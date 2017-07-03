 В лесу на Херсонщине произошел крупный пожар. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, у села Чулаковка (Голопристанский район) случилось возгорание лесной подстилки и молодых насаждений сосны на территории Чулаковского лесничества на площади около 20 га.
По состоянию на 18:00 к тушению привлечены 79 человек и 22 единицы техники. Дополнительно приведена в готовность авиация ГСЧС.
Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям констатировала увеличение количества пожаров в 2017 году в три раза по сравнению с 2016 годом.
(Фото ГСЧС)
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