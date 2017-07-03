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 Фоторепортаж
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Все про:контрафакт (259) пиво (164) Ривненщина (658) спирт (219) ГФС (2979)

 Налоговики ликвидировали на Ривненщине цех по незаконному изготовлению пива из российского солода и хмеля. ФОТОрепортаж

В Ровно сотрудники налоговой милиции пресекли работу цеха, в котором осуществлялось незаконное изготовление пива.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

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В ходе операций "Акциз-2017", "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) УК, было установлено, что на территории областного центра незаконно производится пиво без каких-либо разрешительных документов. Оно изготавливалось из российского солода и хмеля, на которые отсутствовали документы о законности происхождения, при помощи оборудования, обеспечивающее массовое производство пива.

В результате обыска производственного помещения было обнаружено и изъято почти 5,2 тысячи литров пива, тонна солода, а также оборудование, необходимое для технологического процесса брожения, фильтрации и розлива пива. Общая стоимость изъятого составляет более 1,3 миллиона гривен.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

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Налоговики ликвидировали на Ривненщине цех по незаконному изготовлению пива из российского солода и хмеля 01Налоговики ликвидировали на Ривненщине цех по незаконному изготовлению пива из российского солода и хмеля 02Налоговики ликвидировали на Ривненщине цех по незаконному изготовлению пива из российского солода и хмеля 03Налоговики ликвидировали на Ривненщине цех по незаконному изготовлению пива из российского солода и хмеля 04

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Налоговики ликвидировали на Ривненщине цех по незаконному изготовлению пива из российского солода и хмеля 05Налоговики ликвидировали на Ривненщине цех по незаконному изготовлению пива из российского солода и хмеля 06Налоговики ликвидировали на Ривненщине цех по незаконному изготовлению пива из российского солода и хмеля 07Налоговики ликвидировали на Ривненщине цех по незаконному изготовлению пива из российского солода и хмеля 08
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дуже виокий акциз, через що невеликі виробництва неконкурентноздатні.
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Тогда вытекает проблема в развитии малого предпринимательства. И опять - законы и ВР.
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Как барижить российским (ЛНР-ДНР) углем так можно, а как украинское пиво с российского сырья делать так это противозаконно!
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как не красиво, в стране война а они гонят ватное пиво....
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А с кем война - то???
Украина объявила войну России? Нет.
Россия объявила войну Украине? Тоже нет.
Вот настоящий пример вскормленного потребителя - своей головой не думает а выдаёт то, что ему в уши вложили и за него подумали.
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я лично никогда не слышал чтоб и Россия обьявляла войну, но воююет постоянно и всегда.
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Тобто закрили цех, де робилося справжнє пиво.
А хімію, яку роблять централізовано, впарюють лохам.
Зачистка місцевості, новий ізраїль...
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Невже це дешевше, ніж зі свого виробляти? Як на мене-якась дурня.
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Если учесть что рядом в Рее Житомирской области есть хмелесовхоз то привоз хмеля с россии выглядит странно .
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і де на кацапії хміль росте, може десь на Кубані.
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Скорей всего с россии приперли мини-пивзавод, там такое продаецца и популярно, может просто оборудование для разлива боярышника приспособили под пиво
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незаконное это еще ничего, а вот из российского солода! За это нужно убивать...
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Та про російську сировину це вже так приплели, типа як обтяжуюча обставина. А взагалі то завдяки кулявлоб, невеликі виробництва пива, якщо заплатять всі акцизи ліцензії, то стають економічно недоцільні, неконкурентні. Замість того щоб спряти невеликому бізнесу, то навпаки заганяють в тінь, що злочиннці папєрєдніки не давли бізнесу жити і розвиватися, так і теперішня влада, для бізнесу мало що зробила. Найкраще середній і малий бізнес себе почував при Кучмі і Ющу, тімашонка то теж намагалась потроху щімити, інколи вдавалось. а потім настала світова криза в Україні і завдяки уміломуручному керуванню економікою камсамолкай активісткай, настав кирдик всьому, Овоч під себе гріб.
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рашистский солод и хмель запретить ,как любые товары ,поставляемые от рашиста, с целью ведения "габаритной" войны ,наносящий угрозу безопасности Украины,,,,
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Представительство компании Cargill на Украине действует с 1993 года. Отсюда компания координирует торговлю зерном, маслом, семенами масляных культур, топливо-смазочными материалами, металлопродукцией, сахаром, концентратами фруктовых соков, какао-продуктами.
На Украине Cargill владеет одним масло-экстракционным заводом в Каховке Херсонской области, а также шестью зерновыми элеваторами - Корыстовский ХПП, Куцевский ХПП, Степовой элеватор, Хащеватский элеватор, Константиновский элеватор, Балаклейский элеватор.
С 2010 года Cargill является 30 % акционером «Дельта Банк» (актуально на февр. 2012)[8].
По словам украинского премьер-министра Арсения Яценюка, в 2015 году компания Cargill подписала меморандум с украинскими властями о инвестициях на общую сумму около $100 млн в инфраструктуру на территории Украины и строительство терминала в порту «Южный» с перевалкой 4 млн тонн.
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Пиво из солода и хмела - запретить. Дайош пиво из дерти и отрубей плюс спирт!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажНалоговики ликвидировали на Ривненщине цех по незаконному изготовлению пива из российского солода и хмеля. ФОТОрепортаж
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