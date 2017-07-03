 Видео расстрела украинских солдат боевиками найдено в ноутбуке задержанного россиянина, - Госпогранслужба. ФОТО+ВИДЕО

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Как сообщается, во время прохождения пограничного контроля 59-летний мужчина предоставил для проверки паспорт гражданина Украины. Однако было заметно, что он нервничает. После этого пограничники осмотрели его сумку с вещами, среди которых обнаружили внутренний паспорт гражданина РФ и снимки с изображением незаконных вооруженных формирований. Кроме того, среди вещей был обнаружен ноутбук с видео, на котором зафиксирован расстрел военнослужащих ВС Украины и фотографии с надругательством над государственными символами Украины.
Касательно наличия двух паспортов мужчина пояснил, что при получении российского гражданства у него не был изъят украинский паспорт.
По данному факту пограничники проинформировали сотрудников СБУ, которым передали гражданина вместе с находкой.
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Повний ідіот!
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Метаморфозы однако..
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