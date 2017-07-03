 Российская группа Anacondaz, выступавшая в оккупированном Крыму, спела на фестивале в Киеве, - Крым.Реалии. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии , музыкантам не запретили въезд в Украину, несмотря на то, что они давали концерт в оккупированном Крыму в 2015 году.

Российскому певцу Найку Борзову на три года запретили въезд в Украину, где он должен был петь на киевском фестивале Atlas Weekend 2 июля.

Накануне сообщалось, что солиста группы "Дельфин" Андрея Лысикова также не пропустили в Украину для участия в фестивале Atlas Weekend за концерты в Крыму.

Организаторы фестиваля комментарии не дают.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в оккупированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на оккупированной территории или высказались в поддержку российской оккупации Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.