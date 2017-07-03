 "Витя Агеев в первые десять минут беседы сдал с потрохами всех своих командиров и позиции "братьев по оружию", - журналист раскрыл подробности операции украинских разведчиков. ВИДЕО+ФОТО

"Виктор Агеев и его друзья, приехавшие на Луганщину "поохотиться на укропов". Отдельная разведрота так называемой "4 отдельной мотострелковой бригады". Теперь этого "славного подразделения" фактически не существует. После того, как разведгруппу вместе с Агеевым взяли их украинские, так сказать, коллеги, желающих командовать сепарской разведротой просто не оказалось. Мне известно, что на должность комроты боевиков сейчас назначили простого солдата. О "высоком моральном уровне" этих людей говорит тот факт, что Витя Агеев в первые десять минут беседы сдал с потрохами всех своих командиров и позиции "братьев по оружию". Все, что знал", - отмечает журналист.
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"На снимке российский "ихтамнет" Агеев пристроился справа. В руках снайперская винтовка СВД. Одна из тех, которые захватили украинские разведчики. Впрочем, интересен не столько Агеев, сколько его командир. Второй россиянин. Известный, как Александр Щерба. Он же "Инструктор Алекс". Погибший в результате скоротечного боя. Только что пообщался с командиром подразделения, которое провело громкую операцию возле Северского Донца. Сначала взяли четырех. Потом подошли еще двое. Командир Александр Щерба и восемнадцатилетний боец Александр Суконин. "Вы чо, о...ели нас в плен брать?" - крикнул Щерба, пытаясь расфокусировать внимание украинских разведчиков. - "Я ж вам водки принес". И тут же открыл по ним огонь". - делится подробностями операции украинских разведчиков журналист.
"Вот что рассказывает об "инструкторе Алексе" командир украинцев: "Когда группа была взята в кольцо, им предложили сдаться. Но Александр Щерба оказал вооруженное сопротивление. При этом он профессионально прикрылся Александром Сукониным, восемнадцатилетним пацаненком из города Ровеньки. Видно, у него были какие-то варианты отойти либо выйти из боя победителем. Об их подготовке говорит то, что они оба были ранены, но даже будучи ранены, они вели бой до тех пор, пока не были уничтожены". Теперь об "инструкторе Алексе" мы знаем достаточно много, и, думаю, скоро поделимся этой информацией. Можно сказать, что именно Щерба, а не розовощекий Агеев, был целью наших разведчиков. Жаль, что не выжил", - заключает журналист.
Напомним, 24 июня 2017 в районе села Желобок Луганской области украинские военные из 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ ликвидировали диверсионную группу террористов и взяли в плен кадрового российского военнослужащего из 22-й бригады СпН ГРУ РФ Виктора Агеева.
Командир 93-й бригады Владислав Клочков заявил, что в ходе столкновения с диверсионной группой противника был убит командир этой группы, кадровый российский офицер Александр Щербак, в плен были взяты четыре боевика, среди которых и гражданин Российской Федерации, житель Алтайского края, военнослужащий 22-й бригады СпН ГРУ РФ Виктор Агеев.
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такие вот романтики,
"Виктор Агеев и его друзья, приехавшие на Луганщину "поохотиться на укропов".Источник: https://censor.net.ua/p446255
Какие же гадины.
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Пираты ваххабиты...
Прикопати та забути.
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15:54 - 2 лип. 2017
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Китайские тиски тоже ничего.
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Цей спорт одвічний віднайшли не ми.
Тут головне - дивитись в очі звіру
і просто - залишатися людьми.
Лiна Костенко
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10 ч ·
Не маємо сил і можливості писати довгий пост. П'ятий день Ф.О.Н.Д. іде рейсом по АТО, намагаючись встигнути в Київ на завтра на четверту годину.
В понеділок 3 липня о 16-00 у Києві відбудеться акція на захист бійця батальйону Кульчицького Віталія Марківа, заарештованого 30 червня 2017 року в Італії. Подробиці тут https://m.facebook.com/story.php…
Акція відбудеться 3 липня о 16-00 біля італійського посольства, Ярославів Вал 32 Б, місто Київ. Просимо бути волонтерів, активістів та усіх тих, поруч з ким Віталій колись стояв на Майдані. Особливо просимо бути військовослужбовців, добровольців, ветеранів АТО - бо, як ми вже бачимо, ніхто не застрахований від упередженого звинувачення.
Просимо бути усіх.
Часу до акції мало, дуже потрібен репост.
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Если бы сегодня штат Калифорния в США был отдельным государством,то доля валового внутреннего продукта (ВВП)была бы 10-й в табели о рангах мире.Не может быть.Знаю что годовой Бюджет штата Калифорния больше РАБссиянского на 19 миллиардов долларов был .
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