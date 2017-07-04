 Часть опорной школы обрушилась в Новом Буге, - глава Николаевской ОГА. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Николаевской областной государственной администрации Николай Савченко написал на своей странице в Facebook.
"В Новом Буге серьезная чрезвычайная ситуация - разрушилась часть Новобугской опорной школы №1. Обошлось без жертв, потому что сейчас каникулы. Как мне доложили, здание было сдано в эксплуатацию в конце 70-годов прошлого века, неоднократно там проводили ремонты, а в прошлом году даже за счет субвенции из госбюджета во всем здании были заменены окна", - сообщил он.
Глава ОГА отметил, что уже дал соответствующие поручения и в экстренном порядке будет проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием одного из его заместителей. Члены комиссии соберут всю информацию по строительным работам, которые проводились в данной школе: кто их выполнял, кто проводил технадзор и принимал работы. Также, будут проанализированы риски по дальнейшему разрушению здания.
"Сейчас у меня очень много вопросов к районной власти и к руководству школы, но выводы будем делать после полного анализа того, что произошло. Думаю, что изучить ситуацию и дать свою оценку должны и правоохранительные органы", - написал Н.Савченко.
Глава облгосадминистрации подчеркнул, что "единственное, что стопроцентно понятно - 1 сентября ученики не сядут за парты этой школы, потому что самое главное - это безопасность детей".
"За два месяца, оставшихся до начала учебного года, нужно найти варианты решения проблемы. Все ученики данной школы должны начать обучение вовремя", - добавил Савченко.
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Думаю, это обычная халатность тогда, и тем более халатность сейчас. Стоят здания и 100-летние, и всё нормально с ними. При должном уходе
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Понастроили школ ..., уже денег не хватает на их содержание.
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Чему там учат ?
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Зрозуміти 1 помилку можна.
опорна СТІНА школи.
Але якщо ця сама помилка проходить незаміченою і через перекладача ,то це п...єц (((
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