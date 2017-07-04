 Идентифицирован второй сотрудник ФСБ, задержанный в Херсонской области. Им оказался Аскар Кулуб, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом говорится в материале международного разведывательного сообщества InformNapalm Напомним, в день задержания двух сотрудников ФСБ, волонтеры InformNapalm по итогам экспресс-расследования идентифицировало одного из них. Им оказался пограничник ФСБ РФ родом из Благовещенска Амурской области Владимир Кузнецов - см. публикацию от 30 июня 2017 года."В ходе опознания В. Кузнецова внимательные читатели InformNapalm помогли установить личность и второго российского "рыбака"-пограничника ФСБ. Это Аскар Кулуб, дата рождения 25.12.1989 , родом из города Морозовска Ростовской области. Нам удалось обнаружить два социальных профиля Кулуба - в соцсети " Одноклассники" (архив профиля контактов , неактивен с 2010 года, содержит одно некачественное фото ) и " ВКонтакте" (архив профиля контактов , без фотографий). Сходство между фотографиями владельца найденного профиля и снимками второго задержанного очевидно", - говорится в публикации.

"Несмотря на то что профиль Аскара "ВКонтакте" не содержит фотографий, по возрасту, общим друзьям Альмире Утеалиевой и Алексею Тенякову, можно утверждать, что это именно Кулуб. Примечательно, что Аскар имеет длинную спортивную карьеру - на это указывает список его друзей и страницы, отмеченные россиянином как интересные. В январе прошлого года Аскар состоял в евпаторийской команде Grassie Barra и принимал участие в открытом чемпионате города Севастополя (оккупированный полуостров Крым) по спортивной борьбе грэпплинг. Впрочем, спортивные навыки и закалка Погранвойск ФСБ оккупанту Аскару Кулубу не помогли, и он без особого труда вместе с сослуживцем был задержан украинскими военнослужащими", - отмечают авторы материала.

На прошлой неделе военнослужащими 56-й бригады ВСУ возле косы Малой у Перекопского залива оккупированного полуострова Крым были задержаны двое неизвестных, приплывших к берегу Херсонской области на резиновой лодке. Задержание, со слов бойца Юрия Емельянова, производилось с применением приемов рукопашного боя, что подтверждают фото с помятыми лицами задержанных, которые появились в сети спустя несколько дней. Задержанные были переданы Государственной пограничной службе Украины, которая и опубликовала 30 июня их фотографии и первичную информацию. В