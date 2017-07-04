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 На Закарпатье врач требовал от граждан взятки за оформление документов о лечении, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Закарпатской области сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции и областной прокуратуры разоблачили врача одной из районных больниц, который систематически получал взятки от граждан.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, врач - невропатолог разработал схему получения неправомерных выгод от граждан, которые направлялись на медико-социальную экспертную комиссию, за оформление соответствующих документов о прохождении лечения.

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"В частности, злоумышленник вымогал 16 тысяч гривен от гражданина. Половину этой суммы он получил ранее и был задержан на горячем в служебном кабинете при получении второй части взятки в размере восьми тысяч гривен. В настоящее время по месту работы задержанного проводится обыск", - рассказала Калиновская.


На Закарпатье врач требовал от граждан взятки за оформление документов о лечении, - Нацполиция 01

На Закарпатье врач требовал от граждан взятки за оформление документов о лечении, - Нацполиция 02

На Закарпатье врач требовал от граждан взятки за оформление документов о лечении, - Нацполиция 03

На Закарпатье врач требовал от граждан взятки за оформление документов о лечении, - Нацполиция 04

На Закарпатье врач требовал от граждан взятки за оформление документов о лечении, - Нацполиция 05

На Закарпатье врач требовал от граждан взятки за оформление документов о лечении, - Нацполиция 06

На Закарпатье врач требовал от граждан взятки за оформление документов о лечении, - Нацполиция 07

Она отметила, что задержание проводилось в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.
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А этому больше могут дать,чем той сучке из предыдущей статьи!
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недавно прочла заметку как волонтеры очень круто помогли больницам Черкасс, при этом без упоминания каким именно и как. Пропустили и то как мер города именно и оказал эту самую помощь. Правда здесь вопрос в вымогательстве и даже может быть правдой, но так хотелось написать, что не все новости имеют место. быть
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Спіймали самого великого корупціонера на Закарпатті. Це - перемога!
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Та да, если през на свою клятву служить народу Украины забил, то что уж тут говорить про какую то клятву Гипократа...
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Вернется им все ихнее мракобесие. Каждому по заслугам.
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а вы проверьте и других неврепетологов, особенно тех, которые всяким толстошеевым справки об эпилепсии выдают, чтобы отмазать от наказания.
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Мелоч пузата. Стирив б пару мільйонів - поважати б почали.)))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Закарпатье врач требовал от граждан взятки за оформление документов о лечении, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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