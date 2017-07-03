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 Политика Украины
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Все про:Конгресс США (288) оружие (3995) Порошенко (13315) США (12887)

 Порошенко обсудил с делегацией Конгресса США вопросы укрепления обороноспособности Украины. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США, в состав которой вошли члены Палаты представителей Конгресса Дж.Денхем, М.Бост, Б.Вестермен, Р.Дэвис, М.ДеСолньер, М.Капуано, К.Кубело, Д. ЛаМалфа, Б.Фарентхольд и Р.Адерхолт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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Глава государства выразил благодарность за последовательную двухпартийную поддержку Украины со стороны Конгресса США в противодействии продолжающейся российской агрессии и укреплении устойчивости Украины путем реализации соответствующих реформ.

В этом контексте обсуждались также вопросы укрепления обороноспособности Украины, предусмотрение в бюджете США соответствующего финансирования помощи в сфере безопасности нашему государству, а также усиление инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.

Порошенко обсудил с делегацией Конгресса США вопросы укрепления обороноспособности Украины 01

Петр Порошенко проинформировал конгрессменов о ситуации на Донбассе и продолжении постоянных нарушений режима прекращения огня со стороны контролируемых российской стороной боевиков.

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В связи с этим, была отмечена необходимость сохранения и усиления международных санкций в отношении РФ до полного выполнения ею Минских договоренностей, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Петр Порошенко выразил надежду, что Палата представителей США поддержит недавнюю законодательную инициативу Сената США, которая, в частности предусматривает усиление и расширение санкций против России.

Американская сторона высоко оценила результаты визита Президента Украины в Вашингтон 20-21 июня этого года.
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Обсуждать и клянчить. На большее это не способно........
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Попрошаек не уважают нигде, а мы , к сожалению, превратились в них. По этому и позорный Минск стал безальтернативным.
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Рома, палишся.
Тебе, как американцу, объясню. На фото - это конгрессмены. Они - в Конгрессе.
Сенаторы - это другие люди. Они - в Сенате.
Маккейн - сенатор. Байден - не сенатор. И даже - не конгрессмен.
Учебники получил на следующий учебный год?
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Лукашенко наилучший друг Украины-Порошенко
Порошенко обсудил с делегацией Конгресса США вопросы укрепления обороноспособности Украины - Цензор.НЕТ 4274

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Эту херню я уже слышу четвертый год. Результат где?
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о... боже боже
ладно
бо забанять...
дивіця на все це як і дивилися..
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в принципі все вже ясно - куди світ йде..
ваюйте - роботи!
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Как Украина воюет, так и укрепляют ее обороноспособность.
При "нынешних" эта проблема не решаема.
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Надо по Донецку. бахнуть. Весь Донецк в труху.
При "нынешних" эта проблема не решаема.
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Гадина жирная! Три года убивают украинцев юа эта мразь не хочет официально признавать войну.Сегодня на ,Эспрессо,,Олег Жданов рассказал,как штабные крысы отдают постоянно российский военных без обмена рашке!А про последниж специально рассказали прессе,чтобы порохне смог опять их ттхо отдать,а обменяли на майора Бойко! Чем больше узнаю про блядство пороха,тем больше желаю ему сдохнуть!
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...Alexey Semchenko додав 6 нових світлин.5 год. · Не давно писали, что западные компании боятся санкций?!http://www.sobytiya.info/…/ekspert-postavka-v-krym-turbin-s…ПЕРВЫЕ ТУРБИНКИ ОТ SIEMENS В КРЫМ ПРИШЛИp.s. ЗРАДА?!Переглянути перекладПорошенко обсудил с делегацией Конгресса США вопросы укрепления обороноспособности Украины - Цензор.НЕТ 923Порошенко обсудил с делегацией Конгресса США вопросы укрепления обороноспособности Украины - Цензор.НЕТ 224Порошенко обсудил с делегацией Конгресса США вопросы укрепления обороноспособности Украины - Цензор.НЕТ 4732Порошенко обсудил с делегацией Конгресса США вопросы укрепления обороноспособности Украины - Цензор.НЕТ 7065
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Да-да , и сам Кейзер присутствовал при разгрузке. Этот Леша своими глазами видел!
Юра, Леху увидишь - привет передавай.
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