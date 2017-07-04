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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:налоговая милиция (1457) экспорт (525) кукуруза (13) ГФС (2987)

 Киевские налоговики не допустили незаконного экспорта почти 10 тысяч тонн кукурузы. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции г. Киева совместно с Николаевской таможней пресекли попытку незаконного экспорта почти 10 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Рубеж-2017" было установлено, что на таможню от имени одной из компаний был подан пакет документов для таможенного оформления сельхозпродукции, которая была приобретена за наличные деньги без отражения данных операций в налоговом и бухгалтерском учетах. Как показала проведенная проверка, директор и учредитель данной компании, указанная в документах, не имеет никакого отношения к ней и к ведению внешнеэкономической деятельности, что свидетельствует о фиктивности данного предприятия.

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По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК.

В результате проведенных мероприятий были обнаружены 9,9 тысячи тонн кукурузы урожая 2016 года стоимостью почти 40 миллионов гривен, которая уже была погружена на два грузовых судна.

Киевские налоговики не допустили незаконного экспорта почти 10 тысяч тонн кукурузы 01Киевские налоговики не допустили незаконного экспорта почти 10 тысяч тонн кукурузы 02Киевские налоговики не допустили незаконного экспорта почти 10 тысяч тонн кукурузы 03Киевские налоговики не допустили незаконного экспорта почти 10 тысяч тонн кукурузы 04

В настоящее время указанный груз арестован. Расследование уголовного производства продолжается.
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Ти бач, які молодці. Хлопці, ви краще зупиняли б товарні поїзди з вантажними вагонами і цистернами, на яких написано "ВТБ-лизинг", "Уралхим", "Сибур" тощо.
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Не можно випускати з України сировину для поп-корна, бо у нас все тільки починається...
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Мне всегда было интересно , какая дальнейшая судьба груза , типа 9,9 тысячи тонн кукурузы урожая 2016 года стоимостью почти 40 миллионов гривен .
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"Выбросят в пропасть " . Скорее всего перепродаст "своя" компания ( да и эта вряд-ли на свой страх и риск работала . "Крыша прохудилась" наверное.
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Совсем херово с математикой?
Грузоподьёмность "газели" 1500кг
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Т.е. предприятие не было аккредитовано если директор и учредитель не имеют отношения к внешнеэкономической деятельности? И подали документы на оформление экспорта? Они идиоты? Тю.. или белеберда написана....
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКиевские налоговики не допустили незаконного экспорта почти 10 тысяч тонн кукурузы. ФОТОрепортаж
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