 Киевские налоговики не допустили незаконного экспорта почти 10 тысяч тонн кукурузы. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операции "Рубеж-2017" было установлено, что на таможню от имени одной из компаний был подан пакет документов для таможенного оформления сельхозпродукции, которая была приобретена за наличные деньги без отражения данных операций в налоговом и бухгалтерском учетах. Как показала проведенная проверка, директор и учредитель данной компании, указанная в документах, не имеет никакого отношения к ней и к ведению внешнеэкономической деятельности, что свидетельствует о фиктивности данного предприятия.
По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК.
В результате проведенных мероприятий были обнаружены 9,9 тысячи тонн кукурузы урожая 2016 года стоимостью почти 40 миллионов гривен, которая уже была погружена на два грузовых судна.
В настоящее время указанный груз арестован. Расследование уголовного производства продолжается.
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