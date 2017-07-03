 Руководитель фракции Радикальной партии в Полтавском облсовете Рогов попался пьяным за рулем, - местные СМИ. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет сайт "Полтавщина" со ссылкой на источники, приближенные к политсиле.
По информации ресурса, в ночь на 24 июня в Полтаве, на улице Европейской, патрульные остановили автомобиль депутата, потому что тот ехал с нарушениями правил дорожного движения. Во время общения с водителем полицейские заметили у него признаки опьянения. Мужчина прошел процедуру освидетельствования с помощью алкотестера. Результат - 0,55 промилле алкоголя.
Как сообщает сайт, водителем был именно Руслан Рогов, который ехал на своем автомобиле ГАЗ-31105 ("Волга"). Именно эту машину он задекларировал в 2017 году.
Рогов в разговоре с журналистами заявил, что не понимает эту ситуацию. Он считает, что это "политика".
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ведь могли подождать пока свернёт, а то как то на спецом, чтоб больно было выглядит.
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