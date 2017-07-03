 В результате обрушения бетонной плиты в Кривом Роге погибли два человека, - Нацполиция. ФОТО

"Прибыв на вызов по звонку неизвестного, медики увидели под завалами тела двух мужчин без признаков жизни. Спасатели и полицейские из под обломков железобетонных плит достали тела мужчин в возрасте 35-40 лет. Трагедия случилась около шестнадцати часов второго июля в заброшенном здании по улице Окружной г. Кривой Рог", - сказано в сообщении.
Сообщается также, что рядом с местом обрушения полицейские нашли два газовых баллона и рабочие рукавицы.
По одной из версий, которую отрабатывают следователи, мужчины занимались поисками металлолома. В результате каких-то действий потолок второго этажа упала и придавил обоих.
В настоящее время ведется следствие, устанавливаются личности погибших и все обстоятельства дела.
По данному факту следователями Криворожского отдела полиции внесены сведения в ЕДРД по признакам преступления, предусмотренного п. 1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, с дополнительной отметкой" несчастный случай.
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