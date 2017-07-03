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 Фоторепортаж, За рубежом
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 Обнаружены позиции российских ракетных комплексов Искандер-М в Сирии. ФОТО

искандерсирия

Волонтеры сообщества InformNapalm вычислили позиции ракетных комплексов Российской Федерации "Искандер-М" на военной базе "Хмеймим" в провинции Латакия (Сирия).

Об этом говорится в материале, размещенном на сайте сообщества, передает Цензор.НЕТ.

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На спутниковом снимке российской авиабазы "Хмеймим" в сирийской провинция Латакия от 12 марта 2017 года, в точке с координатами 35.403243, 35.954038, волонтерам InformNapalm удалось идентифицировать пусковые установки российского ОТРК "Искандер-М". Более поздний снимок, от 26 мая 2017 года, дает возможность предположить, что на этой площадке, под маскировочными сетями размещено несколько ракетных комплексов, переброшенных на авиабазу Хмеймим в 2016 году.

"Не исключено, что перед нами машины комплекса "Бастион-П", так как на спутниковых снимках они будут выглядеть идентично. Однако, ранее "Бастион-П" в Сирии не фиксировался", - говорится в материале.

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Автор статьи напоминает, что наличие российских "Искандеров" на авиабазе "Хмеймим" подтверждалось еще в 2016 году. Так, 27 марта 2016 года пропагандистский телеканала "Звезда" в выпуске программы "Служу России" в одном из сюжетов посвященных авиабазе, показал пусковую установку комплекса.

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Чуть позже, в сентябре 2016 блогер dimmi-tomsk на коммерческих спутниковых снимках авиабазы опознал самоходную пусковую установку 9П78-1 и транспортно-заряжающую машину 9Т250. Обе эти машины являются элементами комплекса 9К720 "Искандер-М". Спутниковые снимки датированы 1 июля 2016 года.

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Чем больше зашквар в Сирии, тем быстрее паРашку поставят на место.
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Чому ж досі обісрані росіяни не вдарили Іскандерами по американським кораблям, які обстрілюють Сирію Томагавками? Просто притащити Іскандери в Сирію замало, потрібно ще мати яйця застосувати їх проти американців, а з цим у путіна великі проблеми! путін не готовий до великої реальної війни, він тільки лякає міжнародну спільноту, а насправді він сам боїться. Саме тому нам потрібно атакувати та знищувати терористів а не оголошувати припинення вогню.
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Ты что. Это было бы последнее для параши что они запомнили бы в остатке жизни.
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Они земную твердь еще не выровняли. Зело мешает ее кривизна скрепным комплексам.
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Искандеры не успели ещё надуть. Не подвезли копрессоры.

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надо туды тамагавк швырнуть. если йобнет - значит натуральное, если сдуется - значит силиконовое.
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и натуральное и силиконовое сдуется от ,, йобнуть,,
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в 2016г. поставили надувные "Испражнёр - Ж", а на днях завезли насосы и немного подкачали
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Сдохнуть охраняя надувной искендер, вот это позор.
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обнаружено-уничтожить! ихтамнет. никто плакать не будут.. Трампушка, ты в курсе? Даем намек..
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Уничтожение ватной твари,должно быть повсеместным,масштабным и безальтернативным !!!
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????? Ну и.........???? Ну и накой хрен они сдались? Больницы в Сирии взрывать? Или они против амеров ими обставились????
Так CVN -77 Джордж Буш уже в Хайфе!!! Там авианосная группа около 90 самолетов. Не считая ВВС Израиля. А ПРО Израиля эти Искандеры уже на взлете захватит. Я уже не говорю про Иждис которыми все фрегаты напичканы. Против кого эти Искандеры?????
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Установлены с целью мелкого довольного дрожания кацапских пердаков.
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Если позиции известны, то при необходимости будут мгновенно уничтожены, но скорее всего повстанцы взорвут.
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а чё Искандер ? .... мелковато , раз уж идти по пути китайцев, то назвали бы 2 точки у на мазе .... "Великий поход -1 ... а то вас так боятца никто не будет, кацапы , хотя вы и так чмошники, хто вас боитца, ебланов ? .. гыыыыыыыыыы
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажОбнаружены позиции российских ракетных комплексов Искандер-М в Сирии. ФОТО
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