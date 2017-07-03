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Все про:боевик (18916) Госпогранслужба (2869) задержание (5921) паспорт (611) Харьковщина (1252)

 Видео расстрела украинских солдат боевиками найдено в ноутбуке задержанного россиянина, - Госпогранслужба. ФОТО+ВИДЕО

Сегодня ночью в пункте пропуска "Гоптовка" пограничники Харьковского отряда обнаружили гражданина, у которого было два паспорта - гражданина Украины и гражданина России и который, скорее всего, причастен к российским бандформированиям.

Об этом информирует Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

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Как сообщается, во время прохождения пограничного контроля 59-летний мужчина предоставил для проверки паспорт гражданина Украины. Однако было заметно, что он нервничает. После этого пограничники осмотрели его сумку с вещами, среди которых обнаружили внутренний паспорт гражданина РФ и снимки с изображением незаконных вооруженных формирований. Кроме того, среди вещей был обнаружен ноутбук с видео, на котором зафиксирован расстрел военнослужащих ВС Украины и фотографии с надругательством над государственными символами Украины.

Касательно наличия двух паспортов мужчина пояснил, что при получении российского гражданства у него не был изъят украинский паспорт.

По данному факту пограничники проинформировали сотрудников СБУ, которым передали гражданина вместе с находкой.

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Видео расстрела украинских солдат боевиками найдено в ноутбуке задержанного россиянина, - Госпогранслужба 01Видео расстрела украинских солдат боевиками найдено в ноутбуке задержанного россиянина, - Госпогранслужба 02Видео расстрела украинских солдат боевиками найдено в ноутбуке задержанного россиянина, - Госпогранслужба 03
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Вата в голове не позволяет этим даунам,даже свалить нормально ....
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Вот что у человека в голове, если с таким "набором" пытаться пересечь границу?
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Ватники уже давно деградировали до полных инфузорий и амеб.
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Зачем им морды закрывают? Наоборот, пусть бы земля под ногами горела.
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А вдруг завтра депутатом от ПР или БПП будет? Или в полицию возьмут АТОшников разгонять. Такие кадры сейчас на вес - золото.
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Кто лица им зарисовывает? Филиал ФСБ -СБУ???
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А что кончить эту тварь рука не поднялась?(
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Ну и шо с ним будете делать, господа СБУшники? За Державу не обидно ли?
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Точно Преображенський зробив не одного "Шарікова"...
Повний ідіот!
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Что за мода рожу прятать..мы же их сук всех на перечет знаем...подсказали бы или в свидетели пошли!!! Так нет же прячут от народа..все равно если увидим где ...то прямой пусть в ближайшую посадку....
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лет 20 назад я считал ныне покойного дупутата ДурьДумы РАБссии Василия Шандыбина нормальным коммунякой и прикольным мужиком.а на самом деле он крышевал банду киллеров по всей РАБссии.
Метаморфозы однако..
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Его жизнь теперь перечёркнута, как и на его флаге.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажВидео расстрела украинских солдат боевиками найдено в ноутбуке задержанного россиянина, - Госпогранслужба. ФОТО+ВИДЕО
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