 Полицейские задержали на блокпосту "главного казака "ДНР". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Волновахский отдел полиции Донецкой области."Было установлено, что перед правоохранителями действующий генерал-майор регионального казачьего объединения "ДНР". Он рассказал, что в 2011 году начал руководить полком, в состав которого входило 90 рядовых казаков. В 2014 году, когда город захватили оккупанты, "казаки" присоединились к террористам", - говорится в сообщении.

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В обязанности указанного незаконного формирования входили охрана границ, совместные патрулирования на оккупированной территории. "Кроме того, атаман "зомбировал" молодежь, занимаясь агитацией в поддержку власти фейковой республики", - добавили в пресс-службе.Во время задержания 66-летний мужчина имел при себе удостоверение атамана "ДНР" и разрешение на хранение казацкого оружия (шашки, кинжал и плети)."Сейчас с главным казаком "ДНР" общаются оперативники и следователи Волновахского отдела полиции", - отметили в ГУ облуправления полиции.По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.