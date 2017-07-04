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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Николаевская область (806) обрушение (137) ОГА (1392) школа (1762)

 Часть опорной школы обрушилась в Новом Буге, - глава Николаевской ОГА. ФОТО

В г. Новый Буг произошло обрушение части опорной школы №1.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Николаевской областной государственной администрации Николай Савченко написал на своей странице в Facebook.

"В Новом Буге серьезная чрезвычайная ситуация - разрушилась часть Новобугской опорной школы №1. Обошлось без жертв, потому что сейчас каникулы. Как мне доложили, здание было сдано в эксплуатацию в конце 70-годов прошлого века, неоднократно там проводили ремонты, а в прошлом году даже за счет субвенции из госбюджета во всем здании были заменены окна", - сообщил он.

Часть опорной школы обрушилась в Новом Буге, - глава Николаевской ОГА 01

Глава ОГА отметил, что уже дал соответствующие поручения и в экстренном порядке будет проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием одного из его заместителей. Члены комиссии соберут всю информацию по строительным работам, которые проводились в данной школе: кто их выполнял, кто проводил технадзор и принимал работы. Также, будут проанализированы риски по дальнейшему разрушению здания.

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"Сейчас у меня очень много вопросов к районной власти и к руководству школы, но выводы будем делать после полного анализа того, что произошло. Думаю, что изучить ситуацию и дать свою оценку должны и правоохранительные органы", - написал Н.Савченко.

Глава облгосадминистрации подчеркнул, что "единственное, что стопроцентно понятно - 1 сентября ученики не сядут за парты этой школы, потому что самое главное - это безопасность детей".

"За два месяца, оставшихся до начала учебного года, нужно найти варианты решения проблемы. Все ученики данной школы должны начать обучение вовремя", - добавил Савченко.
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погадал на кофейной гуще, как обычно). Самый точный результат даёт.
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Такая вот цена отмывания бюджетных денег чинушами...
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а читать текст не пробовал?здание было построено в конце семидесятых прошлого века...пластиковые окна кардинально прочность здания не укрепляют
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А ВЫ (не "Ты", заметь) - строитель? По Вашей логике- всё, что построено в 70-х годах прошлого века- должно сыпаться-рушиться?
Думаю, это обычная халатность тогда, и тем более халатность сейчас. Стоят здания и 100-летние, и всё нормально с ними. При должном уходе
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так выходит в 70-х совковые чинуши отмывали бюджет?
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Херня, обычная декоммунизация.
Понастроили школ ..., уже денег не хватает на их содержание.
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Так строили . Учился в школе, которая и сейчас остается школой, а ей уже без малого 90 лет. Видать строили мастера, а не шабашники
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ну... по европах люди и в зданиях 15-го века живут и ничего там особо не сыплется...
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Повезло что детей не было, и ведь не в первый раз такое.
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Да при чем тут коммунисты? Меня, например, совсем не партийный строительный руководитель "просил" установить плиту перекрытия с трещиной. Попал в немилость, но честь не потерял.
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Опорная школа - что-то новенькое .
Чему там учат ?
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"тупа школота" Цензора,яка називається редакторами тем,ВРАЖАЄ.

Зрозуміти 1 помилку можна.
опорна СТІНА школи.

Але якщо ця сама помилка проходить незаміченою і через перекладача ,то це п...єц (((
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧасть опорной школы обрушилась в Новом Буге, - глава Николаевской ОГА. ФОТО
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