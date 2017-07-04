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Все про:алкоголь (1587) Львовщина (1535) фальсификат (302) ГФС (2987)

 Налоговики на Львовщине пресекли производство фальсифицированного алкоголя и раскрыли сеть по его продаже. ФОТОрепортаж

Во Львовской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали подпольный цех, в котором производился фальсифицированный алкоголь, и пресекли его продажу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевоз, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) УК, была установлена группа лиц, которые организовали подпольное изготовление фальсификата с использованием специального оборудования. Алкоголь разливался по бутылкам и упаковкам бег-ин-бокс после чего продавался под видом реальных торговых марок через сеть магазинов Львовской области, а также через Интернет.

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В результате 15 обысков, проведенных по местам изготовления, хранения и продажи алкоголя, было обнаружено и изъято почти три тысячи литров фальсификата, 800 литров неучтенного спирта, более 2,3 тысяч поддельных марок акцизного налога, черновые записи, оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет почти 1,2 миллиона гривен.

Налоговики на Львовщине пресекли производство фальсифицированного алкоголя и раскрыли сеть по его продаже 01Налоговики на Львовщине пресекли производство фальсифицированного алкоголя и раскрыли сеть по его продаже 02Налоговики на Львовщине пресекли производство фальсифицированного алкоголя и раскрыли сеть по его продаже 03

Налоговики на Львовщине пресекли производство фальсифицированного алкоголя и раскрыли сеть по его продаже 04Налоговики на Львовщине пресекли производство фальсифицированного алкоголя и раскрыли сеть по его продаже 05Налоговики на Львовщине пресекли производство фальсифицированного алкоголя и раскрыли сеть по его продаже 06Налоговики на Львовщине пресекли производство фальсифицированного алкоголя и раскрыли сеть по его продаже 07Налоговики на Львовщине пресекли производство фальсифицированного алкоголя и раскрыли сеть по его продаже 08Налоговики на Львовщине пресекли производство фальсифицированного алкоголя и раскрыли сеть по его продаже 09Налоговики на Львовщине пресекли производство фальсифицированного алкоголя и раскрыли сеть по его продаже 10

В настоящее время следственные действия продолжаются.

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за то, что твари травят людей, должно быть очень жесткое наказание!
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Всем участникам сделать клистер этой бодягой .... под давлением.
Насос у них уже есть.....
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Ніяк не дотягнуться...
"довгі руки " львівських податківців до Винниківської тютюнової фабрики(зокрема до її третьої зміни),яка забезпечує контрабандою західну Європу ,і з якої "кормляться " у Львові БАГАТО ХТО .))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики на Львовщине пресекли производство фальсифицированного алкоголя и раскрыли сеть по его продаже. ФОТОрепортаж
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