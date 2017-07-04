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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:банки (1568) ограбление (1209) Нацполиция (7936) шоколад (57) Крищенко (159)

 Полиция Киева задержала грабителя банков, который оставлял кассирам шоколадки. ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали серийного грабителя банков, который на протяжении 10 лет грабил финансовые учреждения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко.

Полиция Киева задержала грабителя банков, который оставлял кассирам шоколадки 01

"Поставили точку в "работе" серийного грабителя банков. За десять лет злоумышленник совершил более десятка таких преступлений: был осторожным и спокойным, демонстрировал оружие, но никогда его не применял. Чтобы компенсировать стресс кассиров - оставлял сладости... Сам же признается в совершении 30-ти, поэтому впереди еще много работы", - подчеркнул Крищенко.

Полиция Киева задержала грабителя банков, который оставлял кассирам шоколадки 02Полиция Киева задержала грабителя банков, который оставлял кассирам шоколадки 03Полиция Киева задержала грабителя банков, который оставлял кассирам шоколадки 04Полиция Киева задержала грабителя банков, который оставлял кассирам шоколадки 05

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Полиция Киева задержала грабителя банков, который оставлял кассирам шоколадки 06Полиция Киева задержала грабителя банков, который оставлял кассирам шоколадки 07

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А жаль . Нравился он мне. Стильненько троллил
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ну прям як президент-краде і всім шоколадки дарить...
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Блин! Только хотел примерно такое сказать. Наш даже шеколадку пожадничает.
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Что для одного гавно, для другого - шоколадка.
Чоколатні тролє-боти , так???
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цікаво, а що бюторастам дають? Мабуть Капітельманші х...ло організував спецпоставки бояри, бо такі самі упороті як кацапи.
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Порохоботы - як діти, которые врут и надеются, что взрослые в эту ложь свято верят.

Им шаКАЛадку покажи и...имей их как хоти!!!
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И данное обстоятельство существенным образом повлияет на строгость (мягкость) приговора.
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у грабителя банков пистолет с глушителем?
Куда катится мир!
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Не! Лучше на ихние виллы орентироватся. В банках, вклады людей лежат.
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Ми для "єбліти" не люди а народонаселення...
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Наконец толковый антивирус остановил Петю!
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а пэтя у бени приват скомуниздил и рошенкой не поделился))))
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тут знайшов трохи... пропоную і вашій увазі


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а 6 000 грн за тисячу кубів таки нам рахують суки...
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Нормально так, при 212 себестоимости втюхивать населению по 6000. Чего ж тогда не хвалить своего шоколядного благодетеля..
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как меня, так и не удивили!!! подельники ярославского умудрялись в лихие 97-2000 приводить газ из кацапии по 14-16$ и таким образом стали мультиками!! так как продавали по 50-80
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Ты - шатун, мешаешь любым друзям "выживать"
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Цікаво, як його знайшли. Адже він не пересічний грабіжник.
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Слушна думка, бо людей, що думають СВОЇМИ МІЗКАМИ, завжди було и є менше. Нехай буде нас 1/4, але розумних.
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А чого це вас так цікавить ? Я взагалі його мало вживаю, а ви що весь у прищах від нього ?
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Доповнюю дурний комент про отруєння. Не можна?
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Тоді можна, бо я нарешті зрозуміла, що ви саме порошенковського щоколяду наїлися.
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Повторюю для діабетиків.

"Людей, що думають СВОЇМИ МІЗКАМИ, завжди було и є менше. Нехай буде нас 1/4, але розумних".
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Ну, пистолет там, патроны, кепка, очки это всё фигня... Где же главная улика -шоколад рошен?
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раздал весь шоколад что тут не понятного - интересно ему теперь кто то в тюрьму будет шоколад приносить ?
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Эй! А когда ж наши славные органы задержат соевого грабителя, того, что на улице Оффшорной засел??? Этот хоть порядочный был - шоколадом, а не соей, людям стресс снимал.
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Креативный грабитель (психолог)! Его поймали скорее все из-за того, шоколадки раздавал, троллил таким образом нынешнюю "шоколадную власть"!
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Заголовок хотя бы почитай, он это начал делать когда шоколадной власти и в помине не было.
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я читал, так раньше и не ловили, это сейчас для служивых палканов (чтоб получить на погоны звёздочки) стало делом №1!
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это с узурпацией власти шоколадной тварью дело приобрело не столько уголовный как политический характер, вот и засуетились ретивые псы режима, чтоб выслужиться и получить свои жирные объедки с барского стола!
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Неужто работник рекламного отдела "Roshen"???...От самого "вируса-вымогателя Пети"? ))..
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Ого ничегосе! Я помню этого чувака, если честно не верил что поймают.
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Шоколад, скорее всего, изымался "доблестными" правоохранителями в качестве вещдоков...
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Нормальный поц.)))
Нанёс ущерба не больше чем янукович с его бандой.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция Киева задержала грабителя банков, который оставлял кассирам шоколадки. ФОТОрепортаж
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