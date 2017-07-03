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 Полиция раскрыла схему незаконного ввоза в Украину и продажи сигарет из Беларуси. ФОТОрепортаж

Сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции и Службы безопасности Украины раскрыли и ликвидировали канал незаконной поставки в Украину и продажи сигарет иностранного производства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

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По ее словам, сигареты завозились из Республики Беларусь на территорию Сумской области, где находились базы временного хранения табачных изделий, без уплаты таможенного и акцизного налогов. В дальнейшем сигареты продавались частями или незаконно вывозились в страны Европейского Союза. Наибольшим спросом данный товар пользовался на территории Волынской области.

"В Ривненской области был остановлен грузовой автомобиль, который следовал на Волынь. Согласно предоставленным документам, в нем перевозились строительные материалы, однако в результате проведенной проверки в грузовике было найдено 500 ящиков сигарет, произведенных в Республике Беларусь", - рассказала Калиновская.

Она подчеркнула, что в настоящее время установлены маршруты ввоза в Украину табачных изделий, места их хранения и реализации.

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Полиция раскрыла схему незаконного ввоза в Украину и продажи сигарет из Беларуси 01Полиция раскрыла схему незаконного ввоза в Украину и продажи сигарет из Беларуси 02Полиция раскрыла схему незаконного ввоза в Украину и продажи сигарет из Беларуси 03Полиция раскрыла схему незаконного ввоза в Украину и продажи сигарет из Беларуси 04Полиция раскрыла схему незаконного ввоза в Украину и продажи сигарет из Беларуси 05Полиция раскрыла схему незаконного ввоза в Украину и продажи сигарет из Беларуси 06
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А что,белоруськие кто то еще курит? Гадость редкостная.
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Алєку. Навіщо так? Був на вихідних у Червонограді на Львівщині, куди білоруські цигарки вже добралися (не думаю, що аж із Сумщини, напевно - з Волині). Нітрохи не гірші за ті, що в нас (у Тернполі) продають. Зате ціна - привабливіша. Погоджуюся і з "Формером": "курить я буду, но пить - не брошу". Філософський висновок сумніву не підлягає: де є заборони, там неодмінно і контрабанда буде
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПолиция раскрыла схему незаконного ввоза в Украину и продажи сигарет из Беларуси. ФОТОрепортаж
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