 Очередной фейк пропагандистов телеканала "Россия 1": старое видео "Азова" выдали за запись обстрела села на Донбассе. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Русскую службу Би-би-си , речь идет о сюжете "Донбасс расстреливают под фашистские марши из советских пушек" в передаче "Вести недели", где корреспондент "России 1" обвиняет украинских военнослужащих из батальона "Азов" в совершении военных преступлений.В сюжете говорится об обстреле контролируемого самопровозглашенной "ДНР" села Безыменное, который, по утверждению "Вестей недели", произошел 9 мая и был "самым жестоким" в этом году.Как рассказывает корреспондент телеканала Александр Сладков, "били по центру поселка, где возлагали цветы к памятнику воинам, погибшим в Великой Отечественной войне".Он также говорит, что для обстрела использовали старую советскую пушку. Его слова сопровождаются видеозаписью, на которой видно, как несколько человек стреляют из пушки, а голос говорит за кадром: "Мы стреляем из пушки 43 года по русским оккупантам".Кроме того, в сюжете демонстрируется интервью одного из бойцов "Азова" с позывным Яр, который рассказывает, что ему с сослуживцами хотелось пострелять из старой пушки и в итоге это удалось.Однако на видео видны нестыковки - на кадрах с пушкой с подписью "Украина 9 мая 2017" на деревьях совсем нет листвы, а на кадрах, где показано, как снаряды бьют по поселку, все деревья уже зеленые...

Однако на самом деле кадры выстрелов из пушки и интервью впервые были опубликованы на канале AZOV media в Youtube еще 23 ноября 2015 года.

Телеканал "Россия 1" ранее уже попадал в скандалы из-за использования недостоверных видеозаписей в сюжетах, обвиняющих украинских военных в военных преступлениях. Так, в мае 2014 года телеканал, демонстрируя якобы жестокость украинских военных, использовал видео 2012 года с Северного Кавказа.Тогда гендиректор информационного агентства "Россия сегодня" и ведущий "России 1" Дмитрий Киселев назвал это "случайной ошибкой"."Ошибка, но ни в каком случае не манипуляция", - заявил он.