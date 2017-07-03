EN|RU|UK
Темы дня: Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова
 Происшествия
  18617  132
Материалы по теме:
Все про:задержание (5923) терроризм (20390) Донецкая область (4417)

 Полицейские задержали на блокпосту "главного казака "ДНР". ФОТОрепортаж

66-летний так называемый атаман регионального казачьего объединения "ДНР" направлялся в Бердянск, чтобы повидаться с товарищем. Однако встретиться ему не удастся – во время проверки на контрольном пункте пропуска человек, который согласно с его документами руководит так называемым казачьим полком "ДНР", был задержан правоохранителями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Волновахский отдел полиции Донецкой области.

Смотрите также: Видео расстрела украинских солдат боевиками найдено в ноутбуке задержанного россиянина, - Госпогранслужба. ФОТО+ВИДЕО

"Было установлено, что перед правоохранителями действующий генерал-майор регионального казачьего объединения "ДНР". Он рассказал, что в 2011 году начал руководить полком, в состав которого входило 90 рядовых казаков. В 2014 году, когда город захватили оккупанты, "казаки" присоединились к террористам", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали на блокпосту главного казака ДНР 01

Полицейские задержали на блокпосту главного казака ДНР 02

Полицейские задержали на блокпосту главного казака ДНР 03


В обязанности указанного незаконного формирования входили охрана границ, совместные патрулирования на оккупированной территории. "Кроме того, атаман "зомбировал" молодежь, занимаясь агитацией в поддержку власти фейковой республики", - добавили в пресс-службе.

Во время задержания 66-летний мужчина имел при себе удостоверение атамана "ДНР" и разрешение на хранение казацкого оружия (шашки, кинжал и плети).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд приговорил террористку "ДНР" с позывным Тереза к 11 годам тюрьмы

"Сейчас с главным казаком "ДНР" общаются оперативники и следователи Волновахского отдела полиции", - отметили в ГУ облуправления полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
ваще мозги пропил, поехал отдохнуть в Бердянск с такой липовой ксивой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шашка, кинжал, нагайка... Хм... "50 оттенков какой-то там муйни" насмотрелось.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А чё у казлячества на удостоверении олень нарисован, а не козёл?

Или просто козёл на фото?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Имеет праао на ношение козачьей шапки-клоуны какие то. Их и в расии называют ряжеными долбнями.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А в цього просто лопати під рукою не було.


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ви не знали? Є цілий атаман Амєріки і Канади.


 показать весь комментарий
Ответить
 
А чё харю кизяку замазали? Шоб, не дай Бог, не узнали, когда будут "главой нацгвардии" на даумбасе назначать, как Отброськина или Галупана?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Действительно: совершенно НЕ ПОНЯТНА эта "секретность" или "толерантность".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Имеет право на ношение шашки, кинжала и нагайки. А в каком месте не написано. Надо запихнуть ему поглубже все вышеперечисленное в жопу и пускай носит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Когда еврейское казачество восстало,в Биробиджане был переворот"...(с).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
от, як таких істот земля тримає. Треба Бердянськ добре перевірити. Спочатку у Донбас так само збиралися покидьки всіх мастей, які і здійснили потім захоплення держ.органів
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Держоргани, типу ментовки і СБУ, теж були укомплектовані на 80% із покидьків. На бік ворога в Криму перебігло 90%
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Позбавлення волі до 5 років?!За зраду зі зброєю в руках?! Ви смієтесь,чи знущаєтесь?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Срок лишения свободы по данной статье до 5 лет! Писец, - эти кизяки вроде Дрёмова активно участвовали в боевых действиях против Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чьойта двіж пішов нєхілий, останнім часом через Україну! Линяють, щурі! Мабуть є чуйка на загострення.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"приплыл" козел ! ... в тюрягу лет на 15, не меньше ! ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Плеткой как раз по заднице сотню горячительных отвесить..
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Однако встретиться ему не удастся "
Встретятся с аду, вместе с Гиви и Моторолой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Возвращался атаман из похода,
Думу думал, брови хмурил, молчал.
В Запорожье поспеть до захода
Пригубить вино из пенистых чар.

Окрыленный славой рыцарский орден,
Византийская хоругва над ним.
Путь последний до срока не пройден
- И сумятят тени бранные дни.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну теперь этого "хенерала" на зону. Пусть покукарекает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А може пенс прийшов в Україну зі скаргою на малу пенсію, геноцид пенсіонерів? а його в каталажку
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шашки,кинжала,нагайки.
Бля могли бы написать-дилдо,резиновых женщин.
Ну и террориста поймали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шел казак куда-то вдаль.
На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында - город-побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Путин-пидарас»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак...
И медальками - херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство - чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды -
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолицейские задержали на блокпосту "главного казака "ДНР". ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти