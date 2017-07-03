 Налоговики ликвидировали на Ривненщине цех по незаконному изготовлению пива из российского солода и хмеля. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В ходе операций "Акциз-2017", "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) УК, было установлено, что на территории областного центра незаконно производится пиво без каких-либо разрешительных документов. Оно изготавливалось из российского солода и хмеля, на которые отсутствовали документы о законности происхождения, при помощи оборудования, обеспечивающее массовое производство пива.
В результате обыска производственного помещения было обнаружено и изъято почти 5,2 тысячи литров пива, тонна солода, а также оборудование, необходимое для технологического процесса брожения, фильтрации и розлива пива. Общая стоимость изъятого составляет более 1,3 миллиона гривен.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
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https://journalist.today/sotrudniki-policii-zhestoko-izbili-uchastnika-ato-video/
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Украина объявила войну России? Нет.
Россия объявила войну Украине? Тоже нет.
Вот настоящий пример вскормленного потребителя - своей головой не думает а выдаёт то, что ему в уши вложили и за него подумали.
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А хімію, яку роблять централізовано, впарюють лохам.
Зачистка місцевості, новий ізраїль...
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На Украине Cargill владеет одним масло-экстракционным заводом в Каховке Херсонской области, а также шестью зерновыми элеваторами - Корыстовский ХПП, Куцевский ХПП, Степовой элеватор, Хащеватский элеватор, Константиновский элеватор, Балаклейский элеватор.
С 2010 года Cargill является 30 % акционером «Дельта Банк» (актуально на февр. 2012)[8].
По словам украинского премьер-министра Арсения Яценюка, в 2015 году компания Cargill подписала меморандум с украинскими властями о инвестициях на общую сумму около $100 млн в инфраструктуру на территории Украины и строительство терминала в порту «Южный» с перевалкой 4 млн тонн.
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і гірке похмілля
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