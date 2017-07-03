 Порошенко обсудил с делегацией Конгресса США вопросы укрепления обороноспособности Украины. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
Глава государства выразил благодарность за последовательную двухпартийную поддержку Украины со стороны Конгресса США в противодействии продолжающейся российской агрессии и укреплении устойчивости Украины путем реализации соответствующих реформ.
В этом контексте обсуждались также вопросы укрепления обороноспособности Украины, предусмотрение в бюджете США соответствующего финансирования помощи в сфере безопасности нашему государству, а также усиление инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.
В связи с этим, была отмечена необходимость сохранения и усиления международных санкций в отношении РФ до полного выполнения ею Минских договоренностей, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.
Петр Порошенко выразил надежду, что Палата представителей США поддержит недавнюю законодательную инициативу Сената США, которая, в частности предусматривает усиление и расширение санкций против России.
Американская сторона высоко оценила результаты визита Президента Украины в Вашингтон 20-21 июня этого года.
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Тебе, как американцу, объясню. На фото - это конгрессмены. Они - в Конгрессе.
Сенаторы - это другие люди. Они - в Сенате.
Маккейн - сенатор. Байден - не сенатор. И даже - не конгрессмен.
Учебники получил на следующий учебный год?
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ладно
бо забанять...
дивіця на все це як і дивилися..
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ваюйте - роботи!
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При "нынешних" эта проблема не решаема.
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При "нынешних" эта проблема не решаема.
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Юра, Леху увидишь - привет передавай.
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