 12-летняя девочка пропала в Константиновке Донецкой области. Личный состав полиции поднят по тревоге. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом на своей странице в Facebook cообщила сотрудник ГУ Нацполиции в Донецкой области Наталья Шиман."В 02:30 часов в полицию поступило сообщение от жителя Константиновки, что днем ​​его дочь, 2005 года рождения, ушла с подругами на водоем и до сих пор не вернулась. Личный состав Константиновского отделения полиции поднят по тревоге. На место выехал заместитель начальника ГУ НП в Донецкой области Сергей Колесник", - написала она.Предварительно установлено, что исчезнувшая девочка пошла с подругами на водоем, где встретила двух мужчин - 2001 и 1976 года рождения. По предварительным данным, подруги пропавшей ушли, а саму девочку не отпускал старший из мужчин.

Комплекс розыскных мероприятий ребенка начался сразу после тревожного звонка и до сих пор. Правоохранители прочесывают дачные кооперативы вблизи места, где в последний раз видели девочку. Задействованы кинологи. Дополнительно на место направлены 5 экипажей полиции по безопасности дорожного движения, перекрыты блокпосты, все въезды и выезды из города. Ориентировка с приметами девочки и мужчины, с которым ее видели в последний раз, разосланы на блокпосты, в том числе со смежными областями."Опять время не в нашу пользу, отец обратился в полицию очень поздно. Помогите установить местонахождение ребенка!" - написала Шиман.Основная информация о девочке: Сечкина Ульяна Олеговна, 17.03.2005 года рождения, 3 июля ушла из дома днем ​​и не вернулась.Приметы: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые ниже плеч, глаза серо-голубые.Была одета: Фиолетовая майка, бриджи синего цвета, резиновые тапочки. На одной из рук был надет браслет. Волосы завязано черной резинкой.Также устанавливается местонахождение человека, с которым в последний раз видели Ульяну: Каретников Анатолий Владимирович, 05.01.1976 года рождения, зарегистрированный по адресу: Донецкая область, Горняцкий район, Макеевка, ул.Златоустовская. Ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и незаконное хранение оружия.