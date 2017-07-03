 Центр минимизации таможенных платежей с оборотом более 70 млн грн ликвидирован в Кировоградской области. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые, используя подконтрольные компании, в том числе нерезиденты, оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации таможенных платежей при импорте товаров по заниженным ценам.
Организаторы незаконной схемы по заказу специализированных магазинов организовали ввоз на территорию Украины из Китая и Польши светодиодных ламп и проекторов зарядных устройств, батареек, аккумуляторов и других товаров. При этом злоумышленники, используя свои связи на таможне и печати компаний-нерезидентов, подавали в таможенные органы поддельные документы, в которых указывались цены на данные товары, значительно ниже рыночных.
Импортированные таким образом товары продавались за наличные, а в бухгалтерской и налоговой отчетности отражалась реализация в адрес фиктивных компаний.
Общий объем операций, проведенных через предприятия, входивших в центр минимизации, составил более 70 миллионов гривен.
В результате шести обысков, проведенных в Кропивницком, Киеве, Харькове и Кривом Роге, было обнаружено и изъято больше 400 тысяч гривен наличными в национальной и иностранной валюте, таможенные декларации, финансово-хозяйственные документы и черновые записи, подтверждающие ведение незаконной деятельности.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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