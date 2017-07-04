 Трое полицейских наладили производство алкогольного суррогата на Николаевщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, в состав группы входили трое работников полиции Николаевской области. Во время обыска у них изъяли оборудование для массового производства фальсификата и около тысячи литров готовой продукции.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.
(Фото СБУ)
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