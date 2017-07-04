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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Подполковник полиции в Киеве требовал 75 тыс. гривен за закрытие дела, - СБУ. ФОТОрепортаж

Старший следователь по особо важным делам следственного управления Главного управления Национальной полиции в Киеве разоблачен на взятке Службой безопасности Украины совместно со столичной прокуратурой и внутренней безопасностью полиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Подполковник требовал от жителя Киева 75 тысяч гривен за непривлечение его к уголовной ответственности по факту ДТП и закрытия дела против него. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в центре города на автостоянке недалеко от места работы, когда "оборотень в погонах" как раз получал вторую часть неправомерной выгоды - пятьдесят тысяч гривен", - сказано в сообщении.

Продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье врач требовал от граждан взятки за оформление документов о лечении, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Подполковник полиции в Киеве требовал 75 тыс. гривен за закрытие дела, - СБУ 01Подполковник полиции в Киеве требовал 75 тыс. гривен за закрытие дела, - СБУ 02Подполковник полиции в Киеве требовал 75 тыс. гривен за закрытие дела, - СБУ 03Подполковник полиции в Киеве требовал 75 тыс. гривен за закрытие дела, - СБУ 04

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даже и морду лица не показали Но какой-то он еще слишком молодой для подполковника полиции.
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Послереформенный Аваковский орёл берет взятки. Аяаяай!
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Так реформа вроде не пошла, значит можно как бы? Или не? Надо еще выждать маненько?
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хабарників чиновників, з МВС, СБУ, пґокурватури, виконавчої, ДФС, судів... потрібно розстрілювати або вішати публічно, бо не бояться ...
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Авакоаские орлы.Реформы, реформы, (халва, халва...)сколько ни повторяй а осадок дерьмовый. И еще гвардия (но без гвардейского).И человек при деле. Грузины воры(правда ни одного на взятках не поймали), а мы профессионалы(правда организованно грабим в Княжичах, регулярно палимся на взятках,бьем полицейские машины, нас стреляет,бьёт и кусает кто захочет, оружие только ленивый не продаёт и не покупает) и гордимся реформами, реформами,р...... .
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А надо было дать ему это бабло и отпустить. Только дать по копейке и всунуть все через жопу.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПодполковник полиции в Киеве требовал 75 тыс. гривен за закрытие дела, - СБУ. ФОТОрепортаж
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