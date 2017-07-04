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 Фоторепортаж
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 Идентифицирован второй сотрудник ФСБ, задержанный в Херсонской области. Им оказался Аскар Кулуб, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Установлена личность второго российского "рыбака"-пограничника ФСБ, который незаконно пересек границу Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Напомним, в день задержания двух сотрудников ФСБ, волонтеры InformNapalm по итогам экспресс-расследования идентифицировало одного из них. Им оказался пограничник ФСБ РФ родом из Благовещенска Амурской области Владимир Кузнецов - см. публикацию от 30 июня 2017 года.

"В ходе опознания В. Кузнецова внимательные читатели InformNapalm помогли установить личность и второго российского "рыбака"-пограничника ФСБ. Это Аскар Кулуб, дата рождения 25.12.1989, родом из города Морозовска Ростовской области. Нам удалось обнаружить два социальных профиля Кулуба - в соцсети "Одноклассники" (архив профиля, контактов, неактивен с 2010 года, содержит одно некачественное фото) и "ВКонтакте" (архив профиля, контактов, без фотографий). Сходство между фотографиями владельца найденного профиля и снимками второго задержанного очевидно", - говорится в публикации.

Идентифицирован второй сотрудник ФСБ, задержанный в Херсонской области. Им оказался Аскар Кулуб, - InformNapalm 01

"Несмотря на то что профиль Аскара "ВКонтакте" не содержит фотографий, по возрасту, общим друзьям Альмире Утеалиевой и Алексею Тенякову, можно утверждать, что это именно Кулуб. Примечательно, что Аскар имеет длинную спортивную карьеру - на это указывает список его друзей и страницы, отмеченные россиянином как интересные. В январе прошлого года Аскар состоял в евпаторийской команде Grassie Barra и принимал участие в открытом чемпионате города Севастополя (оккупированный полуостров Крым) по спортивной борьбе грэпплинг. Впрочем, спортивные навыки и закалка Погранвойск ФСБ оккупанту Аскару Кулубу не помогли, и он без особого труда вместе с сослуживцем был задержан украинскими военнослужащими", - отмечают авторы материала.

Идентифицирован второй сотрудник ФСБ, задержанный в Херсонской области. Им оказался Аскар Кулуб, - InformNapalm 02


Читайте также: Пойманных на Херсонщине сотрудников ФСБ задержали бойцы 56-й ОМБР

На прошлой неделе военнослужащими 56-й бригады ВСУ возле косы Малой у Перекопского залива оккупированного полуострова Крым были задержаны двое неизвестных, приплывших к берегу Херсонской области на резиновой лодке. Задержание, со слов бойца Юрия Емельянова, производилось с применением приемов рукопашного боя, что подтверждают фото с помятыми лицами задержанных, которые появились в сети спустя несколько дней. Задержанные были переданы Государственной пограничной службе Украины, которая и опубликовала 30 июня их фотографии и первичную информацию. В

Идентифицирован второй сотрудник ФСБ, задержанный в Херсонской области. Им оказался Аскар Кулуб, - InformNapalm 03


По некоторым данным, один из задержанных - офицер Погранслужбы ФСБ, второй - в звании прапорщика. Каланчакский суд арестовал обоих задержанных пограничников ФСБ РФ на 15 суток.

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Расстрелять диверсантов. Всё как любят ностальгирующие за СССР
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Сходство на лицо... А хрен этих русских поймешь, все как на одно лицо - Джекичаны хреновы...
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Раз оказали сопротивление, значит заплыли не случайно... Крутите их, СБУшники!
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Последние слова задержанных кацапов:
- Ёханный компАс.........
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Песня о русских просторах, широких реках, славянских женщинах ну и прочем, чем славится Россия https://www.youtube.com/watch?v=iQkxgYaXy0o

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руский парень жалсанов базаржал окуенен...
пора под Донецк,в танковые войска недореспублики,будет там про Джавелины петь..
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Походу из каких-то гастарбайтеров агентов ФСБ лепят. Наверно опять ехали за достоянием Украины Геращенкой.
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Это в кои века с России в Украину начали гастарбайтеры да еще и нелегально морем добираться ? Значит не все так хорошо как ВВП говорит по ТВ !
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Я вас понимаю. Патриот должен рвать рубаху за любую брехню властей. Кругом ведь враги.
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угу, ты фото этих русскоязычных внимательно рассмотрел?
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Ну например лично мне это ФИО не о чем не говорит. Я лично думаю, что какой то чукча кацапский не стоит столько внимания. Три дня уже мусолят эту хренотень, что придурков кацапских поймали.
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Господи....
Что они рассчитывали наловить с такими то рожами...
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Да расциянее все на одно лицо..и чем моложе, тем одиноковей.. Мультикультуризм так сказать
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Это сотрудники ФСБ? Не смешите мои тапки!
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Бери выше ИГИЛ! Во всяком случае, у меня бы признались
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а ты думал там все писаные арийцы,двухметровые голубоглазые блондины ?
не,братан - расеюшка она така...
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Значит мужик в 120 кг, вплавь приплывший через Севаш, чтобы пол Крыма взорвать, тебя не смешит, а Джекичан смешно?
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вот такие хреновинькие дела с кадрами на расии, прикинь)))))
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всегда так забавно, вы почему то думаете что живете в какой то другой стране и как то подругому выгладите
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Если "рыбаки" то отправить их на дно, рыбок кормить.
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я не понел - они вроди как заблудилис, так они что: не сами всё разкрывали, не всё разсказали а врали и молчали - тогдо они не заблудилис, они не случаино там окозалис, они подлежят самой серёзной проверке
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та же мысль - себя назвали? Или просто тайна следствия?
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажИдентифицирован второй сотрудник ФСБ, задержанный в Херсонской области. Им оказался Аскар Кулуб, - InformNapalm. ФОТОрепортаж
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