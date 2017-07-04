 ФСБ изолировала одного из ключевых свидетелей по делу МН17 полковника ГРУ РФ Геранина, - InformNapalm. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале международного сообщества InformNapalm.
Василий Николаевич Геранин. Установочные данные.
Родился 14 июля 1967 года. Место регистрации: Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка, ул. Армейская дом 11 кв. 3.
Паспорта гражданина РФ - 4604928328, 646550761, 4612797811, водительское удостоверение - 50ЕХ025774.
"Краткая заметка о задержании Василия Геранина, которого назвали "военным экспертом" и "полковником, которому докладывали о сбитом боинге рейса MH17", вышла на "MK.ru", но оперативно была удалена с сайта. Тем не менее, на региональных ресурсах остались перепечатки данного материала (архив 1, архив 2). Новость не вызвала резонанса в российских СМИ и была замята. Сообщалось, что основанием для задержания стало то, что Геранин якобы перевозил в своем авто осколочный боеприпас для 40-мм подствольного гранатомета ГП-25. После задержания по месту жительства Геранина произвели обыск и дополнительно выявили несколько единиц огнестрельного оружия. В задержании и обысках участвовали сотрудники ГИБДД и полиции, но инсценировка и способ задержания похожи на спланированную операцию ФСБ. На данный момент задержанный находится под следствием в СИЗО. Известно, что из ГРУ ГШ РФ его уволили задним числом", - отмечают авторы публикации.
После задержания Геранина, 14 мая 2017 российский террорист Игорь Гиркин на своей странице в VK опубликовал пост:
"Согласно поступившим данным, у целого ряда сотрудников "Союза добровольцев Донбасса" прошли обыски. В том числе - у Марии Коледы (остальных называть не буду). Много иной скандальной информации, распространять которую нет желания" (архив).
Также известно, что в начале марта 2014 года полковник Геранин лично прибыл в Крым и принимал активное участие в оккупации украинского полуострова Россией. Геранин также интересен тем, что по данным СБУ он лично курировал боевика Безлера (Беса) в период его пребывания на Донбассе. 20 июля 2014 СБУ опубликовало перехват доклада Игоря Безлера Василию Геранину о сбитом самолете рейса МН17. Таким образом он является одним из ключевых свидетелей в деле российского теракта против международного сообщества.
На сайте Центра "Миротворец" есть некоторая информация о Геранине, но отсутствует достоверное фото, ввиду путаницы в СМИ из-за групповой фотографии, на которой Мусу Хамзатова приняли за Василия Геранина.
"Благодаря Игорю Гиркину в нашем распоряжении оказалось фото, на котором рядом с ним зафиксирован сам Василий Геранин. К сожалению, фотография 2003 года, где Геранину было 36 лет (сейчас ему почти 50 лет)", - отмечают авторы расследования.
Фото подписано: "Лагерь в районе аул Эникали. Март 2003"
Напомним, что 7 февраля 2017 InformNapalm опубликовал детальную информацию о генерал-майоре РФ Сергее Дубинском, позывной "Хмурый", еще одном ключевом подозреваемом в деле о MH17.
В начале июля голландские журналисты из телевизионной программы Nieuwsuur посетили адрес дома "Хмурого" (Ростовская область, Аксайский район, хутор Большой Лог, улица Молодёжная, 4в (координаты дома 47°18'15.8″N 39°54'49.7″E), указанный в расследовании InformNapalm и подтвердили местоположение подозреваемого, который отказался общаться с журналистами.
"Действия спецслужб Российской Федерации по изоляции и ликвидации свидетелей террористического акта против пассажиров рейса MH17 указывают, что Россия всеми силами пытается препятствовать следственному процессу. Это требует дополнительных санкционных мер в отношении российских государственных структур", - говорится в материале.
2173 11
Материалы по теме: Российские террористы сбили Боинг
Нидерландские журналисты разыскали дом Хмурого-Дубинского, причастного к гибели МН17. ВИДЕО(223)
Лойко презентовал новую книгу "Рейс" на тему уничтожения террористами малайзийского "Боинга"(5)
"Личность с позывным Хмурый фигурировала во многих перехваченных переговорах террористов", - чиновник СБУ Ткачук о расследовании трагедии МН17(21)
Трагедия МН17: сослуживец боевика Хмурого, ответственного за перевозку российского "Бука" на Донбасс, узнал его голос, - "Новая газета". ВИДЕО(36)
Почему Российская Федерация должна быть разрушена(0)
В деле о сбитом Боинге МН17 фигурируют 120 человек, - Сторожук(25)
Представитель РФ в Гааге: Сбивший рейс МН17 "Бук" был передан для защиты от ВСУ(469)
Ответить
Ответить
И все желание трепаться пропало...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить