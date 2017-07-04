 Очередной фейк пропагандистов телеканала "Россия 1": старое видео "Азова" выдали за запись обстрела села на Донбассе. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Русскую службу Би-би-си, речь идет о сюжете "Донбасс расстреливают под фашистские марши из советских пушек" в передаче "Вести недели", где корреспондент "России 1" обвиняет украинских военнослужащих из батальона "Азов" в совершении военных преступлений.
В сюжете говорится об обстреле контролируемого самопровозглашенной "ДНР" села Безыменное, который, по утверждению "Вестей недели", произошел 9 мая и был "самым жестоким" в этом году.
Как рассказывает корреспондент телеканала Александр Сладков, "били по центру поселка, где возлагали цветы к памятнику воинам, погибшим в Великой Отечественной войне".
Он также говорит, что для обстрела использовали старую советскую пушку. Его слова сопровождаются видеозаписью, на которой видно, как несколько человек стреляют из пушки, а голос говорит за кадром: "Мы стреляем из пушки 43 года по русским оккупантам".
Кроме того, в сюжете демонстрируется интервью одного из бойцов "Азова" с позывным Яр, который рассказывает, что ему с сослуживцами хотелось пострелять из старой пушки и в итоге это удалось.
Однако на видео видны нестыковки - на кадрах с пушкой с подписью "Украина 9 мая 2017" на деревьях совсем нет листвы, а на кадрах, где показано, как снаряды бьют по поселку, все деревья уже зеленые...
Однако на самом деле кадры выстрелов из пушки и интервью впервые были опубликованы на канале AZOV media в Youtube еще 23 ноября 2015 года.
Телеканал "Россия 1" ранее уже попадал в скандалы из-за использования недостоверных видеозаписей в сюжетах, обвиняющих украинских военных в военных преступлениях. Так, в мае 2014 года телеканал, демонстрируя якобы жестокость украинских военных, использовал видео 2012 года с Северного Кавказа.
Тогда гендиректор информационного агентства "Россия сегодня" и ведущий "России 1" Дмитрий Киселев назвал это "случайной ошибкой".
"Ошибка, но ни в каком случае не манипуляция", - заявил он.
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У Нимфы разве товар? Туды ее в качель! (с)
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гавно-ньюз выделить крупным планом!
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Бійці 128 бригади (русини і венгри) зловили в зоні АТО і спілкуються із затриманими…
- Мішо, позерай, сепаратиста-м туй зловив.
- Десь го зловив?
- Туй на путьови.
- А се наш сепаратист вадь мацкальський?
- Фрас го знає. Йшов на машині. Я го остановив і зазвідав-ім, ди йде. Вун ми каже, ош у «магазин». Се се бовт по їхньому. Я вже сякий ош відпустити, або позераву - висить у машині лєнточка, ги сто жУків у шорі! Но то я го утяг із машини і положив на землю. Никай, там лежить. А пак знайшов-ім у багажнику автомат. Думаву, ош се се мацкаль.
- Може узвідати, де суть го цімбори?
- Мож. Айбо вун нич української не розуміє. Я пробував. Вун лем на ня упозерався ги баран на нові ворота. Нич української не розуміє.
- Йдеме. Я попробую...
- Добридинь! Як ся маєш? Не тисне шнурок на руки?
- Что?
- Дораз тя уєбу та бде ти і «что» і «как». Як ся пишеш?
- Пішеш?
- Айно! Фамілія, ім'я, по батькови. Удкідь-ісь?
- Іванов Іван Івановіч
- Не миригуй ня, бо точно тя дораз уєбу. Маєш метрику даяку?
- Что?
(чути звук удару у вухо)
- Я тя придупреждав, ош не миригуй ня. Метрика є? Паспорт по вашому. Утлевел. Аусвайс. Пітьо, як бде по англицьки паспорт?
(Пітьо помагає)
- Па-ас-с-спо-орт
- Дякуву.
(До сепаратиста)
- Ду ю спікінглиш? Ху із он дьюті тудей! Паспорт маєш? Паспорт!
- Да. Вот в карманє.
- Так. Іванов Іван Іванович. Не надурив. Зря-м тя у вухо ввалив-ім. Но вибач. Малинько-м нись миригований-ім. Айбо паспорт мацкальський, ге?
- Что?
(чути звук удару у друге вухо)
- Пувів-ім ти, ош не чтокай. Кажу, ош паспорт мацкальський. Як ісь-ся туй оказав?
- Оказав?
- Айно, оказав. Прописаний-ісь у Ростови, а йдеш із лєнточков і автоматом у Україні. Лем не кажи ми, ош ся заблудив.
- Заблудив?
- Ти што, дЕбіл єден? Не розумієш української, то бдеме по русскі. Звідаву, ош КАК ти ся туй оказав? ПРІЄХАЛ, звідаву, як, до фраса?
- Чєво???
(чути черговий удар у вухо)…
Дорогие российские военнослужащие!!!
Чтобы сберечь свое здоровье, ознакомьтесь пожалуйста со значением вопросов, которые вам будут задавать "бандеровские добровольцы"!
Як ся пишеш? - Фамилия, имя, отчество?
Де йдеш, до фраса? - Куда вас черти несут?
Маєш метрику даяку? - У Вас есть какие-то документы, которые удостоверяют вашу личность?
Де суть твої цімбОри? - В каком квадрате находится группа Ваших войск?
Кулько вас туй? - Каково количество вашей группы?
Ти дЕбіл єден? - Мне кажется, вы не поняли сути моего вопроса.
Не миригуй ня - Ваши вопросы очень похожи на желание затянуть время или обмануть меня. Это не может не злить. Особенно на фоне всеобщей нервозности в зоне АТО.
Дораз тя уєбу - Вы вынуждаете меня применить к вам методы физического воздействия. Это претит моему мировоззрению, но Вы не оставляете мне других вариантов получения необходимой нам информации с Вашей стороны.
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Маргарита "Боброедка" Симонян рассказала китайской делегации как её людоедское RT на русском разжигало войну против Украины.
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