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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 "Украина - краеугольный камень в евроатлантической безопасности", - замгенсека НАТО Дукару на встрече с Турчиновым. ФОТОрепортаж

Состоялась встреча Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова с заместителем Генерального секретаря НАТО по вопросам новых вызовов безопасности Сорином Дукару.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Сообщается, что во время встречи собеседники обсудили ситуацию, которая сложилась в Украине в результате гибридной агрессии РФ против Украины. По словам Турчинова, вдоль границы Украины с Россией выстраивается мощная инфраструктура российских войск, "создаются новые дивизии в Белгородской и Ростовской областях, вблизи восточных и северных границ".

"Нет необходимости вам рассказывать о милитаризации в Калининграде и создании мощных баз в Сирии РФ", - сказал секретарь СНБО, добавив, что Россия значительно укрепила свои позиции в Черноморском и Балтийском бассейнах.

Кроме того, собеседники обсудили методы гибридной агрессии РФ против Украины.


Украина - краеугольный камень в евроатлантической безопасности, - замгенсека НАТО Дукару на встрече с Турчиновым 01Украина - краеугольный камень в евроатлантической безопасности, - замгенсека НАТО Дукару на встрече с Турчиновым 02Украина - краеугольный камень в евроатлантической безопасности, - замгенсека НАТО Дукару на встрече с Турчиновым 03Украина - краеугольный камень в евроатлантической безопасности, - замгенсека НАТО Дукару на встрече с Турчиновым 04

"Кроме военных действий, ведется экономическая, энергетическая и информационно-кибернетическая агрессии против нашей страны", - пояснил Турчинов.

Отмечается, что значительное внимание при обсуждении стороны уделили вопросам углубления сотрудничества в военно-технической сфере и сфере кибербезопасности между Украиной и странами-членами НАТО. В свою очередь, Дукару подчеркнул, что "Украина - краеугольный камень в евроатлантической безопасности".

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Кроме того, заместитель генерального секретаря НАТО подчеркнул важность сотрудничества в научной сфере и в вопросах кибербезопасности.

"На данном этапе мы углубляем практическое сотрудничество и интеграцию наших действий", - сказал он, добавив, что работа целевого фонда для Украины по вопросам кибербезопасности при НАТО признана удовлетворительной, и "сейчас планируется расширение его работы".

Дукару отметил глубинные реформы сектора безопасности и обороны Украины, "которые находятся не только на бумаге, а действительно глубинные и направлены на евроатлантической интеграции Украины".

"Мы сегодня вышли на тот уровень практического сотрудничества, которой до этого никогда не было. Верю в европейскую и Североатлантический интеграции Украины ", - отметил он и заключил, что интересы безопасности Украины и НАТО полностью связаны и переплетены.
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Пословица есть хорошая ,пиз,то бишь,"Говорить,не мешки ворочать "....
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Но тем не менее то что они начали это понимать уже хорошо. Раньше ж они думали, что это лично наши проблемы, все еще будет, и НАТО и ПРО.
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Лучше бы этот Дукару не ляпал языком, а помог бы материально.
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не на такое их не развести, сколько не дай денег все разворуют
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работа целевого фонда для Украины по вопросам кибербезопасности при НАТО признана удовлетворительнойИсточник:https://censor.net.ua/n446457

особенно после вируса Petya
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багатокутна каменюка - так і сказав. Хоч в лоб - хоч по лобу, а все одно дурна як каменюка.
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Шо вы прикопались к булыжнику... Краегольная тупость - это Ваня-Дурачок...
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Де хочаби джавеліни,...одні сухпайки....більше стурбованність не коментую
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Для Рашки, Украина,це коралловый риф,об который Рашка резанулась,та чекае акул
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Не хочу быть краеугольным камнем - хочу быть ржавым гвоздём в жопе....чтобы каждый день помнили!!
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Очень надеюсь,что Турчинов будет кандидатом в Президенты.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Украина - краеугольный камень в евроатлантической безопасности", - замгенсека НАТО Дукару на встрече с Турчиновым. ФОТОрепортаж
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