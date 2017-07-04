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 Фоторепортаж
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Все про:алкоголь (1589) Закарпатье (1440) контрафакт (261) Нацполиция (7934) фальсификат (304)

 Полиция нейтрализовала преступную группу, занимавшуюся массовым изготовлением и продажей фальсифицированного алкоголя на Закарпатье. ФОТОрепортаж

В Закарпатской области сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции, областной прокуратуры и следствия полиции нейтрализовали организованную преступную группировку, участники которой занимались массовым изготовлением и продажей фальсифицированного алкоголя.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

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По ее словам, во Львовской области злоумышленники организовали подпольный цех по изготовлению фальсификата. Производство осуществлялось с использованием специального оборудования. Алкоголь разливался по бутылкам, оклеивался поддельными марками акцизного налога и продавался уже на всей территории западного региона страны, в том числе в Закарпатской области, под видом реальных торговых марок. При этом для организации незаконной деятельности участники группы использовали свои коррупционные связи.

По предварительной информации, в сутки производилось от 10 до 40 тысяч бутылок алкоголя.

"В результате проведенных 25 обысков было обнаружено и изъято 20 тысяч литров фальсификата, 120 тысяч долларов США, 117 тысяч евро и 600 тысяч гривен наличными, 5 тонн спирта, поддельные марки акцизного налога, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. На имущество участников группы, стоимостью почти 8 миллионов гривен, наложен арест. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможность внесения залогов в размере от 120 до 320 тысяч гривен", - рассказала Калиновская.

Она также подчеркнула, что организаторам указанной деятельности сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных рядом статей, в частности ст. 199, ст. 28, ст. 204, ст. 229 Уголовного кодекса. Обвинительный акт направлен в суд.

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Полиция нейтрализовала преступную группу, занимавшуюся массовым изготовлением и продажей фальсифицированного алкоголя на Закарпатье 01Полиция нейтрализовала преступную группу, занимавшуюся массовым изготовлением и продажей фальсифицированного алкоголя на Закарпатье 02Полиция нейтрализовала преступную группу, занимавшуюся массовым изготовлением и продажей фальсифицированного алкоголя на Закарпатье 03Полиция нейтрализовала преступную группу, занимавшуюся массовым изготовлением и продажей фальсифицированного алкоголя на Закарпатье 04

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Полиция нейтрализовала преступную группу, занимавшуюся массовым изготовлением и продажей фальсифицированного алкоголя на Закарпатье 05Полиция нейтрализовала преступную группу, занимавшуюся массовым изготовлением и продажей фальсифицированного алкоголя на Закарпатье 06Полиция нейтрализовала преступную группу, занимавшуюся массовым изготовлением и продажей фальсифицированного алкоголя на Закарпатье 07Полиция нейтрализовала преступную группу, занимавшуюся массовым изготовлением и продажей фальсифицированного алкоголя на Закарпатье 08
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pomnju kak nekotoroje vremja nazad diskutirovak o poddelkah - nu sjtozj, pokupaite alkogolj i lekarstvo - vasji dengi, vasjo zdorovje i vasje proizvodstvo.
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Нейтрализовала, это как? Ножиком по горлу и в колодец?
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обратите внимание на деньги попавшие в кадр. Больше их уже никто не увидит...
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за изготовление суррогатов любого вида нужно "класть" на месте!!!!
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За домашні квас, пиво, вино, самогон також класти треба?
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За производство говённого пива надо принудительно закрыть все крупные пивзаводы страны.
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Не виключено що горілка була не гірша за яку-небудь кацапську зелену марку.
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Ну да..обычный селюк накупил оборудлвпние и погнал разливать шмурдяк... Там без балоги, и москаля ,и мышь пернуть не может..
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПолиция нейтрализовала преступную группу, занимавшуюся массовым изготовлением и продажей фальсифицированного алкоголя на Закарпатье. ФОТОрепортаж
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