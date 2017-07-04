 Полиция нейтрализовала преступную группу, занимавшуюся массовым изготовлением и продажей фальсифицированного алкоголя на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, во Львовской области злоумышленники организовали подпольный цех по изготовлению фальсификата. Производство осуществлялось с использованием специального оборудования. Алкоголь разливался по бутылкам, оклеивался поддельными марками акцизного налога и продавался уже на всей территории западного региона страны, в том числе в Закарпатской области, под видом реальных торговых марок. При этом для организации незаконной деятельности участники группы использовали свои коррупционные связи.
По предварительной информации, в сутки производилось от 10 до 40 тысяч бутылок алкоголя.
"В результате проведенных 25 обысков было обнаружено и изъято 20 тысяч литров фальсификата, 120 тысяч долларов США, 117 тысяч евро и 600 тысяч гривен наличными, 5 тонн спирта, поддельные марки акцизного налога, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. На имущество участников группы, стоимостью почти 8 миллионов гривен, наложен арест. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможность внесения залогов в размере от 120 до 320 тысяч гривен", - рассказала Калиновская.
Она также подчеркнула, что организаторам указанной деятельности сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных рядом статей, в частности ст. 199, ст. 28, ст. 204, ст. 229 Уголовного кодекса. Обвинительный акт направлен в суд.
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