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 Российская группа Anacondaz, выступавшая в оккупированном Крыму, спела на фестивале в Киеве, - Крым.Реалии. ФОТО

Российская группа Anacondaz выступила на фестивале Atlas Weekend в Киеве в воскресенье, 2 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, музыкантам не запретили въезд в Украину, несмотря на то, что они давали концерт в оккупированном Крыму в 2015 году.

Российская группа Anacondaz, выступавшая в оккупированном Крыму, спела на фестивале в Киеве, - Крым.Реалии 01Российская группа Anacondaz, выступавшая в оккупированном Крыму, спела на фестивале в Киеве, - Крым.Реалии 02


Российскому певцу Найку Борзову на три года запретили въезд в Украину, где он должен был петь на киевском фестивале Atlas Weekend 2 июля.

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Накануне сообщалось, что солиста группы "Дельфин" Андрея Лысикова также не пропустили в Украину для участия в фестивале Atlas Weekend за концерты в Крыму.

Организаторы фестиваля комментарии не дают.

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Иностранные артисты, приезжая с гастролями в оккупированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на оккупированной территории или высказались в поддержку российской оккупации Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.
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Вот и хорошо. Погибшие на Майдане, киевляне предали вас.
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Не кажіть таке про ВСІХ киян-не маєте на це жодного права!!!
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Сидя на жопе ровно где-то там далеко, оно считает, что имеет право судить и рассуждать о том, к чему вобще никаким боком.
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Судячи з інших коментів цього дописувача-усе значно гірше.
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А ти впевнений, що ці виконавці в'їхали в Крим не через Україну? "Голослівний" ти наш...
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Яка різниця як вони потрапили в Крим? Вони виступали в Криму, заробляли гроші на окупованих територіях, допомагали окупаційній владі робити вигляд що в Криму немає окупації та війни!
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Вони в такому випадку порушили законодавство України-так чи ні?
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Вони співпрацювали з терористами і тому є пособниками терористів.
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Да кто там спит, работают в поте лица, аки пчелы.... по распилу бабла.
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Раньше надо о таком предупреждать, раньше. До концерта в Украине.
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наказание должно быть не столько для кацапов, сколько для "ОРГАНИЗАТОРОВ ФЕСТИВАЛЕЙ/ГАСТРОЛЕЙ".. И НЕ ТОЛЬКО ФИНАНСОВОЕ (100% ВЫРУЧКИ), а и уголовное...
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Но при этом организаторы должны получать соответствующую инфу. Угадай от кого.
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Сомнительно, что ватный трубадур сам признается, что нарушил пограничный контроль.
Тут или организаторы сами ищут в открытых источниках, либо правоохранители ведут черные списки и предоставляют в открытый доступ (что правильнее).
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З ними взагалі ніхто перемовин не проводить-з продюсером. А ті добре все розуміють.
Про "чорні" списки наче й вірно, та витрачати час на це...
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Умиляют дэбили перед сценой, чернь с распальцовкой.
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СБУ ? какогот хрена, тут делает эта кацапня ????
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Дело не в этих спивунах и группах......Все дело в ОРГАНИЗАТОРАХ и только в них.
Кто как ПОРЕШАЕТ с нашим ипаным СБУ, тот так и петь будет......голуби мира лять....
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спасибо, что ползете как тараканы!... при этом мы учимся.... учимся не только противостоять вам, свинособаки, но и ненавидеть вас!...))
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А может они заехали в Крым законно, через наш КПП?
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В статье почему-то делается акцент именно на том, что группа выступала в Крыму. Вместе с тем, ездить в Крым гражданам параши Украина не запрещает. Просто это нужно делать через 3 разрешенные пункта пропуска. Если группа проехала в Крым, например, через Чонгар, то фактически они наших законов не нарушили. А журналистам следует сначала все узнать, а потом писать свои писульки.
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цензор крым реалии перепостил, а там тоже не факт, что разобрались. Вот первоисточник https://twitter.com/krymrealii/status/881567555739148288/photo/1 в комментах пишут, что вроде бы заезжали тогда через Украину.
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Там при заезде в анкете пишешь цель визита, а они не могут указать там "концертную деятельность", бо по законодательству Украины они обязаны осуществлять её через украинские продюсерские фирмы, а в Крыму они сейчас не могут работать, т.к. там де-факто не работает украинское законодательство. Не будет же украинский продюсер заключать в Крыму договора по российским законам.
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если власть не защищает людей, люди будут защищать себя сами, к этому все идет
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Козлорылые лезут и лезут... Ты их в дверь - они в окно.. Как тараканы.. Видимо - жрать хотят..
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Вроде как пишут, что они въезжали через украинские пункты пропуска, когда концерты давали, потому их и впустили. Хз, короче.
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к стати если так, таки да. Тогда все верно и логично. Имеют право работать они в Украине.
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А что тут такого? Просто нужно не жмотиться и выступай потом где хошь и скоко хошь!
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Вопрос не в этих парашинских тварях, а в тех, кто их приглашает...
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а те кто ходят на такие концерты - это ж зрадники получается?
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И те кто зимой греется российским газом, тоже!
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люди не думают, просто желают развлечений.
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неужели за выходные не нашлось новостей поинтереснее, чем просто инфа на усе пропало от кого попало.
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Констатация факта-Закон в Украине не работает.
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Неужели трудно написать в газете или вывесить афишу - "Приходите на концерт тех-то и тех-то, развлекавших оккупантов в Крыму"?
И даже не надо срывать или портить афиши этих овощей или делать это на официальном уровне (а необходимо на официальном уровне оповещать).
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Ще один аргумент для введення візового режиму.
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Пускают на Украину или нет выступавших в Крыму зависит исключительно от гешефта переданного в СБУ
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Выступление кого бы то ни было в Крысме не делает его автоматически не въездным в Украину. Я не припоминаю таких санкций по отношению к Крысму. Есть пока только два критерия, по которым граждане ЛЮБОГО государства мира автоматически попадают в черный список Украины:
1) Въезд на территорию Украины (включая Крысм) незаконным способом, то есть минуя пограничный и таможенный контроль Украины;
2) Активная поддержка агрессии РФ против Украины и антиукраинская риторика.
Если эти пункты не нарушены - то пусть хоть запоются насмерть в Крысме с правом въезда в материковую Украину.
P.S. А вообще, лично я жду не дождусь введения визового режима с пидаРашкой.
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Если они въезжали в Крым законным образом , но налоги ведь они платили не Украине ... Пусть заплатят налоги Украине и выступают , если законы не нарушили...
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За відвідання Криму через Росію як мінімум слід брати достатньо великий штраф, ще краще ввести за це кримінальну відповідальність, тоді таких бажаючих давати концерти в Україні стане значно менше.
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дещо з ОФІГЕННИХ новин Славетного Міста Лева ,де Мер -патріот ,і де найближчим часом знову пройде джаз -фестиваль під патронатом двох друзів-олігархів Фрідмана і Садового

Экс-солист популярной в 90-е группы HI-FI Митя Фомин приехал во Львов на музыкальный фестиваль Alfa Jazz Fest, где назвал Крым российской территорией.

"Я всегда говорил о том, что музыка не имеет границ, я ездил в Крым и в прошлом.
Артист, как птица, он будет петь, даже, если его не будут слушать.
Он будет петь, куда прилетает",
- заявил Фомин и для пущей убедительности назвал себя "голубем мира", которого не следует "запрещать".

«Alfa Jazz Fest»: коли російські гроші важливіші за українську кров
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И что тут сказать ? Что власть может обяснить на такое вот "пускаем.. не пускаем.. " ? Ничего не ответит потому что у власти нету власти все контролировать.
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ФСБУ повністю саботує свої обов'язки, отже треба просто заборонити вїзд усім громадянам ворога
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Вот эту безбашенную молодежь надо бы в военкомат и в АТО.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажРоссийская группа Anacondaz, выступавшая в оккупированном Крыму, спела на фестивале в Киеве, - Крым.Реалии. ФОТО
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