 Полиция Киева задержала грабителя банков, который оставлял кассирам шоколадки. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко.
"Поставили точку в "работе" серийного грабителя банков. За десять лет злоумышленник совершил более десятка таких преступлений: был осторожным и спокойным, демонстрировал оружие, но никогда его не применял. Чтобы компенсировать стресс кассиров - оставлял сладости... Сам же признается в совершении 30-ти, поэтому впереди еще много работы", - подчеркнул Крищенко.
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Чоколатні тролє-боти , так???
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Им шаКАЛадку покажи и...имей их как хоти!!!
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Куда катится мир!
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Саша Крест
Взагалі солодкого не люблю-нема за що.
04.07.2017 18:24
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"Людей, що думають СВОЇМИ МІЗКАМИ, завжди було и є менше. Нехай буде нас 1/4, але розумних".
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Нанёс ущерба не больше чем янукович с его бандой.
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