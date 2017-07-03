 В центре Одессы взорвали автомобиль с помощью радиоуправляемого самодельного устройства, - Нацполиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Одесской области.
По информации полиции, 2 июля 2017 в 03:34 ночи в Приморский отдел полиции поступило сообщение о том, что на стоянке возле одного из домов по улице Маразлиевской в Одессе, произошел взрыв легкового автомобиля марки Toyotа Camry.
На место происшествия немедленно выехала следственно оперативная группа Приморского ОП и эксперты взрывотехнической управления ГУНП в Одесской области.
"При обследовании установлено, что взрыв автомобиля произошел от радиоуправляемого самодельного взрывного устройства в пластиковом корпусе", - сказано в сообщении.
Отмечается, что с места происшествия изъяты все необходимые фрагменты и направлены на проведение соответствующих экспертиз.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Фото: пресс-служба Нацполиции/Facebook
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Но это может быть "репетиция"...
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Осталось чуть-чуть... и снова будут раздавать наградные пистолеты и автоматы ( хорошо хоть, шо танками не награждают ), за очередную "победу", или за какие другие полезные "заслуги"!
В нормальной стране, министр уже бы застрелился, а наш - тяжелеет, богатеет и лоснится от здоровья!
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