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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В центре Одессы взорвали автомобиль с помощью радиоуправляемого самодельного устройства, - Нацполиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Неизвестные ночью взорвали автомобиль "Toyotа Camry" на стоянке на ул. Маразлиевской в центре Одессы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Одесской области.



По информации полиции, 2 июля 2017 в 03:34 ночи в Приморский отдел полиции поступило сообщение о том, что на стоянке возле одного из домов по улице Маразлиевской в Одессе, произошел взрыв легкового автомобиля марки Toyotа Camry.

В центре Одессы взорвали автомобиль с помощью радиоуправляемого самодельного устройства, - Нацполиция 01

На место происшествия немедленно выехала следственно оперативная группа Приморского ОП и эксперты взрывотехнической управления ГУНП в Одесской области.

В центре Одессы взорвали автомобиль с помощью радиоуправляемого самодельного устройства, - Нацполиция 02

"При обследовании установлено, что взрыв автомобиля произошел от радиоуправляемого самодельного взрывного устройства в пластиковом корпусе", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Автомобиль с сотрудниками СБУ взорвали в Донецкой области: один погибший, трое ранены. ФОТО (обновлено)

В центре Одессы взорвали автомобиль с помощью радиоуправляемого самодельного устройства, - Нацполиция 03

Отмечается, что с места происшествия изъяты все необходимые фрагменты и направлены на проведение соответствующих экспертиз.

В центре Одессы взорвали автомобиль с помощью радиоуправляемого самодельного устройства, - Нацполиция 04

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В центре Одессы взорвали автомобиль с помощью радиоуправляемого самодельного устройства, - Нацполиция 05
Фото: пресс-служба Нацполиции/Facebook
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Життя по-новому розповсюдилось по всій Україні.
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пупкину скажи спасибо,если бы не война этого всего бы не было
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красномовний в тебе нік. засунь свого ху№ла собі "в перде"
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В Одесі панує проросійська мафія і тому немає спокою мешканцям міста. На чолі міста проросійський бандит та мафіозі Труханов, який має російське та інші громадянства і приймав активну участь в постачанні російської зброї в конфліктні регіони планети! Українська влада замість того щоб посадити Труханова за співпрацю з російською мафією та ФСБ - дозволяє йому і далі панувати в місті і розкрадати бюджет міста у 2 млрд грн!
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тебе сказал кто о русской мафии в Одессе.???..люди не спокойно живут в Луганске Донецке...
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Порох говорит, что у нас с торговыми партнёрами АТО и перемирие.
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А українці ходять на рашистських артистів...
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более того, спокойно пропускают нарушителей пограничного контроля не иначе как за бабки.
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когда блогер пойдет в отставку? это просто позор взрывы авто уже почти через день
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Люди живы и ладно...
Но это может быть "репетиция"...
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Ньюмусора - это что-то сродни государственной статистки по преступлениям.
Раскрытия - 0.
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Очередной повод для введения виз с Козляндией и поднятия на ножи их прикормышей - комуняк и рыгоаналов.
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После успешной установки машинки, подрывник выпил стаканчик водочки и... СЕЛ на взрыватель!

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Похоже сие авто у нас в последнее время кто то очень не взлюбил, особенно если они Одесские.
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У каждого времени свои предпочтения разборок на низовом уровне..При Данилыче тупо валили из калашей среди бела дня, при прохфессоре просто закрывали, теперь вот мода на подрыв пришла....
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никакая оккупация и никакой террор не будут иметь успеха, если их не будет поддерживать местное отребье в виде предателей, недоумков и полезных идиотов...
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На чому тепер буде їздити на роботу прибиральниця з школи? )))
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А может это теракт? Вопрос вы знаете, а вот ответа некоторые ксенофобы не дают.
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Обычный очередной передел "майна". Проходили в 90-х.
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Передел майна при подрыве машины? Не уж, это теракт.
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А аваков рапортует, шо у их всё хорошо, и преступность в Украине они уже почти побороли!
Осталось чуть-чуть... и снова будут раздавать наградные пистолеты и автоматы ( хорошо хоть, шо танками не награждают ), за очередную "победу", или за какие другие полезные "заслуги"!
В нормальной стране, министр уже бы застрелился, а наш - тяжелеет, богатеет и лоснится от здоровья!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ центре Одессы взорвали автомобиль с помощью радиоуправляемого самодельного устройства, - Нацполиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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