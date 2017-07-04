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 12-летняя девочка пропала в Константиновке Донецкой области. Личный состав полиции поднят по тревоге. ФОТО

Полиция Константиновки поднята по тревоге на поиски 12-летней девочки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook cообщила сотрудник ГУ Нацполиции в Донецкой области Наталья Шиман.

"В 02:30 часов в полицию поступило сообщение от жителя Константиновки, что днем ​​его дочь, 2005 года рождения, ушла с подругами на водоем и до сих пор не вернулась. Личный состав Константиновского отделения полиции поднят по тревоге. На место выехал заместитель начальника ГУ НП в Донецкой области Сергей Колесник", - написала она.

Предварительно установлено, что исчезнувшая девочка пошла с подругами на водоем, где встретила двух мужчин - 2001 и 1976 года рождения. По предварительным данным, подруги пропавшей ушли, а саму девочку не отпускал старший из мужчин.

12-летняя девочка пропала в Константиновке Донецкой области. Личный состав полиции поднят по тревоге 01

Комплекс розыскных мероприятий ребенка начался сразу после тревожного звонка и до сих пор. Правоохранители прочесывают дачные кооперативы вблизи места, где в последний раз видели девочку. Задействованы кинологи. Дополнительно на место направлены 5 экипажей полиции по безопасности дорожного движения, перекрыты блокпосты, все въезды и выезды из города. Ориентировка с приметами девочки и мужчины, с которым ее видели в последний раз, разосланы на блокпосты, в том числе со смежными областями.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Почти никто из местных не помогал искать 6-летнюю Алину, убитую в Горняке. Смерть девочки была страшной", - Аброськин. ФОТО 18+

"Опять время не в нашу пользу, отец обратился в полицию очень поздно. Помогите установить местонахождение ребенка!" - написала Шиман.

Основная информация о девочке: Сечкина Ульяна Олеговна, 17.03.2005 года рождения, 3 июля ушла из дома днем ​​и не вернулась.

Приметы: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые ниже плеч, глаза серо-голубые.

Была одета: Фиолетовая майка, бриджи синего цвета, резиновые тапочки. На одной из рук был надет браслет. Волосы завязано черной резинкой.

Также устанавливается местонахождение человека, с которым в последний раз видели Ульяну: Каретников Анатолий Владимирович, 05.01.1976 года рождения, зарегистрированный по адресу: Донецкая область, Горняцкий район, Макеевка, ул.Златоустовская. Ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и незаконное хранение оружия.
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"Ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и незаконное хранение оружия." - пожалуй да
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петсда Анатолию Владимировичу...
в КПЗ руки на себя наложит,к гадалке не ходи..
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Пусть девочка выживет и найдётся, целой и невредимой. Остальное неважно.
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Донбас, на який завозили дикунів півночі ешелонами, весь час був одним з найгірших регіонів СРСР у криміногенному плані. Поки дикунів не депортуємо назад на північ - нормального життя не буде!
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ну, шо сказать , и это актуально в любом возрасте, связи случайные - результаты печальные... Дай, Бог, чтобы нашли живой.
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а шо за подружки, шо не подняли на гвалт родителей еще днем.
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Мне это тоже интересно. Что за подружки такие? Во-первых, бросили подругу с чужим дядей, а во-вторых, не подняли тревогу, раз уж ушли?
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А родители , которые ждали до 2 часов ночи ?
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Может, искали сами, может, подключили родственников. Ну а когда не нашли обратились в милицию. По крайней мере, надеюсь, что так было. А не отец забухал, очнулся в два ночи.
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Это вторая пропавшая девочка в донецкой обл за последнее время.
Вечером 26 июня в Горняке Донецкой области завершились восьмидневные поиски 6-летней Алины Васютиной. Полицейские нашли ее тело в подвале полузаброшенного дома.

Первую нашли растерзанной и убитой, говорят на просьбу полиции помочь найти ребенка отозвалось лишь пару человек из местных, остальным - пофиг.
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Кацапия сгоняет воевать на восток Украины всю свою нечисть за бабки, и конечно, полностью отвязав их инстинкты и наклонности.Неизвестно кто лазит по донецкой обл , нельзя выпускать детей одних.
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в такий кшталт хутин пытается избавиться от своих скреп, но судьбу не обдуришь, скрепы, которые уцелеют после освобождения от них востока, вернутся восвояси на пару порядков скрепными, чтобы кошмарить лаптеунтовых, которые считают, шо ихтамнет...
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противно, что отброськин решил попиариться на чужой трагедии. Он думал, что, если будет клеймить местных в ФБ, то это сделает его героем. Отчасти он прав, но только отчасти. Там очень много алкашни, которым пофиг. Но.... Есть полиция, у которой есть специально обученные собаки, которые возьмут след, если им подсунуть одежду девочки. Убийство произошло в доме, который находится по дороге к магазину, куда бедный ребенок шел за мороженым. Девочку нашли в подвале дома убийцы. Вы что думаете, он пустил бы туда местных жителей без ордера на обыск? Даже специально обученной полиции понадобилось 8 дней на поиски, и уже рвались искать в Запорожской области, а сколько бы искали только местные?
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Что я думаю? Пропал ребенок и если бы надо было вместе с полицией прочесывать все в округе- пошла бы и совершенно не спрашивала бы разрешения у местных убийц, на то есть полиция , которая инициировала поиск.
Это даже дело не в разрешении кого бы то ни было, а в особенности человеческого восприятия чужой беды.
Тревожный звонок на Донечине, говорят маньячилы возбуждаются именно от насилия, война разбудила не одну мразь.
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местные могли бы дать наводку, если видели, как девочку заманили в дом. Да, могли бы прочесывать все в округе, искать по посадкам, ломиться к убийце в дом, но для этого нужна уверенность, что убийца - именно он. К себе в подвал он бы их не пустил, плюс у него нож и он мог им пырнуть. 8 дней на поиски для полиции в пределах одного небольшого городка и одного участка по пути к магазину - это все равно много.
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Родители,дорогие,ну следите за своими детьми ,ну какой может быть водоём без присмотра родителей в 12 лет,ну что у вас в голове господа ....
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такие-подобніе родители не дорогие..они тупіе ,безответственніе идиЙОті,
которіе ни о чем не задуміваясь, не учат елементарнім законам самосохранения детей.
если подруги оставили девочку и молчали либо их припугнули єти знакоміе "дяди", либо подобная ситуація - норма.
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Не представляю если честно , я бы не пустил саму на озеро или речку , куда они там пошли .
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Да этот сепар с Макеевки мог уже домой добраться, даже через укр кпп.
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На Рівненщині злодій заліз у вікно через кватирку та зґвалтував неповнолітню.
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Констаха всегда ассоциировалась у меня с дерьмом из очистных, запах которого невозможно пропустить, въезжая по трассе со стороны Дружковки. И видимо не с проста.

Сначала отец, который вспомнил про дочь только в пол третьего ночи, до этого, наверное, просиживал в местном генделе в состоянии коматоза. Потом подруги, которые видели как ее подругу не отпускал уголовник, но никому не сказали, хотя в этом возрасте уже все дети имеют мобильник, и если не знают номер полиции, то своей маме уж точно можно было позвонить.
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Зря упразднили смертную казнь за тяжкие преступления. Тем более рецидивист. Сразу на второй раз виселицу надо было и ребенок остался бы жив.
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И подруги хороши. Нет чтобы в милицию позвонить и родителям сказать.
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И овоща бы никто президентом не избрал. Его бы повесили на второй срок.
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а не педофилы ли это мутят? рюзкие орки чистокровные педофилята
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Почему полиция не обращается к знаменитым экстрасенсам? Или они могут только за деньги в астрал входить и по телевизору ПИАРИТЬСЯ. Если бы обратились родители или полиция к ним то может и Алину нашли во время. Терпеть я не могу программу "Битву Экстрасенсов"
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Это какой-то сюр, подружки тупо кинули на растерзание, ладно может сразу страх, но когда домой пришли можно было хоть кому-то сказать.Папа одуплился в пол третьего ночи.
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Дай Бог, что бы нашлась здоровой и невредимой!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж12-летняя девочка пропала в Константиновке Донецкой области. Личный состав полиции поднят по тревоге. ФОТО
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