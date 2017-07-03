 Порошенко обсудил с делегацией Конгресса США вопросы укрепления обороноспособности Украины. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента Глава государства выразил благодарность за последовательную двухпартийную поддержку Украины со стороны Конгресса США в противодействии продолжающейся российской агрессии и укреплении устойчивости Украины путем реализации соответствующих реформ.В этом контексте обсуждались также вопросы укрепления обороноспособности Украины, предусмотрение в бюджете США соответствующего финансирования помощи в сфере безопасности нашему государству, а также усиление инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат США доработал законопроект о санкциях против России

Петр Порошенко проинформировал конгрессменов о ситуации на Донбассе и продолжении постоянных нарушений режима прекращения огня со стороны контролируемых российской стороной боевиков.В связи с этим, была отмечена необходимость сохранения и усиления международных санкций в отношении РФ до полного выполнения ею Минских договоренностей, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.Петр Порошенко выразил надежду, что Палата представителей США поддержит недавнюю законодательную инициативу Сената США, которая, в частности предусматривает усиление и расширение санкций против России.Американская сторона высоко оценила результаты визита Президента Украины в Вашингтон 20-21 июня этого года.