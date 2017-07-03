 Львовская ОГА вывезла уже 70% мусора из Львова. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Львовскую обладминистрацию, вывоз отходов продолжается. Перевозчики ТБО работают в усиленном режиме с привлечением дополнительной спецтехники.
На сегодня облгосадминистрация также обеспечивает текущий вывоз мусора из Львова.
Напомним, в конце июня городской совет Львова передал на два года полномочия по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО) областной администрации и принял программу по реализации стратегии "нулевых отходов", согласно которой на территории города будет построен современный мусороперерабатывающий завод.
(Фото Львовской ОГА)
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Садовому скоро Джаз-Фест проводити..
не можна ганьбитись перед своїм друганом -кацапським олігархом Фрідманом !! ))
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Садовый мусорил, а убирает губернатор... ну, так получается...
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Але питання НЕ ВИРІШЕНЕ.
Думаю,Садовому вдасться "прокинути" Синютку і Гройсмана.
І все -таки залишити право на відкат за сміттєспалювальний завод за собою...
БО голосування у міськраді (де у Садового більшість) , не було ..
І з осені все почнеться "по новій"..
Тільки Львівські грузовики вже почнуть обстрілювати при спробі розвантажитись..
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Недалекий, тупорылый шокобот.))))
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ТЕРПІТЬ !!
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вивозять сміття -ЦЕ ЛИШЕ ДОВОДИТЬ,що Пєця Садового "гнобив" )))
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заходите ..розгрібаєте якусь кучу ..
фотографуєте(з чеками магазинів -це побутове сміття,якщо львівське)
заливаєте у соцмережі.
ВАЖКО ?
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Ну в Свинютка нехай далі вивозить сміття з міста на свому Лєксусі. Нагадив, тепер хай працює, паскуда шоколадна...😕😕😕
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