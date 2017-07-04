 12-летняя девочка пропала в Константиновке Донецкой области. Личный состав полиции поднят по тревоге. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook cообщила сотрудник ГУ Нацполиции в Донецкой области Наталья Шиман.
"В 02:30 часов в полицию поступило сообщение от жителя Константиновки, что днем его дочь, 2005 года рождения, ушла с подругами на водоем и до сих пор не вернулась. Личный состав Константиновского отделения полиции поднят по тревоге. На место выехал заместитель начальника ГУ НП в Донецкой области Сергей Колесник", - написала она.
Предварительно установлено, что исчезнувшая девочка пошла с подругами на водоем, где встретила двух мужчин - 2001 и 1976 года рождения. По предварительным данным, подруги пропавшей ушли, а саму девочку не отпускал старший из мужчин.
"Опять время не в нашу пользу, отец обратился в полицию очень поздно. Помогите установить местонахождение ребенка!" - написала Шиман.
Основная информация о девочке: Сечкина Ульяна Олеговна, 17.03.2005 года рождения, 3 июля ушла из дома днем и не вернулась.
Приметы: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые ниже плеч, глаза серо-голубые.
Была одета: Фиолетовая майка, бриджи синего цвета, резиновые тапочки. На одной из рук был надет браслет. Волосы завязано черной резинкой.
Также устанавливается местонахождение человека, с которым в последний раз видели Ульяну: Каретников Анатолий Владимирович, 05.01.1976 года рождения, зарегистрированный по адресу: Донецкая область, Горняцкий район, Макеевка, ул.Златоустовская. Ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и незаконное хранение оружия.
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в КПЗ руки на себя наложит,к гадалке не ходи..
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Вечером 26 июня в Горняке Донецкой области завершились восьмидневные поиски 6-летней Алины Васютиной. Полицейские нашли ее тело в подвале полузаброшенного дома.
Первую нашли растерзанной и убитой, говорят на просьбу полиции помочь найти ребенка отозвалось лишь пару человек из местных, остальным - пофиг.
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Это даже дело не в разрешении кого бы то ни было, а в особенности человеческого восприятия чужой беды.
Тревожный звонок на Донечине, говорят маньячилы возбуждаются именно от насилия, война разбудила не одну мразь.
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которіе ни о чем не задуміваясь, не учат елементарнім законам самосохранения детей.
если подруги оставили девочку и молчали либо их припугнули єти знакоміе "дяди", либо подобная ситуація - норма.
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Сначала отец, который вспомнил про дочь только в пол третьего ночи, до этого, наверное, просиживал в местном генделе в состоянии коматоза. Потом подруги, которые видели как ее подругу не отпускал уголовник, но никому не сказали, хотя в этом возрасте уже все дети имеют мобильник, и если не знают номер полиции, то своей маме уж точно можно было позвонить.
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