 Налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей в Винницкой области. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые при помощи подконтрольных компаний импортеров и предприятия - нерезидента оказывали компаниям реального сектора экономики Винницкой и Киевской областей услуги по минимизации таможенных платежей при импорте автотранспортных средств.
Cхема заключалась в занижении таможенной стоимости импортируемых товаров путем подмены документов при ввозе транспортных средств на таможенную территорию Украины от имени подконтрольного нерезидента. Всего от его имени за все время деятельности было ввезено 320 автотранспортных средств на сумму более 50 миллионов гривен.
Как показала проверка, компания-нерезидент зарегистрирована в Великобритании, однако не осуществляет хозяйственной деятельности и предоставляет декларации с нулевыми показателями. Должностные лица предприятия не являются резидентами Великобритании, а управление и контроль над ним осуществляется за пределами Соединенного Королевства.
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В настоящее время установлен о компании-выгодополучатели.
В результате проведенных пяти обысков по местам жительства фигурантов расследования и в офисном помещении были обнаружены и изъяты незаполненные оригинальные фирменные бланки нерезидента, черновые записи, договоры купли-продажи, чековые книжки, акты технического осмотра транспортных средств, свидетельства о регистрации транспортных средств.
Следственные действия продолжаются.
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