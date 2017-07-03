 Обнаружены позиции российских ракетных комплексов Искандер-М в Сирии. ФОТО

Об этом говорится в материале, размещенном на сайте сообщества, передает Цензор.НЕТ.
На спутниковом снимке российской авиабазы "Хмеймим" в сирийской провинция Латакия от 12 марта 2017 года, в точке с координатами 35.403243, 35.954038, волонтерам InformNapalm удалось идентифицировать пусковые установки российского ОТРК "Искандер-М". Более поздний снимок, от 26 мая 2017 года, дает возможность предположить, что на этой площадке, под маскировочными сетями размещено несколько ракетных комплексов, переброшенных на авиабазу Хмеймим в 2016 году.
"Не исключено, что перед нами машины комплекса "Бастион-П", так как на спутниковых снимках они будут выглядеть идентично. Однако, ранее "Бастион-П" в Сирии не фиксировался", - говорится в материале.
Автор статьи напоминает, что наличие российских "Искандеров" на авиабазе "Хмеймим" подтверждалось еще в 2016 году. Так, 27 марта 2016 года пропагандистский телеканала "Звезда" в выпуске программы "Служу России" в одном из сюжетов посвященных авиабазе, показал пусковую установку комплекса.
Чуть позже, в сентябре 2016 блогер dimmi-tomsk на коммерческих спутниковых снимках авиабазы опознал самоходную пусковую установку 9П78-1 и транспортно-заряжающую машину 9Т250. Обе эти машины являются элементами комплекса 9К720 "Искандер-М". Спутниковые снимки датированы 1 июля 2016 года.
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Так CVN -77 Джордж Буш уже в Хайфе!!! Там авианосная группа около 90 самолетов. Не считая ВВС Израиля. А ПРО Израиля эти Искандеры уже на взлете захватит. Я уже не говорю про Иждис которыми все фрегаты напичканы. Против кого эти Искандеры?????
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