила уникальный эксперимент по разрушению техносферы современного техногенного общества, при сегодняшнем режиме техносфера тает на глазах, общество теряет технологии, инфраструктуру, и главное - людей способных работать не продавцами или охранниками. РФ вполне закономерно превратилась из страны обладающей ядерным оружием, в страну потенциально способную им обладать, статус изменился с реальной сверхдержавы на статус потенциальной сверхдержавы, а это принципиально меняет российские отношения с другими странами.
....
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"русской рожей" -то вообще финиш!
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Sasha Sotnik
Михаил Николаевич!
Мне очень жаль писать вам это письмо по столь печальному поводу, но для меня важно, чтобы вы его прочли. Это - не крик злорадствующего отморозка с галерки, а попытка сказать вам напоследок то, что не решаются произнести друзья и близкие у постели умирающего.
Ваша карьера известного сатирика началась с передачи «Вокруг смеха», где вы впервые блеснули, действительно, смешной байкой о «втором девятом вагоне». Эта зарисовка рассмешила миллионы телезрителей, вы стали узнаваемым, вас полюбили, поверив в вашу искрометность, искренность и безупречность вкуса. Ведь юмор не терпит пошлости, и в этом смысле вы некоторое время были чуть ли не эталоном вкуса. Даже когда на телеэкраны поперли петросяны и дубовицкие, вы старались «держать планку». Однажды вы даже поздравляли россиян с Новым годом вместо Президента Ельцина…
А потом что-то сломалось. Вы все чаще стали переходить незримую черту, поймав необъяснимый кураж и полностью отдавшись обманчивому ощущению легкого успеха. Это ощущение искривило ваше мировосприятие, наделив вас дьявольским правом учить, внушать и пропагандировать. Мысль о «тупых американцах», развитая вами в десятках интермедий, и получившая широкое распространение в массах телезрителей, никогда не бывавших за границей, благодаря многочисленным телеэфирам, стала серьезным подспорьем в деле тотальной пропаганды. Ваша поддержка аннексии Крыма и агрессии путинской России против Украины так же была использована пропагандистскими СМИ в деле пропаганды войны и разжигания межнациональной ненависти. Вы превратились в мощное орудие пропаганды человеконенавистничества и войны.
Процесс расчеловечивания легок, безболезнен и незаметен. Жаль, что рядом с вами не оказалось никого, кому бы вы безоговорочно доверяли, и кто мог бы вас тогда остановить. Но даже в тот период у вас еще был шанс остановить это сползание в моральную пропасть самостоятельно, вспомнив о тех творческих авторитетах, кто помогал вам взбираться на вершину популярности в самом начале пути. А потом была «шутка» о сбитом над Донбассом «Боинге». О том, что он «упал, потому что был тяжелее воздуха». И после этой «шутки» вы перестали существовать - как писатель, юморист, творческая единица. Все остальное перестало иметь значение, потому что вы провалились в пропасть, которая поглотила вас.
Вы - яркий пример творческого самоубийства. Конечно, не вы - первый, в разные времена грешили и до вас. Маяковский славил партию - и застрелился, Фадеев лгал - и застрелился, а многих творческих личностей нашего времени, всецело отдавшихся служению лубянскому фашизму - и вовсе ничем не проймешь. Лгут - как дышат, и не помышляют наложить на себя руки. Но иной раз жизнь превращается в Судьбу, которая посылает некогда одаренным людям тяжелую расплату за содеянное еще при жизни. Как жестокий бумеранг.
Ваш случай стал ярким примером того, как человеческая душа умерла раньше самого человека. Будучи медийной фигурой, вы предъявили публике все этапы пути творческого самоуничтожения: от банальной «звездности» до последнего шага во всепоглощающую моральную пропасть.
Вряд ли вы будете прощены теми, кто был убит и изуродован под аккомпанемент гомерического хохота ваших зрителей. Тем не менее, пусть Судьба будет к вам благосклонной в последние дни, избавив вас от физических страданий. И пусть никто не посмеет пошутить: «сатирик Задорнов умер, потому что с опухшим мозгом люди не живут». Потому что шутки кончились. Причем, очень давно…
Прощайте, Михаил Николаевич…
http://sotnik-tv.com/kolonka-avtor/512-otkrytoe-pismo-satiriku-zadornovu.html
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Следующий хуйло и его банда
опухоль, которая поразила его головной мозг, оказалась неизлечима.
Несколько месяцев назад Михаил Задорнов сообщил, что у него диагностировали "серьезнейший недуг, свойственный не только возрасту и лечить его надо немедленно".
Об этом пишет paparazzi.ru.
К сожалению, опухоль, которая поразила его головной мозг, оказалась неизлечима, и пройдя несколько курсов терапии Задорнов отказался от дальнейших бесполезных попыток исцеления и отправился в свой дом в Юрмале.
Как сообщил источник eg.ru артист "тает на глазах", проводя последние дни своей жизни в кругу родных и близких.
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Акцент на слове "опять"!
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1. Нищий Ватостополь на пределе: "Вы можете себе представить, что будет после третьего или пятого снесенного дома? Социальное напряжение общества в данный момент на пределе. Палку перегнули. Заксобрание на мыло. Городу нужна новая вменяемая власть, способная решать городские проблемы, а не увеличивать налоги и без того НИЩИМ ЛЮДЯМ" https://twitter.com/Kosstik8/status/881968559760572417 (скрин).
2. У знакомых военные оккупанты отбирает землю в Каче. Им уже сказали, что "суд" они проиграют. Но украинские документы собственности хранят. В надежде?
3. Оккупанты спихнули Севастополю в лизинг 25 новых автобусов. Пропагандоны написали, что "автобусы понравились вице-губернатору Базарову". Если раньше вата была в восторге от каждого телодвижения, то сегодня картина иная. Вот реакция: "Несколько вопросов: 1) Если эти автобусы закупило правительство Севастополя и пустило на городской маршрут, почему цена не 12 или 15 руб, а 20 (9 грн)? Значит это коммерческий маршрут?; 2) Почему оплата опять через водителя? Ведь обещали турникеты и прозрачную систему оплаты. Снова деньги текут по карманам и мимо государственной кассы?; 3) Большие автобусы за 20 руб с человека и без льгот, конечно, будут не слишком востребованы. Сегодня видела, что два автобуса были практически пустые. Так для кого эта «красота», столь вдохновившая чиновника?", "Понравились автобусы Базарову, значица… Означает ли это, что он теперь на работу будет ездить исключительно на автобусе?", "Ну так пустите часть автобусов на социальный 19 маршрут. Хватит Федчишину (прим - частный автоперевозчик) одному кататься. Городской транспорт должен быть муниципальным", "Федчишина никто не тронет, он платит кому надо исправно откаты" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/881942127126749187 (скрин).
4. Крымские моряки - одни из самых ватнющих ват в мире (да простят меня патриоты в их кругах), но не брезгуют работать по украинским документам, чтобы получать евро и доллары, а не вонючие рубли. Просто почитайте https://twitter.com/CrimeaUA1/status/881980415438925824 (скрин). Как я уже говорил ранее, моряки оформляют украинские документы не только в Украине, но и в консульствах Украины в других странах, где находятся в плавании. А потом продолжают ненавидеть Украину дальше.
5. В Крыму проводят проверку боеготовности и обеспечения оккупационных войск. Это уже третья за год. Вот такой курорт http://qha.com.ua/ru/voina-bezopasnost/zamministra-oboroni-rf-pribil-v-krim-s-proverkoi/175668/ . Кроме того, в Севастополе приняли преступную присягу 29 призывников, которые вступили в ряды оккупационной "Росгвардии" https://ru.krymr.com/a/news/28593997.html
6. Стали известны имена понаехавших в Крым ФСБшников, которые потом "заблудились" на Херсонщине: это Владимир Кузнецов из Амурской области и Аскар Кулуб из Ростовской. Оба задержаны https://informnapalm.org/38509-tejkdaun-opoznan-vtoroj-fsb-shnik/ (фото).
7. "Мошенники прислали алуштинцам платежки за капремонт гаражей". Мне мошенники за квартиру присылают http://news.allcrimea.net/news/2017/7/4/moshenniki-prislali-alushtintsam-platezhki-za-kapremont-garazhei-83445/
8. Чтобы спровоцировать народ Алупки на парковый Майдан, агенты Трампа, несмотря на обещания Гоблина, все-таки закрывают парк и делают вход платным. Ватники считают, что специально злят людей. Прочтите https://twitter.com/KrimRt/status/882229036516298754 (скрин).
9. В Ялте оккупанты намерены ввести традицию полуденного выстрела из пушки. Зачем эти полумеры??!! Переходите сразу на следующий этап - обстрел города пакетом ГРАДа http://fresh.org.ua/novosti/134305/v-yalte-poyavitsya-poludennyy-vystrel_2017-07-04
10. Заехал на севастопольский хладокомбинат. Эстакада метров 100. Обычно забита фурами и бусиками. Сегодня ДВА МИКРОАВТОБУСА И ВСЕ! Продавцы стоят, курят около офисов. Тишина и покой. Иллюстрация кладбища предпринимательской активности. Становится страшно. Что народ зимой делать будет?
11. Встретил даму, которая вернулась с материковой Украины. Говорит, что не может отойти от увиденного там. Была в Геническом районе (Херсонщина). Говорит, что клубника по 25 грн, и отдыхает вся Москва. В Крыму же цены космос и туристов мало. У неё разрыв шаблона.
12. Самые ярые предатели на ватофоруме, отвечая на вопрос россиян, признали, что туристов в этом году в 2 раза меньше, чем в 2016. Причиной считают высокие цены, а не оккупацию https://twitter.com/Kosstik8/status/881968849914130432 (скрин).
13. В Новофедоровке ещё не сезон. Дякуємо за чисте узбережжя! https://twitter.com/SectorCrimea/status/882114214197964800 (фото). Продолжают ждать туристов в Учкуевке https://twitter.com/KrimRt/status/882222000407801856 (фото) и Феодосии https://twitter.com/KrimRt/status/882221634177912832 (фото).
14. Просто туристы в рф слишком богатые для Крыма… Вот и не едут…
15. Севастополь. Добро пожаловать отсюда: "Скажите, пожалуйста, приезжие, зачем вы сюда едите? Вы сами сюда приезжаете и пачкаете наш город, БЕЗ ВАС БЫЛО ЛУЧШЕ. Поприезжали на своих машинах, теперь в транспорте очень долго приходится стоять в пробках. Напиваетесь тут, качаете свои права, курите в общественных местах, поскольку привыкли к другому, и ещё и хватает наглости обсирать местных жителей. Уважаемые гости, не пойми откуда-то приехавшие, не приезжайте сюда, только вы портите этот город!!!" https://twitter.com/KrimRt/status/882163407893532672 (скрин).
16. Во время швартовки лохани "Князь Владимир" в порту Ялты сломался буксир. Это просто какой-то триллер.
17. Это не совсем то, чего я жду. Но это начало. Думаю, в следующий раз дым повалит непосредственно из "Владимира", а не из буксира http://news.allcrimea.net/news/2017/7/4/vo-vremya-shvartovki-knyazya-vladimira-v-portu-yalta-slomalsya-buksir-83480/ (видео).
18. Хронология лжи и тупости оккупантов: 18 июня 2017 - "Власти Симферополя уже с нетерпением ждут следующий дождь. Заместитель главы администрации Симферополя, курирующий сферу ЖКХ, Кирилл Скороходов заявил, что следующий дождь не станет внезапным бедствием для города"; 4 июля 2017 - "Симферополь опять утонул. Обещанный синоптиками ливень за несколько минут превратил улицы Симферополя в бурные реки" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/882202322759274496 (фото-скрин и 2 ссылки).
19. Трамп в честь Дня Независимости США наслал на Крым климатическое оружие - остров 404 накрыло градом, ветром и ливнями. Остановилась паромная переправа. Низабудим, нипрастим! https://ru.krymr.com/a/news/28595593.html
20. Знаю одно крайне ватное чудо, которое сбежало от "хунты" с материка в Крым сразу после оккупации. На материке имел отличную работу и квартиру. Теперь ютится в общаге и едва сводит концы с концами. Люто ненавидит Украину и США. Агрессивно ждет возвращения СССР.
21. В школах поставлена задача готовить из детей пушечное мясо. На выпускном у сына в течение часа раз 40 звучали фразы "патриот россии" и "готов к труду и обороне"!
22. - Почему ты такой уклончивый? - Мы, крымчане, привыкли уклоняться от камней с неба.
23. В последнее время заметил, что с проукраинскими мгновенно нахожу общий язык в деловых вопросах. На уровне телепатии. Русня дико тупит.
P.S. Люди в футболке "Сделан в СССР" как бы подтверждают, что ничего хорошего в СССР так и не сделали. КРЫМский бандеровец @CrimeaUA
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