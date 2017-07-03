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 Общество
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Все про:Львов (3570) мусор (442) ОГА (1391)

 Львовская ОГА вывезла уже 70% мусора из Львова. ФОТО

С 23 июня из Львова вывезли 4185 тонн отходов, убрали 323 контейнерные площадки, что составляет 70% от общего количества переполненных площадок.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Львовскую обладминистрацию, вывоз отходов продолжается. Перевозчики ТБО работают в усиленном режиме с привлечением дополнительной спецтехники.

На сегодня облгосадминистрация также обеспечивает текущий вывоз мусора из Львова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гройсман о львовском мусоре: "Надо спрашивать Садового, почему он не может или не хочет"

Напомним, в конце июня городской совет Львова передал на два года полномочия по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО) областной администрации и принял программу по реализации стратегии "нулевых отходов", согласно которой на территории города будет построен современный мусороперерабатывающий завод.


Львовская ОГА вывезла уже 70% мусора из Львова 01

(Фото Львовской ОГА)
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А со Львовской области эти мрази собираются вывозить ? Или тут тоже Садовой виноват ?
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Садовой не виноват,это Госдеп не выделил место под мусорпер.завод
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Садовой договорился с инвестроми из Франции за завод , а мрази винницкие хотят откат и не дают разрешения.
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70% це якісь мікроскопічні темпи! Мали за три дні вивезти все сміття! Де Гройсман, чим він зайнятий? Хто хвалився що за кілька днів вивезе все сміття? Де реалізація обіцянок пана Гройсмана? Виходить Гройсман дешевий балабол!
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Та то Садовий йому піднавалює шаленими темпами
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Мали вивезти до 5 липня!Сьогодні вже 3.І гори сміття на вулицях.Ну і де обіцянки ОДА і Гройсмана? Знову Садовий винен?
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А почему Гройсман должен из Львова мусор вывозить? Чем 11 лет занимался ваш мэр? Гройсман как раз спасает Львов от чумы. И очень плохо, что за счет других областей.
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Мэрия не нуждается ни в каком разрешении из Киева.
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Это Вам труселятник сказа - то есть гРойсман ?
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так її методичка пише, але вона не пише КУДИ вивезли?
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Советую почитать закон Украины о децентрализации.
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ТЕРМІНОВО треба вивезти..

Садовому скоро Джаз-Фест проводити..

не можна ганьбитись перед своїм друганом -кацапським олігархом Фрідманом !! ))
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Облгосадминистрация работает, а почему Садовый/Березюк не голодают?
Садовый мусорил, а убирает губернатор... ну, так получается...
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А почему у облгосадминистрации разрешили принимать мусор в Украине, а у Садового не разрешали? Нихрена не получается!
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то есть, по первому вопросу у тебя возражений нет!.... отлично!
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А почему Одесса и Днепр решают проблемы без "разрешений" ? Или Садовой заскучал по ссср ? Когда обком партии давал "разрешения" ?
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обладміністрація "порозпихала " сміття по області.

Але питання НЕ ВИРІШЕНЕ.
Думаю,Садовому вдасться "прокинути" Синютку і Гройсмана.
І все -таки залишити право на відкат за сміттєспалювальний завод за собою...

БО голосування у міськраді (де у Садового більшість) , не було ..
І з осені все почнеться "по новій"..
Тільки Львівські грузовики вже почнуть обстрілювати при спробі розвантажитись..
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"сАМОПОМИЧ" (пятая колонна x@йла) жалобно ныла, скулила и кусала ногти. Садовой не мог справиться с проблемой несколько лет. А люди справляются в течении нескольких дней. Львовяне, на хрен вам такой садовой ?
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Запредельный маразм шокоботов.))))) Все, кто выступает против воровства/коррупции/предательства жителей шоколадно-рыгоанальной Будки- сразу підпадають под назву "пятая колонна x@йла".)))))))))) Хотя если припомнить, кто реанимирует рыгоанальную власть в Украине, ставит сепаров на важные должности, и откровенно голосует в Раде с рыгами, то можно явственно увидеть, кто есть эта "колонна". И уж явно не Самопомич.....)))))
Недалекий, тупорылый шокобот.))))
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Жители Львова поменяйте мэра,вы уже достали всю Украину со своим мусором
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переобрати мера достроково майже неможливо.За законом.



ТЕРПІТЬ !!
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А може не треба вчити львівян? Може , краще не заважати?Шановний Gabriel monte , ви звідки?Завтра ваш мер стане поперек горла Пороху , і шо ви заспіваєте ? Не переживайте , з умінням відповідати на питання "Кому вигідно " у більшості напряг.
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Чем он стал поперёк горла? Обоснуйте, пожалуйста.
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Як на мене - такий швидкий результат дій вертикалі гаранта, є свідченням причетності цієї вертикалі до сміттєвої кризи, або скоріше - сміттєвого зашморгу для Львова, львів'ян. Садового та "Самопомочі".
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Правду ОГА каже. Нині сам видів, як таварісч Свинютка на свому Лексусі особисто вивіз на Грибовицьке сміттєзвалище аж цілого контейнера. Та ще і повний багажник тої шміри насипав, аби не смерділо в місті...😗😗😗
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а еще у Садового мобильник не стоит: в смысле не может дозвониться до Гройсмана... Садовый так и сказал - не могу.... гыгыгыгы
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Ось так рыги маргіналізують українців..Ригівський "Наш Край" уже на всю рекламує себе у своїх і державних ЗМІ і їхні чиновники(ПРи владі) саботують і нівелюють запити української пост революційної громади..
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Рыги рыгами, это понятно. А зачем фсб рф создало самопомич ?
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Это тебя, идиота, зачем папка с мамкой "создали"? На посмешище нормальным людям.
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Опа как дали добро на вывоз то дело быстро пошло, а ведь машин больше не стало, это слив Садового которому просто некуда было везти.
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не вивозять сміття -Садового Пєця "гнобить" !!
вивозять сміття -ЦЕ ЛИШЕ ДОВОДИТЬ,що Пєця Садового "гнобив" )))
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главный вопрос КУДА?? этот мусор вывозят, например у нас в Харькове его сгружают тупо на заброшенные площадки, разрушенные цеха тупо вываливаю. ночью лично видел как десятки фур едут на свалку и с нее. при том что у нас на городскую свалку вывозят мусор не фурами а спецтранспортом.
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це все голослівно.. ((

заходите ..розгрібаєте якусь кучу ..
фотографуєте(з чеками магазинів -це побутове сміття,якщо львівське)

заливаєте у соцмережі.
ВАЖКО ?
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Сейчас начали разбираться сколько денег за последние полгода было потрачено на так называемую логистику и почему несмотря на траты объемы мусора не уменьшались, а только увеличивались, так Самопомощь снова закричит о политическом преследовании.
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Але то скільки на тему відразу збіглося козлорожих тролів та просто шоколадних бомжів... Кажучи словами Глєба Жеглова - А хрін вам в дупу, а не Садовий!
Ну в Свинютка нехай далі вивозить сміття з міста на свому Лєксусі. Нагадив, тепер хай працює, паскуда шоколадна...😕😕😕
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Цензор.НЕТФотоОбществоЛьвовская ОГА вывезла уже 70% мусора из Львова. ФОТО
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