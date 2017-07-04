 "Украина - краеугольный камень в евроатлантической безопасности", - замгенсека НАТО Дукару на встрече с Турчиновым. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СНБО.
Сообщается, что во время встречи собеседники обсудили ситуацию, которая сложилась в Украине в результате гибридной агрессии РФ против Украины. По словам Турчинова, вдоль границы Украины с Россией выстраивается мощная инфраструктура российских войск, "создаются новые дивизии в Белгородской и Ростовской областях, вблизи восточных и северных границ".
"Нет необходимости вам рассказывать о милитаризации в Калининграде и создании мощных баз в Сирии РФ", - сказал секретарь СНБО, добавив, что Россия значительно укрепила свои позиции в Черноморском и Балтийском бассейнах.
Кроме того, собеседники обсудили методы гибридной агрессии РФ против Украины.
"Кроме военных действий, ведется экономическая, энергетическая и информационно-кибернетическая агрессии против нашей страны", - пояснил Турчинов.
Отмечается, что значительное внимание при обсуждении стороны уделили вопросам углубления сотрудничества в военно-технической сфере и сфере кибербезопасности между Украиной и странами-членами НАТО. В свою очередь, Дукару подчеркнул, что "Украина - краеугольный камень в евроатлантической безопасности".
Кроме того, заместитель генерального секретаря НАТО подчеркнул важность сотрудничества в научной сфере и в вопросах кибербезопасности.
"На данном этапе мы углубляем практическое сотрудничество и интеграцию наших действий", - сказал он, добавив, что работа целевого фонда для Украины по вопросам кибербезопасности при НАТО признана удовлетворительной, и "сейчас планируется расширение его работы".
Дукару отметил глубинные реформы сектора безопасности и обороны Украины, "которые находятся не только на бумаге, а действительно глубинные и направлены на евроатлантической интеграции Украины".
"Мы сегодня вышли на тот уровень практического сотрудничества, которой до этого никогда не было. Верю в европейскую и Североатлантический интеграции Украины ", - отметил он и заключил, что интересы безопасности Украины и НАТО полностью связаны и переплетены.
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