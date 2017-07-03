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 Руководитель фракции Радикальной партии в Полтавском облсовете Рогов попался пьяным за рулем, - местные СМИ. ФОТОрепортаж

Патрульная полиция остановила Руслана Рогова, и. о. главы фракции Радикальной партии Олега Ляшко в Полтавском областном совете, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет сайт "Полтавщина" со ссылкой на источники, приближенные к политсиле.

По информации ресурса, в ночь на 24 июня в Полтаве, на улице Европейской, патрульные остановили автомобиль депутата, потому что тот ехал с нарушениями правил дорожного движения. Во время общения с водителем полицейские заметили у него признаки опьянения. Мужчина прошел процедуру освидетельствования с помощью алкотестера. Результат - 0,55 промилле алкоголя.

Как сообщает сайт, водителем был именно Руслан Рогов, который ехал на своем автомобиле ГАЗ-31105 ("Волга"). Именно эту машину он задекларировал в 2017 году.

Рогов в разговоре с журналистами заявил, что не понимает эту ситуацию. Он считает, что это "политика".

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Руководитель фракции Радикальной партии в Полтавском облсовете Рогов попался пьяным за рулем, - местные СМИ 01Руководитель фракции Радикальной партии в Полтавском облсовете Рогов попался пьяным за рулем, - местные СМИ 02Руководитель фракции Радикальной партии в Полтавском облсовете Рогов попался пьяным за рулем, - местные СМИ 03

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"Рогов в разговоре с журналистами заявил, что не понимает эту ситуацию. Он считает, что это "политика"" - такому надо сразу контрольным в голову.
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Сподіваюсь - голова партії його покарає.. Декілька раз..
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отпустите человека, и зачем его ловили, попробуйте его словить трезвым - не получитса, там должно быть куча совподении.
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ну и харя...такой за Олежку и пасть порвет и моргала выколет.
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Партия, надеюсь, немедля выдала ящик пивка - стресс снять?
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на улице Европейской - специально, да, чтоб человеку всегда напомнили потом - а помнишь как тебя завезали на улице Европеиской.
ведь могли подождать пока свернёт, а то как то на спецом, чтоб больно было выглядит.
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Журналістів і патрульних негайно засудити - згідно "прецедена Гужви" - всіх , хто мають щось на радиКалів - "вороги народу" і агенти Кремля !
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ипать.... ну и рыло. еще и на лоховской вольге ехал... это вселенский позор и вдвойне позор для шайки заднеприводных ляшкованов.
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Цензор.НЕТФотоОбществоРуководитель фракции Радикальной партии в Полтавском облсовете Рогов попался пьяным за рулем, - местные СМИ. ФОТОрепортаж
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