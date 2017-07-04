 На Закарпатье врач требовал от граждан взятки за оформление документов о лечении, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, врач - невропатолог разработал схему получения неправомерных выгод от граждан, которые направлялись на медико-социальную экспертную комиссию, за оформление соответствующих документов о прохождении лечения.
"В частности, злоумышленник вымогал 16 тысяч гривен от гражданина. Половину этой суммы он получил ранее и был задержан на горячем в служебном кабинете при получении второй части взятки в размере восьми тысяч гривен. В настоящее время по месту работы задержанного проводится обыск", - рассказала Калиновская.
Она отметила, что задержание проводилось в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.
1026 9
Материалы по теме: Взяточники
На взятке задержан военком в Днепре(33)
Коррупционная схема раскрыта на таможне в Одесской области, - СБУ. ФОТОрепортаж(17)
Подполковник полиции задержан на Харьковщине за получение 10 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж(16)
В Одесской области при передаче 30 тыс. грн взятки задержаны директор лесного хозяйства и сотрудники Госаудит службы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(3)
"Собеседования с врачами – это грусть. На работу взять некого" – директор клиники в Москве(0)
Две сотрудницы таможни на Сумщине за взятку в 1,4 тыс. грн разрешили провезти 300 кг мяса в РФ, - прокуратура(56)
Замдиректора коммунального предприятия в Николаеве получил 7 тыс. грн "отката", - полиция. ФОТОрепортаж(32)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить