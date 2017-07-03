 Полицейские задержали на блокпосту "главного казака "ДНР". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Волновахский отдел полиции Донецкой области.
"Было установлено, что перед правоохранителями действующий генерал-майор регионального казачьего объединения "ДНР". Он рассказал, что в 2011 году начал руководить полком, в состав которого входило 90 рядовых казаков. В 2014 году, когда город захватили оккупанты, "казаки" присоединились к террористам", - говорится в сообщении.
В обязанности указанного незаконного формирования входили охрана границ, совместные патрулирования на оккупированной территории. "Кроме того, атаман "зомбировал" молодежь, занимаясь агитацией в поддержку власти фейковой республики", - добавили в пресс-службе.
Во время задержания 66-летний мужчина имел при себе удостоверение атамана "ДНР" и разрешение на хранение казацкого оружия (шашки, кинжал и плети).
"Сейчас с главным казаком "ДНР" общаются оперативники и следователи Волновахского отдела полиции", - отметили в ГУ облуправления полиции.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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Или просто козёл на фото?
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Встретятся с аду, вместе с Гиви и Моторолой.
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Думу думал, брови хмурил, молчал.
В Запорожье поспеть до захода
Пригубить вино из пенистых чар.
Окрыленный славой рыцарский орден,
Византийская хоругва над ним.
Путь последний до срока не пройден
- И сумятят тени бранные дни.
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Бля могли бы написать-дилдо,резиновых женщин.
Ну и террориста поймали.
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На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында - город-побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Путин-пидарас»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак...
И медальками - херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство - чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды -
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!
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