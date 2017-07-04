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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 ГСЧС получило от НАТО оборудование для разминирования на 64 тыс. евро. ФОТОрепортаж

4 июля в ГСЧС состоялась церемония передачи нового оборудования для пиротехнических подразделений Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям от Североатлантического альянса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Передача оборудования, общей стоимостью 64 тыс. евро состоялась в рамках проекта "Оказание поддержки проведению гуманитарного разминирования в Украине".

Пиротехники ГСЧС получили средства индивидуальной бронезащиты, современные металлодетекторы для поиска взрывоопасных предметов, а также средства обеспечения проведения работ по разминированию.

ГСЧС получило от НАТО оборудование для разминирования на 64 тыс. евро 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрия выделит 1 млн евро на проекты разминирования на Донбассе

ГСЧС получило от НАТО оборудование для разминирования на 64 тыс. евро 02

Заместитель генерального секретаря НАТО по вопросам новых вызовов безопасности Сорин Дукару заметил, что в условиях проведения на Востоке Украины антитеррористической операции вопросы гуманитарного разминирования освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей является крайне важным. Поэтому НАТО оказывает пиротехническим подразделениям ГСЧС помощь и в техническом оснащении, и в проведении тренингов и обучения для украинских специалистов.

ГСЧС получило от НАТО оборудование для разминирования на 64 тыс. евро 03

Также читайте: С начала АТО саперы обезвредили на Донбассе 150,5 тыс. взрывоопасных предметов

Заместитель генсека НАТО также подчеркнул, что в рамках сотрудничества Альянса с украинской властью отечественных специалистов привлекают к различным исследовательским проектов, проводимым под эгидой Альянса. Участники встречи обсудили проект создания ЗD миноискателя, который сейчас совместно разрабатывается учеными Украины и Норвегии. Задачей проекта, который реализуется при поддержке НАТО, является разработка уникального устройства, которое в любой почве сможет установить место залегания взрывоопасного предмета и вывести на монитор его изображение в трех измерениях.

Смотрите: "Украина - краеугольный камень в евроатлантической безопасности", - замгенсека НАТО Дукару на встрече с Турчиновым. ФОТОрепортаж
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не поможет,местные мины под каждым кустом ставят
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это флаг Нидерландов, хотя какая разница под каким флагом кацап пишет?
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На моему Айпаді така дрібна різниця не помітна. В політиці помітна.
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ДСНС може помилитися лише один раз при розподіленні цього устаткування.
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Я бы пленных сепарастов сковал шеренгой и пока они по своим минным поля не спляшут по три раза вот такой танец, как внизу на фото - хер отпускал бы их на второй уровень освобождения - где они должны отстраивать все разрушенное.
ГСЧС получило от НАТО оборудование для разминирования на 64 тыс. евро - Цензор.НЕТ 1061
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Ну, після такої обробки з протитанковими нашим саперам вже буде значно легше працювати.
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ГСЧС получило от НАТО оборудование для разминирования на 64 тыс. евро - Цензор.НЕТ 1284Daniel Rodriguez1 год. ·
Чешского депутата Милана Шарапатку, ехавшего на семинар Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве, не впустили в Украину. Он был наблюдателем на оккупендуме при оккупации Крыма в 2014 году. Его вообще арестовать следовало бы. Но Украина очень самоубийственно толерантна к врагам.
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И не говори! Задержать, промурыжить, сколько можно, наложить штраф побольше - и да, таки отпустить - хунта мы или как?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГСЧС получило от НАТО оборудование для разминирования на 64 тыс. евро. ФОТОрепортаж
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