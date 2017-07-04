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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8727) запрос (27) инвестиции (788) Львов (3574) Садовый (314)

 Садового вызвали на допрос в ГПУ по делу об участке для индустриального парка во Львове. ДОКУМЕНТ

ГПУ просит мэра Львова Андрея Садового объяснить детали продажи голландской компании земельного участка в городе за 52 млн грн под строительство индустриального парка.

Об этом мэр Львова Садовый написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В 10:30 иду на допрос в Генпрокуратуру (ул. Петлюры 7/9). Дело "Государство Украина против индустриального парка во Львове". Несколько фактов для понимания: голландская компания CTP (один из крупнейших индустриальных девелоперов Европы) победила в международном конкурсе на управление будущим индустриальным парком в промзоне Рясное-2; после победы голландцы предлагают не только инвестировать в будущий парк но и выкупить землю под ним (хотя не должны были); голландцы соглашаются оплатить за землю 52 млн грн (в соответствии с денежной оценкой) и обязуются инвестировать только в инфраструктуру парка 50 млн евро, привлечь крупных производителей и создать более 3000 новых рабочих мест. В любой стране (особенно в тех, которые не могут похвастаться притоком инвестиций и высокой занятостью населения) такая история стала бы поводом для оптимизма. Такие проекты и такие инвестиции привлекают внимание других. За ними следят и изучают опыт. Что делает украинское государство? Правильно - возбуждает уголовное дело и начинает маски-шоу во всех причастных учреждениях, ищут криминал там, где его нет и быть не может. История продолжается уже около года и я удивляюсь терпению инвесторов, которые до сих пор не развернулись и не хлопнули дверью. Буду бороться за этот проект. Не имею таких полномочий как вся государственная машина, но руководствуюсь месседжем, который неоднократно озвучивал Президент Порошенко на многочисленных экономических форумах: "Украина открыта для инвестиций!" После допроса расскажу больше", - рассказал Садовый.

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Садового вызвали на допрос в ГПУ по делу об участке для индустриального парка во Львове 01

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Джон J. Боржомі🇺🇦‏ @JohnBorjomiад

Садовый пришел на допрос в ГПУ. Не Бойко, не Пидрахуй, не Ахметов. Нет. То-партнеры и попутчики
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порошенко це мафія, а мафія має бути арештована та засуджена!
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як же мафія може бути арештована та засуджена коли сама мафія заразі є державна влада яка і є суди прокуратура МВД яка прийшла на крові людей вони себе не засудять та не заарештують єдиний спосіб казав Кузьма бо слова це є вже лише сотрясіння повітря
Садового вызвали на допрос в ГПУ по делу об участке для индустриального парка во Львове - Цензор.НЕТ 7076
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ты откуда под украинским флагом нарисовался с таким вопросом нарисовался.
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что случилось с Кузьмой? Авария? Ни когда не думайте, что за Ваши правдивые и искрение слова Вас подержат, но пострадаете. Как то мы не далеко от тех же москалей, только хозяин разный и пиздеть любим об не зависимости от кого то, а как на жизнь заработать, так сразу реальность появляется, мы оказывается ни чем не владеем, скоро даже землю распродадут на которой похоронены наши предки и мы молча аплодируя будем приветствовать данное решение, как самоубийцы мы все идем в пустоту забвения. Сейчас мы выживаем.
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У власти находятся криминальные кланы, сейчас они называются олигархи вся эта верхушка просто тасуют так называемых руководителей государства и чей ставленник у руля та ОПГ больше украдет денег.
Для изменения этой ситемы нужно пролить много крови ведь у этих людей нет моральных принципов для них что один, что тысяча, что сотни тысяч убитых на войнах замученных нечеловеческими условиями жизни вытесненных преследованиями за пределы страны людей не имеет значения власть и деньги ихнее божество и когда здесь кончиться последнее место ненасытной воровской и беззаконной от законов и прав жизни не от того что здесь все станет правильно и пройдут реформы ,а от того что этой саранче жрать будет нечего тогда они уедут отсюда в теплые края и будут писать мемуары как они великие кормчие спасали страну а народ сам себя загнал и уничтожил и за каждое слово правды они готовы убить чтоб их сладкая лож не нарушала покой ихней жизни
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зі сміттям подлянка здулась і барига почав ліхорадочно шукати новий компромат...
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БЗДО ваш Садовий. Подумайте своїми голоВКАМИ, що воно бздить: голландці у цей "парк" інвестують всього близько 50 млн. євро і ЗБИРАЮТЬСЯ ВІДКРИТИ НА ЦЬОМУ ПОНАД 3000 (!) НОВИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ! Краще б цей гівнюк займався своїми прямими обов"язками з управління підпорядкованими йому комунальними службами та очистив місто від сміття і нечистот (хто з інвесторів вкладатиме гроші у такий гадюшник з таким керівником?)
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ти це владі кажи хай вона займатися своїми прямим обов'язками державницькими ділами а так як щури жеруть державний бюджет і як тільки народ висловлює своє незадоволення так всираються не по дитячі вони тільки і вміють в темних кутках натовпах бити слабких та вивертати кишені мовчазним як по зубах отримують то зразу то памперси то не ходячі то сердечні гидота вона і є гидота.
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Офшоренко ніяк не заспокоїться і продовжує розправу над своїми політичними ворогами руками слухняного алкаша.
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Чем больше будут из будки пп гавкать на Садового-тем большему количеству людей хочется голосовать за него и его партию.
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А на Авакова, когда был мэром Харькова, возбуждали уголовное дело (он даже за границу сбежал) за незаконное выделение денег на строительство метро. Методы не меняются.
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ИСПАНЦУ: это когда Аваков был "мэром Харькова"? Ну-ка, просвети.
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Продовження пресування Садового. Звичайно, у Садового є свої мінуси, але якщо брати, наприклад, передвиборчу програму Порошенка і втілення її пунктів у життя, то, як мінімум, потрібен імпічмент.
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є така фішка, у більшості західних компаній - земля під їхнім проєктом) повинна належати їм!
а Садовий тут до чого?!
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- всё что нужно знать об "инвестиционном климате" в Украине. Нет чтобы Садовому поклониться, и сказтаь - "спасибо за то что много делаешь для привлечения инвестиций". Управление державой по Порошенко-Гройсману.
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Садовой оборзел - решил, что может что-то решать.
ЗЫ: хотя, решил - ему пришили дело, не решил - та же хня... Наверно, рылом не вышел. Трудно хомячку среди свиней.
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Садового вызвали на допрос в ГПУ по делу об участке для индустриального парка во Львове.
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Это месть, за блокаду торговли с террористами ОРДЛО!!! Порошенко очень мстительный!!!

Если он взялся за Садового, то почти наверняка добьется того, шо тот - сам уйдет, или его - уволят.



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От коли розповість більше, тоді і коментуватиму. А накидати на вітрогін є кому.
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эт точно. никаких обвинений Садовому не предъявляют, а любители телеканала "24" дерьма на ветке уже набросали.
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барыга не знает как укусить Садового, смотреть противно...... человек который многое сделал для майдана, в то время как офшорное чмо с Фирташем васьвасило, и это чмо на трон залезло втюрив людям свою офшорную безальтернативность, напрем тебя барыга с трона на шконку. а Садовой был и останется порядочным человеком
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ну у "парк" бы неплохо тоже показать, где он.
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Похоже голландские инвесторы совсем не дружат с головой...нашли куда деньги вкладывать. Ничего у них с этого не получиться...а если чтото и смогут построить, то через пару лет у них все заберут наши предприимчивые чиновники.
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ПАРАША-нко со своим кумом луциком - ВРАГИ Украинского Народа...
те же олигархи, тот же основатель Партии Регионов - пеця...
Тот же ВРАГ... никак крови не насас'т в панамскую свою фирму...
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в связи со смертью мусорной темы пришлось родить новую? а потом что?
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А , крім розміщувати тут фейки, ти на щось здатний?
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отморозок садовый сидел уже чуть ли не президентом с короной на голове и подгавкивал то путиным то тимошенкам и конечно ему было уже не до какогото мусора во львове вот ему и показывают место мера. ВСЕ ПРАВИЛЬНО, кесарю - кесарево. Уважуха Пете - реальный президент с начала независимости.
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Не получилось свалить Садового мусором, пытаются свалить голландским инвестором. Не мытьем так катанием. Похоже боятся Садового как будущего непредсказуемого конкурента на президентских выборах.
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Це як раз той приклад на відповідь чому не вкладаються інвестиції в Україну.
Тому що правляча спільнота вирішує доцільно для неї чи не доцільно, і який зиск будуть мати з інвестиції (ну откат)..
На теренах західного регіону України не було створено потужних схем , бо не було потужних підприємств, а ті складальницькі, що були іх знищили.
Тобто промисловість знищили і це не мани - це усі хто був при владі.

Може лише тоді коли президентом стане виходець зі Ль вова, тоді відновиться індустріальна велич Західної України. А потенціал є.
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парк садового периода - это для детей или для взрослых?
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А вот интересно - почему человек должен ехать за 600 свидетельствовать? Пусть ГПУ сама к нему едет - ей же надо!! а если у человека денег на билет нет? ну бывает же так, не все же у нас - мэры-депутаты?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСадового вызвали на допрос в ГПУ по делу об участке для индустриального парка во Львове. ДОКУМЕНТ
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