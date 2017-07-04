 Идентифицирован второй сотрудник ФСБ, задержанный в Херсонской области. Им оказался Аскар Кулуб, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале международного разведывательного сообщества InformNapalm.
Напомним, в день задержания двух сотрудников ФСБ, волонтеры InformNapalm по итогам экспресс-расследования идентифицировало одного из них. Им оказался пограничник ФСБ РФ родом из Благовещенска Амурской области Владимир Кузнецов - см. публикацию от 30 июня 2017 года.
"В ходе опознания В. Кузнецова внимательные читатели InformNapalm помогли установить личность и второго российского "рыбака"-пограничника ФСБ. Это Аскар Кулуб, дата рождения 25.12.1989, родом из города Морозовска Ростовской области. Нам удалось обнаружить два социальных профиля Кулуба - в соцсети "Одноклассники" (архив профиля, контактов, неактивен с 2010 года, содержит одно некачественное фото) и "ВКонтакте" (архив профиля, контактов, без фотографий). Сходство между фотографиями владельца найденного профиля и снимками второго задержанного очевидно", - говорится в публикации.
На прошлой неделе военнослужащими 56-й бригады ВСУ возле косы Малой у Перекопского залива оккупированного полуострова Крым были задержаны двое неизвестных, приплывших к берегу Херсонской области на резиновой лодке. Задержание, со слов бойца Юрия Емельянова, производилось с применением приемов рукопашного боя, что подтверждают фото с помятыми лицами задержанных, которые появились в сети спустя несколько дней. Задержанные были переданы Государственной пограничной службе Украины, которая и опубликовала 30 июня их фотографии и первичную информацию. В
По некоторым данным, один из задержанных - офицер Погранслужбы ФСБ, второй - в звании прапорщика. Каланчакский суд арестовал обоих задержанных пограничников ФСБ РФ на 15 суток.
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- Ёханный компАс.........
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пора под Донецк,в танковые войска недореспублики,будет там про Джавелины петь..
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Что они рассчитывали наловить с такими то рожами...
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не,братан - расеюшка она така...
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