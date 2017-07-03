 Российская группа Anacondaz, выступавшая в оккупированном Крыму, спела на фестивале в Киеве, - Крым.Реалии. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, музыкантам не запретили въезд в Украину, несмотря на то, что они давали концерт в оккупированном Крыму в 2015 году.
Российскому певцу Найку Борзову на три года запретили въезд в Украину, где он должен был петь на киевском фестивале Atlas Weekend 2 июля.
Накануне сообщалось, что солиста группы "Дельфин" Андрея Лысикова также не пропустили в Украину для участия в фестивале Atlas Weekend за концерты в Крыму.
Организаторы фестиваля комментарии не дают.
Иностранные артисты, приезжая с гастролями в оккупированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на оккупированной территории или высказались в поддержку российской оккупации Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.
В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.
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Тут или организаторы сами ищут в открытых источниках, либо правоохранители ведут черные списки и предоставляют в открытый доступ (что правильнее).
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Про "чорні" списки наче й вірно, та витрачати час на це...
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Кто как ПОРЕШАЕТ с нашим ипаным СБУ, тот так и петь будет......голуби мира лять....
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И даже не надо срывать или портить афиши этих овощей или делать это на официальном уровне (а необходимо на официальном уровне оповещать).
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1) Въезд на территорию Украины (включая Крысм) незаконным способом, то есть минуя пограничный и таможенный контроль Украины;
2) Активная поддержка агрессии РФ против Украины и антиукраинская риторика.
Если эти пункты не нарушены - то пусть хоть запоются насмерть в Крысме с правом въезда в материковую Украину.
P.S. А вообще, лично я жду не дождусь введения визового режима с пидаРашкой.
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Экс-солист популярной в 90-е группы HI-FI Митя Фомин приехал во Львов на музыкальный фестиваль Alfa Jazz Fest, где назвал Крым российской территорией.
"Я всегда говорил о том, что музыка не имеет границ, я ездил в Крым и в прошлом.
Артист, как птица, он будет петь, даже, если его не будут слушать.
Он будет петь, куда прилетает",
- заявил Фомин и для пущей убедительности назвал себя "голубем мира", которого не следует "запрещать".
«Alfa Jazz Fest»: коли російські гроші важливіші за українську кров
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