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 В результате обрушения бетонной плиты в Кривом Роге погибли два человека, - Нацполиция. ФОТО

В Кривом Роге в результате обрушения бетонной плиты погибли два человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области в Facebook.

"Прибыв на вызов по звонку неизвестного, медики увидели под завалами тела двух мужчин без признаков жизни. Спасатели и полицейские из под обломков железобетонных плит достали тела мужчин в возрасте 35-40 лет. Трагедия случилась около шестнадцати часов второго июля в заброшенном здании по улице Окружной г. Кривой Рог", - сказано в сообщении.

Сообщается также, что рядом с местом обрушения полицейские нашли два газовых баллона и рабочие рукавицы.

В результате обрушения бетонной плиты в Кривом Роге погибли два человека, - Нацполиция 01

По одной из версий, которую отрабатывают следователи, мужчины занимались поисками металлолома. В результате каких-то действий потолок второго этажа упала и придавил обоих.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В историческом здании Одессы обвалился потолок. ФОТОрепортаж

В настоящее время ведется следствие, устанавливаются личности погибших и все обстоятельства дела.

По данному факту следователями Криворожского отдела полиции внесены сведения в ЕДРД по признакам преступления, предусмотренного п. 1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, с дополнительной отметкой" несчастный случай.
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особенно если то на чем оно держалось, отрезать...
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горит, затапливается, падает, разбивается, на трассе в лоб сталкивается...
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Скорее всего это бомжи. Жить хотят вот и ищут чем заработать.
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