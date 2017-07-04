 Подполковник полиции в Киеве требовал 75 тыс. гривен за закрытие дела, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
"Подполковник требовал от жителя Киева 75 тысяч гривен за непривлечение его к уголовной ответственности по факту ДТП и закрытия дела против него. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в центре города на автостоянке недалеко от места работы, когда "оборотень в погонах" как раз получал вторую часть неправомерной выгоды - пятьдесят тысяч гривен", - сказано в сообщении.
Продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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