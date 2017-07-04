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 Общество
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Все про:алкоголь (1591) Николаевская область (808) СБУ (14552) фальсификат (306)

 Трое полицейских наладили производство алкогольного суррогата на Николаевщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Николаевской области разоблачена группировка, которая изготовляла и продавала фальсифицированный алкоголь из недоброкачественного сырья.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, в состав группы входили трое работников полиции Николаевской области. Во время обыска у них изъяли оборудование для массового производства фальсификата и около тысячи литров готовой продукции.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция нейтрализовала преступную группу, занимавшуюся массовым изготовлением и продажей фальсифицированного алкоголя на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Трое полицейских наладили производство алкогольного суррогата на Николаевщине, - СБУ 01Трое полицейских наладили производство алкогольного суррогата на Николаевщине, - СБУ 02Трое полицейских наладили производство алкогольного суррогата на Николаевщине, - СБУ 03Трое полицейских наладили производство алкогольного суррогата на Николаевщине, - СБУ 04Трое полицейских наладили производство алкогольного суррогата на Николаевщине, - СБУ 05Трое полицейских наладили производство алкогольного суррогата на Николаевщине, - СБУ 06

(Фото СБУ)
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Вся реформа від авакова з дєєвою в одному фоторепортажі.
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Есть какой-то 100% способ отделить честных от нечестных или нечестные выявляются только после того, как они попались?
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Аваков,чего ты позоришься со своими полицейскими?Почему среди них так много дряни? Почему ты не почистил их ряды? Почему не пропустил всех через детектор лжи? Как эти твари у тебя оказались после аттестации? Аваков иди нах из полиции,народ тебе не доверяет.
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После Врадиевки, николаевцам по-прежнему не везёт с ментами.
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ну за такое - нужно заставить их всё выпить до последней капли...\предварительно оплатив государству за предоставленную возможность...\
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мы вернулись в беспредел позднего яныка..только с войной и значительно худшей экономической ситуацией..(
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А при убийце -Януковиче приходилось тратить средства на отражение агрессии паРаши?
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это стало помехой проведения реформ..? или очень накладно, например, "судей" и "прокуроров" отправить в утиль или либерализировать налоговой законодательство..? ботик, иди куда нибудь мимо..
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що в нас мусссор тільки не кришує чи очолює???
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Как в анекдоте... " Подхожу к моему сараю,вижу дымок из него, открываю дверь, а там три мента самогон гонят,,,"
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Цензор.НЕТФотоОбществоТрое полицейских наладили производство алкогольного суррогата на Николаевщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
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