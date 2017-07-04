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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Резервисты батальонов теробороны провели учебные стрельбы на Киевщине и Черкасщине. ФОТОрепортаж

В Киевской и Черкасской областях резервисты батальонов территориальной обороны провели учебные стрельбы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Для резервистов стрелкового батальона, который сейчас проходит военные сборы в Черкасской началась активная фаза сборов. Военнослужащие батальона отработали на полигоне учебные стрельбы из стрелкового оружия. Личный состав имел возможность вспомнить материальную часть стрелкового оружия, основы и правила стрельбы.

Резервисты батальонов теробороны провели учебные стрельбы на Киевщине и Черкасщине 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Бойцы отрядов территориальной обороны провели учения на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Резервисты батальонов теробороны провели учебные стрельбы на Киевщине и Черкасщине 02
Резервисты батальонов теробороны провели учебные стрельбы на Киевщине и Черкасщине 03
Резервисты батальонов теробороны провели учебные стрельбы на Киевщине и Черкасщине 04

Активная фаза военных сборов продолжается и на полигоне на Киевщине. Там совершенствуют боевые навыки военнообязанные роты охраны Дарницкого районного в г. Киев военного комиссариата.

Смотрите также: Форсирование водной преграды отработали танкисты и военные инженеры на совместных учениях в Донецкой области. ВИДЕО

Состоялись занятия по тактической и огневой подготовке, отработка боевого слаживания взводов. Также военнослужащие выполнили учебные стрельбы из стрелкового оружия из различных положений.

Резервисты батальонов теробороны провели учебные стрельбы на Киевщине и Черкасщине 05
Резервисты батальонов теробороны провели учебные стрельбы на Киевщине и Черкасщине 06

Смотрите: Испытания новейшего переносного ракетного комплекса "Корсар" прошли на отлично: бронированная цель типа танк была успешно поражена, - КБ "Луч". ФОТОрепортаж

Резервисты батальонов теробороны провели учебные стрельбы на Киевщине и Черкасщине 07
Резервисты батальонов теробороны провели учебные стрельбы на Киевщине и Черкасщине 08

Читайте: Украина должна привести войска в боевую готовность в ответ на учения "Запад-2017", - Геращенко
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РПГ це вже краще ніж пістолет, але потрібні стрільби з ПТРК та протитанкових гармат МТ-12 і бажано керованими снарядами ракетами Стугна! Для підрозділів тероборони головне завдання це протидія танковим та механізованим колонам ворога, які за задумом навчань перейдуть кордон і будуть стрімко наближатись до важливих адміністративних центрів та транспортних вузлів! А зупинити ворожі танки автоматами АК-74 та кулеметами Максим не вийде як би ти влучно не стріляв!
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Их задача немного другая судя с планов гш,это охрана обьектов и блок посты в тылу армии.А рпг боеприпасов уже и в войсках не хватает.Сам гш об этом уже давно говорит.У нас бойцы по 300 зарядов на танк тратят,так как стугны по выставкам в основном катаются.
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Коли буде відбуватись наступ механізованих та танкових колон ворога на обласний центр Генштаб буде кидати в бій будь кого хто зможе підняти слухавку і вислухати бойовий наказ! Тому не треба тішити себе ілюзіями про блок-пости та охорону об'єктів! Об'єктами будуть мости та дамби і охороняти їх потрібно буде від ворожих танків та десанту! Бойовий наказ буде - зупинити танкову або механізовану колону на підступах до мостів та підірвати міст у випадку прориву русо-фашистів до річки, щоб унеможливити переправу танків та бронетехніки ворога на інший берег! А для того щоб знищувати танки та бронетехніку ворога на іншій стороні річки кулемет Максим не підходить!
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одна беда, Стугны нет на передовой, а уж для теробороны её не будет и подавно..., за то есть раритетный пулемет Максима образца 1910 года.
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А с такой, что ты нагло врешь и видео (о поражении Стугной-П кацапского мобильного, минометного расчета в АТО) тому яркое доказательство.
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Короче все понятно, очередной диванный клоун аналитик, который хрен покажет в какой стороне АТО находится.
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да ты просто шоколадный у#бан во оно что ... ну иди нах.. чмырь.
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Из ваты культура брызнула, давай жги еще быдло кацапское.
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нет, не все оказывается! Достал ты меня.
"Если говорить о передовой, к сожалению, о "Стугне" мы только говорили. На счет "Максима" (пулемет - ред.), ничего плохого о нем на сегодня сказать не могу. Ребята очень хорошо из него отражали атаки. Хочется новейшего оружия, декларируется много новейшего оружия, но хотелось бы, чтобы по крайней мере булатов танков было все больше. Об "Оплоте", я думаю, пока что лучше промолчать. Это был бы реально прорыв и уверенность в будущем", - подчеркнул представитель штаба АТО.
http://pressorg24.com/news?id=322564
SkVrostik - ты баклан, трепло и просто глупый!
Вот теперь всё!
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Ты быдло прежде чем оскорблять людей видео открой где Стугна-П поражает кацапский минометный расчет в АТО. И читай внимательно: "все видели, но не все имеют". Да с тобой уже давно всё! если ты постишь высеры с сайтика РИА Украина который пренадлежит кацапне, здесь даже говорить не о чем, вата ватная.
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идиот, ты был послан, вот и иди. Не пиши мне.
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нет ты не идиот, ты полный кретин, читать учимся?
О противотанковых комплексах "Стугна" на передовой все слышали, но не все видели. Об этом в эфире "5 канала" заявил представитель штаба АТО Леонид Матюхин ... дальше по тексту
http://pressorg24.com/news?id=322564

какая такая риа?? твой 5 кАнал и пресс-офицер штаба АТО, это ты их кацапами назвал?
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ок, если кому что не понятно и лень думать головой, (обращаетесь тупоголовые):

ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ:

На передовой хватает БК , в частности, военнослужащие не получаю достаточный боекомплект: боеприпасы на СПГ и патроны калибра 12,7 на ДШК им практически не выдают. Воины до сих пор не получили летнюю форму, а новоприбывшие военнослужащие вообще не получили никакой формы. Источник: https://censor.net.ua/n445958

на складах ВСУ закончились «точные» патроны. «точных» патронов для снайперских систем нет совсем. https://inforesist.org/volonter-u-vsu-na-skladah-zakonchilis-tochnyie-patronyi/

Для тех, кто захочет сказать, что это провокация, это единичный случай и вообще ... рука кремБля: Минобороны уже спустилось на землю и оценивает как критическое обеспечение армии боеприпасами калибра 7,62 мм к снайперским винтовкам, калибра 12,7 к пулеметам ДШК и НСВТ, крупных калибров от 23 до 152 мм для артиллерийских систем, гранатометными выстрелами всех типов и калибров. Источник: https://censor.net.ua/n446144

Бойцы АТО уничтожили динамическую защиту «Белого орла»
при помощи АГС (НЕ СТУГНОЙ), а затем подожгли установленные на нем дополнительные баки с горючим. https://youtu.be/syOrPbZP-54

а 2016 год 46-я десантно-штурмовая бригада получила около 50 ракет к этим комплексам, а сейчас военные «ждут еще и дополнительный тренажерный комплекс». Причем аппаратура комплекса размещена в погребе, "посреди мешков с овощами и ящиков с консервами"

Резервисты батальонов теробороны провели учебные стрельбы на Киевщине и Черкасщине - Цензор.НЕТ 3416

О противотанковых комплексах «Стугна» на передовой все слышали, но не все видели, а танк «Оплот» стал бы прорывом. НО Более ста мощнейших танков "Оплот" украинского производства усилят пакистанскую армию: стало известно о масштабной сделке Украины и Пакистана
https://ru.1492news.com/news/44095_1499030525

Утомил ты меня, почемучка! Дальше сам.
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нет, не все оказывается! Достал ты меня.
"Если говорить о передовой, к сожалению, о "Стугне" мы только говорили. На счет "Максима" (пулемет - ред.), ничего плохого о нем на сегодня сказать не могу. Ребята очень хорошо из него отражали атаки. Хочется новейшего оружия, декларируется много новейшего оружия, но хотелось бы, чтобы по крайней мере булатов танков было все больше. Об "Оплоте", я думаю, пока что лучше промолчать. Это был бы реально прорыв и уверенность в будущем", - подчеркнул представитель штаба АТО.
http://pressorg24.com/news?id=322564
SkVrostik - ты баклан, трепло и просто глупый!
Вот теперь всё!
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да какой поржать то?
Ряд подразделений ВСУ в АТО вооружены пулеметом "Максим" образца 1910 года
http://rian.com.ua/society/20161206/1019388363.html
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Если не учитывать его громадный вес, то девайс что надо. Драйз изобрел беговую машину (прототип велосипеда) больше 200 лет тому, а нынче на ура идут пластмассовые мотоциклы для мальцов (один в один его беговая машина).
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А если поинтересоваться откуда у РИА (рос инфо агенство) Украина ноги растут так вообще весело станет.
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при позиционной войне низкой интенсивности он достаточен.
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на шестом фото наноджавелин, замаскированный под максима..
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Пулемет Максим сто лет назад применяли, это что за учения такие.
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и шо? Начальник вооружения ВСУ Николай Шевцов сообщил, что пулемет образца 1910 года системы "Максим" предназначен для поражения групповых живых целей и огневых средств противника на дальности до тысячи метров.
Ряд подразделений Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации в Донбассе используют в качестве оружия пулемет "Максим" образца 1910 года, сообщил начальник вооружения ВСУ Николай Шевцов в интервью официальной правительственной газете "Правительственный курьер".

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"Резервисты батальонов теробороны провели учебные стрельбы", вот это новость!!!Супер, молодцы организаторы. "Максим" - это как оружие возмездия. Сто лет уже на вооружении, а наши туда ЛЦУ приладят и будет суперпулемет.

Я хренею с этой власти, что самое смешное - в АТО реально воюют "Максимами", "Дегтяревыми" и прочим антиквариатом.
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за то Более ста мощнейших танков "Оплот" украинского производства усилят пакистанскую армию: стало известно о масштабной сделке Украины и Пакистана

https://ru.1492news.com/news/44095_1499030525
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Що є - тим і воюємо. Зате у нас найбагатший президент в Європі і в нього є "мирний план".
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Ага, и это еще слава Богу (или кому он там молится) он не знает о существовании "Рибадекина", а то б он и на это "чудо-оружие" перевел бы армию .


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шо за вой про максима какая разница чем валить вату а аппарат классный тяжеловать за то лупит то что надо
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а вот теробороне кроме стрельб надо отрабатывать выбивание ваты от захвата в населенных пунктах стратегических объектов то что мы видели в 2014
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Как так, "шо за вой"? Зачем тренируют тероборону? Для "галочки" ? Так пусть им выдадут деревянные копья, каменные топоры или (если бюджет позволит) луки с рогатками. Это оружие тоже "валит и лупит"...Как я понимаю, их тренируют для того что-бы они могли как-то воевать, в случае необходимости.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРезервисты батальонов теробороны провели учебные стрельбы на Киевщине и Черкасщине. ФОТОрепортаж
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