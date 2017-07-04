 Садового вызвали на допрос в ГПУ по делу об участке для индустриального парка во Львове. ДОКУМЕНТ

Об этом мэр Львова Садовый написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"В 10:30 иду на допрос в Генпрокуратуру (ул. Петлюры 7/9). Дело "Государство Украина против индустриального парка во Львове". Несколько фактов для понимания: голландская компания CTP (один из крупнейших индустриальных девелоперов Европы) победила в международном конкурсе на управление будущим индустриальным парком в промзоне Рясное-2; после победы голландцы предлагают не только инвестировать в будущий парк но и выкупить землю под ним (хотя не должны были); голландцы соглашаются оплатить за землю 52 млн грн (в соответствии с денежной оценкой) и обязуются инвестировать только в инфраструктуру парка 50 млн евро, привлечь крупных производителей и создать более 3000 новых рабочих мест. В любой стране (особенно в тех, которые не могут похвастаться притоком инвестиций и высокой занятостью населения) такая история стала бы поводом для оптимизма. Такие проекты и такие инвестиции привлекают внимание других. За ними следят и изучают опыт. Что делает украинское государство? Правильно - возбуждает уголовное дело и начинает маски-шоу во всех причастных учреждениях, ищут криминал там, где его нет и быть не может. История продолжается уже около года и я удивляюсь терпению инвесторов, которые до сих пор не развернулись и не хлопнули дверью. Буду бороться за этот проект. Не имею таких полномочий как вся государственная машина, но руководствуюсь месседжем, который неоднократно озвучивал Президент Порошенко на многочисленных экономических форумах: "Украина открыта для инвестиций!" После допроса расскажу больше", - рассказал Садовый.
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Для изменения этой ситемы нужно пролить много крови ведь у этих людей нет моральных принципов для них что один, что тысяча, что сотни тысяч убитых на войнах замученных нечеловеческими условиями жизни вытесненных преследованиями за пределы страны людей не имеет значения власть и деньги ихнее божество и когда здесь кончиться последнее место ненасытной воровской и беззаконной от законов и прав жизни не от того что здесь все станет правильно и пройдут реформы ,а от того что этой саранче жрать будет нечего тогда они уедут отсюда в теплые края и будут писать мемуары как они великие кормчие спасали страну а народ сам себя загнал и уничтожил и за каждое слово правды они готовы убить чтоб их сладкая лож не нарушала покой ихней жизни
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а Садовий тут до чого?!
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ЗЫ: хотя, решил - ему пришили дело, не решил - та же хня... Наверно, рылом не вышел. Трудно хомячку среди свиней.
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Это месть, за блокаду торговли с террористами ОРДЛО!!! Порошенко очень мстительный!!!
Если он взялся за Садового, то почти наверняка добьется того, шо тот - сам уйдет, или его - уволят.
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те же олигархи, тот же основатель Партии Регионов - пеця...
Тот же ВРАГ... никак крови не насас'т в панамскую свою фирму...
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Тому що правляча спільнота вирішує доцільно для неї чи не доцільно, і який зиск будуть мати з інвестиції (ну откат)..
На теренах західного регіону України не було створено потужних схем , бо не було потужних підприємств, а ті складальницькі, що були іх знищили.
Тобто промисловість знищили і це не мани - це усі хто був при владі.
Може лише тоді коли президентом стане виходець зі Ль вова, тоді відновиться індустріальна велич Західної України. А потенціал є.
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