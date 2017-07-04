 ГСЧС получило от НАТО оборудование для разминирования на 64 тыс. евро. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Передача оборудования, общей стоимостью 64 тыс. евро состоялась в рамках проекта "Оказание поддержки проведению гуманитарного разминирования в Украине".
Пиротехники ГСЧС получили средства индивидуальной бронезащиты, современные металлодетекторы для поиска взрывоопасных предметов, а также средства обеспечения проведения работ по разминированию.
Заместитель генерального секретаря НАТО по вопросам новых вызовов безопасности Сорин Дукару заметил, что в условиях проведения на Востоке Украины антитеррористической операции вопросы гуманитарного разминирования освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей является крайне важным. Поэтому НАТО оказывает пиротехническим подразделениям ГСЧС помощь и в техническом оснащении, и в проведении тренингов и обучения для украинских специалистов.
Заместитель генсека НАТО также подчеркнул, что в рамках сотрудничества Альянса с украинской властью отечественных специалистов привлекают к различным исследовательским проектов, проводимым под эгидой Альянса. Участники встречи обсудили проект создания ЗD миноискателя, который сейчас совместно разрабатывается учеными Украины и Норвегии. Задачей проекта, который реализуется при поддержке НАТО, является разработка уникального устройства, которое в любой почве сможет установить место залегания взрывоопасного предмета и вывести на монитор его изображение в трех измерениях.
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Чешского депутата Милана Шарапатку, ехавшего на семинар Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве, не впустили в Украину. Он был наблюдателем на оккупендуме при оккупации Крыма в 2014 году. Его вообще арестовать следовало бы. Но Украина очень самоубийственно толерантна к врагам.
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