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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Киев (17545) Киевгаз (32) нападение (1657)

 На аварийную бригаду "Киевгаза" напали вооруженные люди: один сотрудник получил ранение в ногу. ФОТО

На аварийную бригаду "Киевгаза" напали вооруженные люди.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Трагический инцидент произошел в 21:10 (3.07.2017. - Ред.) по ул. Абрикосовая во время выполнения очередной бригадой аварийных работ по переврезке в газопровод. Работники "Киевгаза" подверглись безосновательному нападению вооруженных злоумышленников в результате чего сотрудник компании был ранен выстрелом в ногу", - сказано в сообщении.

На аварийную бригаду Киевгаза напали вооруженные люди: один сотрудник получил ранение в ногу 01

На место инциндента сразу была вызвана полиция, преступники оперативно задержаны.

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"К счастью, жизнь нашего коллеги находится в безопасности", - отметили в компании..


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судя по всему была незаконная врезка в газопровод... в промышленных масштабах
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Это крайность , хотя я тоже их готов ..... не люблю .
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Такого детективного сюжета Агата Кристи не придумала бы даже.
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На вызов приехало десять газовщиков,одного ранили в ногу,осталось девять газовщиков
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больше не пройдусь по Абрикосовой и не сверну на Виноградную...Только днем и только Крещатик.
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фирташистов скоро будут везде гасить "безосновательно"
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Безобразие! Бедных газовщиков вообще тиранят. (Сайт угробил вирус). Теперь "считать" легче будет. Не получат премию в миллионах.
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"Трагический инцидент произошел в 21:10 (3.07.2017. - Ред.) по ул. Абрикосовая во время выполнения очередной бригадой аварийных работ по переврезке в газопровод. Источник:https://censor.net.ua/p446462"

працюють в сутінках))) і роблять що "переврезке" -вас-ис-дас?!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа аварийную бригаду "Киевгаза" напали вооруженные люди: один сотрудник получил ранение в ногу. ФОТО
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