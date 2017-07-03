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 "Витя Агеев в первые десять минут беседы сдал с потрохами всех своих командиров и позиции "братьев по оружию", - журналист раскрыл подробности операции украинских разведчиков. ВИДЕО+ФОТО

Целью операции украинских военных из 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые ликвидировали диверсионную группу террористов, был не российский военнослужащий из 22-й бригады СпН ГРУ РФ Виктор Агеев, а кадровый российский офицер, главарь подразделения российских боевиков Александр Щерба, оказавший вооруженное сопротивление.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Facebook.

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"Виктор Агеев и его друзья, приехавшие на Луганщину "поохотиться на укропов". Отдельная разведрота так называемой "4 отдельной мотострелковой бригады". Теперь этого "славного подразделения" фактически не существует. После того, как разведгруппу вместе с Агеевым взяли их украинские, так сказать, коллеги, желающих командовать сепарской разведротой просто не оказалось. Мне известно, что на должность комроты боевиков сейчас назначили простого солдата. О "высоком моральном уровне" этих людей говорит тот факт, что Витя Агеев в первые десять минут беседы сдал с потрохами всех своих командиров и позиции "братьев по оружию". Все, что знал", - отмечает журналист.


Витя Агеев в первые десять минут беседы сдал с потрохами всех своих командиров и позиции братьев по оружию, - журналист раскрыл подробности операции украинских разведчиков 01

Смотрите также: "Я верила, что нас там нет, в Украине. Были же официальные заявления, что наши не присутствуют", - мать попавшего в плен военнослужащего РФ Агеева. ВИДЕО

"На снимке российский "ихтамнет" Агеев пристроился справа. В руках снайперская винтовка СВД. Одна из тех, которые захватили украинские разведчики. Впрочем, интересен не столько Агеев, сколько его командир. Второй россиянин. Известный, как Александр Щерба. Он же "Инструктор Алекс". Погибший в результате скоротечного боя. Только что пообщался с командиром подразделения, которое провело громкую операцию возле Северского Донца. Сначала взяли четырех. Потом подошли еще двое. Командир Александр Щерба и восемнадцатилетний боец Александр Суконин. "Вы чо, о...ели нас в плен брать?" - крикнул Щерба, пытаясь расфокусировать внимание украинских разведчиков. - "Я ж вам водки принес". И тут же открыл по ним огонь". - делится подробностями операции украинских разведчиков журналист.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: РФ снова кинула: спецслужбы "зачистили" страницу в соцсети пленного российского военнослужащего Агеева, - InformNapalm. ФОТО+ВИДЕО

"Вот что рассказывает об "инструкторе Алексе" командир украинцев: "Когда группа была взята в кольцо, им предложили сдаться. Но Александр Щерба оказал вооруженное сопротивление. При этом он профессионально прикрылся Александром Сукониным, восемнадцатилетним пацаненком из города Ровеньки. Видно, у него были какие-то варианты отойти либо выйти из боя победителем. Об их подготовке говорит то, что они оба были ранены, но даже будучи ранены, они вели бой до тех пор, пока не были уничтожены". Теперь об "инструкторе Алексе" мы знаем достаточно много, и, думаю, скоро поделимся этой информацией. Можно сказать, что именно Щерба, а не розовощекий Агеев, был целью наших разведчиков. Жаль, что не выжил", - заключает журналист.

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Напомним, 24 июня 2017 в районе села Желобок Луганской области украинские военные из 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ ликвидировали диверсионную группу террористов и взяли в плен кадрового российского военнослужащего из 22-й бригады СпН ГРУ РФ Виктора Агеева.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Российский разведчик-контрактник Агеев взят в плен на Луганщине - Би-Би-Си

Командир 93-й бригады Владислав Клочков заявил, что в ходе столкновения с диверсионной группой противника был убит командир этой группы, кадровый российский офицер Александр Щербак, в плен были взяты четыре боевика, среди которых и гражданин Российской Федерации, житель Алтайского края, военнослужащий 22-й бригады СпН ГРУ РФ Виктор Агеев.
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...якого біса ти тут сереш срунетівським лайном...???
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Да ты зае...л под каждой новостью гадить этим. Отруби себе пальцы.
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"При этом он профессионально прикрылся Александром Сукониным, восемнадцатилетним пацаненком из города Ровеньки" руске своих не бросают!
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Все пацаны из Ровеньков напряглись -- оказалось что они удобны как живой щит.. Теперь со страхом ждут повесток......
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Ну а кем он должен был прикрыться? Там же женщин и детей не было - пришлось 18-летним пацаном прикрываться...
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Страницу Агеева вытерли в соцсети.теперь он Попов...
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Да, вот тебя девки пытали - тягали за твой тонкий, склизкий и короткий член.
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ага. живого правосека показали. и тут же всё мужество вытекло в штаны.
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ага - ящик печенья и бочка вареня- страшные пытки!!!
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Та какие пытки... Попав в плен русские витязи накладывают такую гору фекальных кирпичей, что другие пытки уже не нужны. У них в глазах стоит животный страх и ничего больше. Их там накручивают, что бандеры зверски издеваются. Вот, попав в руки бандер, они усираются как дети и все выкладывают.
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увидел укропа и обосрался, шо характерно ))))
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Пытали..фотку Кернеса показали,этого было достаточно.
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фотографироваться с пиратским флагом верх слабоумия Джек Воробей бля и его команда
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Так мамаша Агеева намедни говорила, что пошел ее сынок в разведчики, потому что "армия, особенно разведка - для него это была мечта...Военная романтика ему была нужна".
такие вот романтики,
"Виктор Агеев и его друзья, приехавшие на Луганщину "поохотиться на укропов".Источник: https://censor.net.ua/p446255

Какие же гадины.
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и зарплаты не будет потому как уволен задним числом
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Флаг костлявый показывает,что они принесли на нашу землю...
Пираты ваххабиты...
Прикопати та забути.
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Нет, это уголовники. Это уголовники и международные террористы.
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Израильтяне ЦАХАЛ гутарють : кацаПсинская армия труслива и никчемна...
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Противостояние Майдана и Антимайдана продолжается. В Киеве в полицейском участке экс-беркут жестко избил участника АТО. pic.twitter.com/wClTRjRdru

15:54 - 2 лип. 2017
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а про "ножи" где???? чет я не понял как этого "инструктора" завалили ножами, если он отстреливался "прекрываясь" лошком?????
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Украинский блогер Андрей Полтава в Ютьюбе издевается над быдлом кацаПсинским нехило..,похлеще Вити Литовченко на ВАТа TV
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не пиарте вы их, ни маму, ни сына. Там в эти дни почти девчонка погибла, 23 лет и такие разговорчивые Агеевы и есть причина ее смерти. Не знала Украина до сего дня его, так и закопала бы без имени и ...
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Пиарьте, пиарьте, другие почитают, может не поедут...
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Цензор, почему прстоянно тупим, это материал за вчера, причем за первую половину дня.
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текст всей толпой после машинного перевода вычитывали сутки.
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жестко его десять минут пытали.
Китайские тиски тоже ничего.
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Хороший мальчик !! Почти как Павлик Морозов!!!! Его именем в Раше назовут пароход????
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Саша Музыка - нет, у рузьке по традиции кто был в плену лагеря или расстрел...Так что не назовут его именем пароход...
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Не назовут: русские в плен не сдаются, этот если сдался, значит не русский. Да его и в принципе там не было. Вон в подводной лодке, в Курске, погибли и что, кто-то помнит их имена?
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сегодня 3 июля 1932 года в дохлом СССРе была создана ДАУНетская область со столицей в г.Артёмовск.
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Хватило бы и одного пленного... Зачем остальных брать в плен?
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" Знак почёта" и "похлопать по плечу" можно былобы и не разделять..... Или ещё лучше - премировать дополнительным субботником....
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Война страшная штука на которой просто стараются выжить.
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козломордо-сепарские дурики, почаще фотографируйтесь... война это любит... желательно с кровью на униформе, трофеем, украденным...
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А на фото такие круты все, с оружием. Скоты, да и только!
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І завжди люди гинули за віру.
Цей спорт одвічний віднайшли не ми.
Тут головне - дивитись в очі звіру
і просто - залишатися людьми.
Лiна Костенко
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На кацапа насрать. Но что такое раскололся в первые 10 минут ? И чего ради вообще рисковать здоровьем ? - Молчать пока зубы не повыбивают ? Тупость. - Эти замашки вдалбливали в головы большевики.Чтобы лохи их прикрывали. Во всем мире никто из военных так себя не вел. И правильно делали.Ничего нет дороже здоровья. Можно просто умолчать,чтобы не выдавать все.Не считаю это героизмом.Скорее неоправданное зомбирование.Да и не пускают на передовую тех,кто хоть мало-мальски знает что-то серьезное. Поэтому - молодежь,не будьте лохами и не стройте себя Бог невесть кем.Ни одно правительство не стоит вашего здоровья.
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Дело даже не в здоровье.Каждый должен быть эгоистом.И трезво смотреть на жизнь.Тогда никто не сможет засрать им мозги.Как это делали коммунисты и нынешняя власть.Мировая практика Запада показывает,что только индивидуализм каждого,является ключом к прогрессу. Никогда не нужно заботится об интересах других. Только за себя. Если так будет думать каждый,то общество выздоровеет.
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это так рассуждали предатели в Крыму?которые служить кацапам начали,изменив ПРИСЯГЕ НАРОДУ УКРАИНЫ?
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Ты ничего не понял. Эгоиста и циника невозможно обмануть. А вся система коммунизма и теперешней расии - и есть обман.С перевернутыми понятиями. Они уже сами не знают кто для них сталин,а кто Власов с РОА. - Татары как раз и являются тем примером о котором я говорю. Они прекрасно понимают жизнь и ситуацию. Гараздо лучше многих украинцев.И их кацапскими приманками не заманить.
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Сегодня 3 июля 1990 года начал работу последний, XXVIII съезд кпSS.поздравляю коммуняцких шакалов с праздником.
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А мамане его уже из банка позвонили...о кредите напомнили....
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Diana Makarova
10 ч ·

Не маємо сил і можливості писати довгий пост. П'ятий день Ф.О.Н.Д. іде рейсом по АТО, намагаючись встигнути в Київ на завтра на четверту годину.
В понеділок 3 липня о 16-00 у Києві відбудеться акція на захист бійця батальйону Кульчицького Віталія Марківа, заарештованого 30 червня 2017 року в Італії. Подробиці тут https://m.facebook.com/story.php…
Акція відбудеться 3 липня о 16-00 біля італійського посольства, Ярославів Вал 32 Б, місто Київ. Просимо бути волонтерів, активістів та усіх тих, поруч з ким Віталій колись стояв на Майдані. Особливо просимо бути військовослужбовців, добровольців, ветеранів АТО - бо, як ми вже бачимо, ніхто не застрахований від упередженого звинувачення.
Просимо бути усіх.
Часу до акції мало, дуже потрібен репост.
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Странная информация из Ютьюба.
Если бы сегодня штат Калифорния в США был отдельным государством,то доля валового внутреннего продукта (ВВП)была бы 10-й в табели о рангах мире.Не может быть.Знаю что годовой Бюджет штата Калифорния больше РАБссиянского на 19 миллиардов долларов был .
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Гугл уже такое пишет.... Позиция орков в Александровке Марьинского р-на Донецкой обл

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Обычную шестерку взяли, а по новостям гордости выше крыши, если он погоду строил бы, просто расходник для разведки, в любом случае пока не распродали политики боеприпасы ВСУ, такие группы периодически будут ликвидироваться.
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Не читал ничего про витю агеева, но мне интересно КАК ФСБ=СБУ сами себе кого-то там "сдают"? После того, как сдали с потрохами Украину, глупо писать о таком идиотизме.
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Тебе пора съездит в город Антрацит Луганской области.Там Агеевых похоронено в поле больше чем у тебя волос на башке ипанутой..
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сегодня 3 июля 1962 года Франция выгнала Алжир из своей Империи.Африканы стали независимым государством на севере Африки.
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До речі - чому немає ніякої інформації про п'яних кацапських військових медиків, про захоплення котрих говори Петро?
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Витя Агеев в первые десять минут беседы сдал с потрохами всех своих командиров и позиции "братьев по оружию", - журналист раскрыл подробности операции украинских разведчиков. ВИДЕО+ФОТО
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