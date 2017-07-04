 На аварийную бригаду "Киевгаза" напали вооруженные люди: один сотрудник получил ранение в ногу. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
"Трагический инцидент произошел в 21:10 (3.07.2017. - Ред.) по ул. Абрикосовая во время выполнения очередной бригадой аварийных работ по переврезке в газопровод. Работники "Киевгаза" подверглись безосновательному нападению вооруженных злоумышленников в результате чего сотрудник компании был ранен выстрелом в ногу", - сказано в сообщении.
На место инциндента сразу была вызвана полиция, преступники оперативно задержаны.
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"К счастью, жизнь нашего коллеги находится в безопасности", - отметили в компании..
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працюють в сутінках))) і роблять що "переврезке" -вас-ис-дас?!
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