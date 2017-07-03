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Все про:пенсионная реформа (932) пенсия (1644) Гройсман (3104)

 Пенсии будут повышены за счет экономического роста и детенизации экономики, - Гройсман. ИНФОГРАФИКА

Повышение пенсий в рамках предстоящей пенсионной реформы будет обеспечено за счет экономического роста и детенизации экономики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на Facebook.

"Меня в разных аудиториях спрашивают: откуда берутся средства на проведение пенсионной реформы? Ответ прост: проведение пенсионной реформы стало возможным в результате наших усилий по обеспечению экономического роста и детенизации экономики", - пишет он.

"Данные из Пенсионного фонда показывают, что поступления ЕСВ за 5 месяцев этого года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого почти на 35%. Это и есть тот дополнительный ресурс, который мы возвращаем людям в виде более высоких пенсий", - пояснил глава правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повышение пенсий коснется 9 млн человек, - Гройсман. ВИДЕО

Как сообщалось, 21 июня Кабинет Министров внес в Верховную Раду пакет законопроектов по пенсионной реформе.


Пенсии будут повышены за счет экономического роста и детенизации экономики, - Гройсман 01

(Инфографика со страницы Volodymyr Groysman)
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Кассно. А может прекратите п* дить бабло?
Если человек откладывает всю жизнь огромный шмат денег чтобы 10-20 лет пожить на пенсии этих денег может не хватать только в одном случае - из п*здят.
Если их положить тупо на долларовый депозит под% то пенсия должна выходить 500-1000 евро.. где они? В п*де!
Во всем мире пенсионный фонд это фонд - он сберигая еще и приумножает деньги, а у нас это налог. нет никакого фонда есть бабло которые п*здили все премьеры и президенты начиная с самых первых.
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Блефует хозяин винницкого базара - пока не закроются офшорные схемы никакого намека на пополнение бюджета и пенсионного фонда не будет.
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Цензор.НЕТФотоОбществоПенсии будут повышены за счет экономического роста и детенизации экономики, - Гройсман. ИНФОГРАФИКА
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