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 ФСБ изолировала одного из ключевых свидетелей по делу МН17 полковника ГРУ РФ Геранина, - InformNapalm. ФОТО

10 мая 2017 года правоохранительные органы в Москве задержали действующего полковника ГРУ ГШ РФ, члена "совета командиров Союза Добровольцев Донбасса" Василия Геранина, которого считают соучастником и ключевым свидетелем в деле об уничтожении рейса MH17. Характерные признаки задержания Геранина указывают на реализацию спецоперации ФСБ по зачистке и изоляции свидетелей террористического акта против мирового сообщества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале международного сообщества InformNapalm.

Василий Николаевич Геранин. Установочные данные.

Родился 14 июля 1967 года. Место регистрации: Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка, ул. Армейская дом 11 кв. 3.
Паспорта гражданина РФ - 4604928328, 646550761, 4612797811, водительское удостоверение - 50ЕХ025774.

"Краткая заметка о задержании Василия Геранина, которого назвали "военным экспертом" и "полковником, которому докладывали о сбитом боинге рейса MH17", вышла на "MK.ru", но оперативно была удалена с сайта. Тем не менее, на региональных ресурсах остались перепечатки данного материала (архив 1, архив 2). Новость не вызвала резонанса в российских СМИ и была замята. Сообщалось, что основанием для задержания стало то, что Геранин якобы перевозил в своем авто осколочный боеприпас для 40-мм подствольного гранатомета ГП-25. После задержания по месту жительства Геранина произвели обыск и дополнительно выявили несколько единиц огнестрельного оружия. В задержании и обысках участвовали сотрудники ГИБДД и полиции, но инсценировка и способ задержания похожи на спланированную операцию ФСБ. На данный момент задержанный находится под следствием в СИЗО. Известно, что из ГРУ ГШ РФ его уволили задним числом", - отмечают авторы публикации.

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После задержания Геранина, 14 мая 2017 российский террорист Игорь Гиркин на своей странице в VK опубликовал пост:

"Согласно поступившим данным, у целого ряда сотрудников "Союза добровольцев Донбасса" прошли обыски. В том числе - у Марии Коледы (остальных называть не буду). Много иной скандальной информации, распространять которую нет желания" (архив).

ФСБ изолировала одного из ключевых свидетелей по делу МН17 полковника ГРУ РФ Геранина, - InformNapalm 01


Также известно, что в начале марта 2014 года полковник Геранин лично прибыл в Крым и принимал активное участие в оккупации украинского полуострова Россией. Геранин также интересен тем, что по данным СБУ он лично курировал боевика Безлера (Беса) в период его пребывания на Донбассе. 20 июля 2014 СБУ опубликовало перехват доклада Игоря Безлера Василию Геранину о сбитом самолете рейса МН17. Таким образом он является одним из ключевых свидетелей в деле российского теракта против международного сообщества.

На сайте Центра "Миротворец" есть некоторая информация о Геранине, но отсутствует достоверное фото, ввиду путаницы в СМИ из-за групповой фотографии, на которой Мусу Хамзатова приняли за Василия Геранина.

"Благодаря Игорю Гиркину в нашем распоряжении оказалось фото, на котором рядом с ним зафиксирован сам Василий Геранин. К сожалению, фотография 2003 года, где Геранину было 36 лет (сейчас ему почти 50 лет)", - отмечают авторы расследования.

ФСБ изолировала одного из ключевых свидетелей по делу МН17 полковника ГРУ РФ Геранина, - InformNapalm 02

Фото подписано: "Лагерь в районе аул Эникали. Март 2003"

Напомним, что 7 февраля 2017 InformNapalm опубликовал детальную информацию о генерал-майоре РФ Сергее Дубинском, позывной "Хмурый", еще одном ключевом подозреваемом в деле о MH17.

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В начале июля голландские журналисты из телевизионной программы Nieuwsuur посетили адрес дома "Хмурого" (Ростовская область, Аксайский район, хутор Большой Лог, улица Молодёжная, 4в (координаты дома 47°18'15.8″N 39°54'49.7″E), указанный в расследовании InformNapalm и подтвердили местоположение подозреваемого, который отказался общаться с журналистами.

"Действия спецслужб Российской Федерации по изоляции и ликвидации свидетелей террористического акта против пассажиров рейса MH17 указывают, что Россия всеми силами пытается препятствовать следственному процессу. Это требует дополнительных санкционных мер в отношении российских государственных структур", - говорится в материале.
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так потім треба зачищати зачищальників. інтрига...
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как настАящий рузькЄ пАлковник гиркин, усрался..зная,что будет следующим)
И все желание трепаться пропало...
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КТО ЖЕ ЕГО ПОСОДЮТ.. ОН ЖЕ ПАМЯТНИК.. А КОГДА БЫЛИ ПОХОВАНКИ...
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В Леффортово до сих пор дают иногда Котлеты по Киевски ну короче удавился Геранин...
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а наши спецы что ждали его показаний в суде?? это не фсб сволочи это наши идиоты.
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А что энто за телочка, рядом с биноклям? Неужто дыркин?
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажФСБ изолировала одного из ключевых свидетелей по делу МН17 полковника ГРУ РФ Геранина, - InformNapalm. ФОТО
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