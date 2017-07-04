 Резервисты батальонов теробороны провели учебные стрельбы на Киевщине и Черкасщине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Для резервистов стрелкового батальона, который сейчас проходит военные сборы в Черкасской началась активная фаза сборов. Военнослужащие батальона отработали на полигоне учебные стрельбы из стрелкового оружия. Личный состав имел возможность вспомнить материальную часть стрелкового оружия, основы и правила стрельбы.
Активная фаза военных сборов продолжается и на полигоне на Киевщине. Там совершенствуют боевые навыки военнообязанные роты охраны Дарницкого районного в г. Киев военного комиссариата.
Состоялись занятия по тактической и огневой подготовке, отработка боевого слаживания взводов. Также военнослужащие выполнили учебные стрельбы из стрелкового оружия из различных положений.
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"Если говорить о передовой, к сожалению, о "Стугне" мы только говорили. На счет "Максима" (пулемет - ред.), ничего плохого о нем на сегодня сказать не могу. Ребята очень хорошо из него отражали атаки. Хочется новейшего оружия, декларируется много новейшего оружия, но хотелось бы, чтобы по крайней мере булатов танков было все больше. Об "Оплоте", я думаю, пока что лучше промолчать. Это был бы реально прорыв и уверенность в будущем", - подчеркнул представитель штаба АТО.
http://pressorg24.com/news?id=322564
SkVrostik - ты баклан, трепло и просто глупый!
Вот теперь всё!
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О противотанковых комплексах "Стугна" на передовой все слышали, но не все видели. Об этом в эфире "5 канала" заявил представитель штаба АТО Леонид Матюхин ... дальше по тексту
http://pressorg24.com/news?id=322564
какая такая риа?? твой 5 кАнал и пресс-офицер штаба АТО, это ты их кацапами назвал?
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ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ:
На передовой хватает БК , в частности, военнослужащие не получаю достаточный боекомплект: боеприпасы на СПГ и патроны калибра 12,7 на ДШК им практически не выдают. Воины до сих пор не получили летнюю форму, а новоприбывшие военнослужащие вообще не получили никакой формы. Источник: https://censor.net.ua/n445958
на складах ВСУ закончились «точные» патроны. «точных» патронов для снайперских систем нет совсем. https://inforesist.org/volonter-u-vsu-na-skladah-zakonchilis-tochnyie-patronyi/
Для тех, кто захочет сказать, что это провокация, это единичный случай и вообще ... рука кремБля: Минобороны уже спустилось на землю и оценивает как критическое обеспечение армии боеприпасами калибра 7,62 мм к снайперским винтовкам, калибра 12,7 к пулеметам ДШК и НСВТ, крупных калибров от 23 до 152 мм для артиллерийских систем, гранатометными выстрелами всех типов и калибров. Источник: https://censor.net.ua/n446144
Бойцы АТО уничтожили динамическую защиту «Белого орла»
при помощи АГС (НЕ СТУГНОЙ), а затем подожгли установленные на нем дополнительные баки с горючим. https://youtu.be/syOrPbZP-54
а 2016 год 46-я десантно-штурмовая бригада получила около 50 ракет к этим комплексам, а сейчас военные «ждут еще и дополнительный тренажерный комплекс». Причем аппаратура комплекса размещена в погребе, "посреди мешков с овощами и ящиков с консервами"
О противотанковых комплексах «Стугна» на передовой все слышали, но не все видели, а танк «Оплот» стал бы прорывом. НО Более ста мощнейших танков "Оплот" украинского производства усилят пакистанскую армию: стало известно о масштабной сделке Украины и Пакистана
https://ru.1492news.com/news/44095_1499030525
Утомил ты меня, почемучка! Дальше сам.
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"Если говорить о передовой, к сожалению, о "Стугне" мы только говорили. На счет "Максима" (пулемет - ред.), ничего плохого о нем на сегодня сказать не могу. Ребята очень хорошо из него отражали атаки. Хочется новейшего оружия, декларируется много новейшего оружия, но хотелось бы, чтобы по крайней мере булатов танков было все больше. Об "Оплоте", я думаю, пока что лучше промолчать. Это был бы реально прорыв и уверенность в будущем", - подчеркнул представитель штаба АТО.
http://pressorg24.com/news?id=322564
SkVrostik - ты баклан, трепло и просто глупый!
Вот теперь всё!
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Ряд подразделений ВСУ в АТО вооружены пулеметом "Максим" образца 1910 года
http://rian.com.ua/society/20161206/1019388363.html
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Ряд подразделений Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации в Донбассе используют в качестве оружия пулемет "Максим" образца 1910 года, сообщил начальник вооружения ВСУ Николай Шевцов в интервью официальной правительственной газете "Правительственный курьер".
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Я хренею с этой власти, что самое смешное - в АТО реально воюют "Максимами", "Дегтяревыми" и прочим антиквариатом.
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https://ru.1492news.com/news/44095_1499030525
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