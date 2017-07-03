 Полиция раскрыла схему незаконного ввоза в Украину и продажи сигарет из Беларуси. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, сигареты завозились из Республики Беларусь на территорию Сумской области, где находились базы временного хранения табачных изделий, без уплаты таможенного и акцизного налогов. В дальнейшем сигареты продавались частями или незаконно вывозились в страны Европейского Союза. Наибольшим спросом данный товар пользовался на территории Волынской области.
"В Ривненской области был остановлен грузовой автомобиль, который следовал на Волынь. Согласно предоставленным документам, в нем перевозились строительные материалы, однако в результате проведенной проверки в грузовике было найдено 500 ящиков сигарет, произведенных в Республике Беларусь", - рассказала Калиновская.
Она подчеркнула, что в настоящее время установлены маршруты ввоза в Украину табачных изделий, места их хранения и реализации.
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