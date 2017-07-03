 В зоне АТО найдены боеприпасы, сухпайки, медикаменты и военное снаряжение российского производства, - штаб. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
"Все попытки российских оккупантов подвинуть линию фронта в районе Каменки потерпели неудачу. В настоящее время ситуация полностью контролируется украинскими военнослужащими из состава сил Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей", - сказано в сообщении.
В штабе отметили, что недавно, во время проведения мероприятий по обследованию и зачистке данной местности военнослужащими одного из подразделений были обнаружены остатки боеприпасов, сухих пайков, медикаментов и военное снаряжение российского производства.
"В общем - ничего удивительного, но эта находка еще раз подтвердила общеизвестный факт, что именно российская сторона всесторонне обеспечивает незаконные вооруженные формирования, которые временно захватили отдельные районы Донецкой и Луганской областей", - добавили в пресс-центре АТО.
Напомним, представители украинской власти и спецслужб неоднократно заявляли, что под видом "гуманитарных конвоев" военное командование РФ доставляет российским военным и наемникам горюче-смазочные материалы, новую технику, а также вооружение и боеприпасы, а назад вывозит тела погибших боевиков.
Фото: пресс-центр штаба АТО/ Facebook
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https://www.youtube.com/watch?v=kFYZmGqcss0
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проветрил ватные мозги....
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очень пищали и просили эвакуации)))
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я все думал, что там шахтеры с трактористами, лекарства и бесконечный боеприпас в гараже клепают.
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не только обеспечивает, но граждане РФ и непосредственно воюют. Почему на этом не акцентируется?
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сразу поисковик выдал такое:
Скажем прямо - тут одного ада мало. Потому что люди, говорящие "греча", доставляют лингвистический дискомфорт нереальной космической величины всем окружающим. И не надо мне вот это вот щас рассказывать про корень "греч" и суффикс "к", или отвлекать мое суровое внимание на значительно более вопиющее "гречиха" например. Не надо. Я и сам филолог, все без вас прекрасно знаю. Я даже наслышан о концепции, что именно "греча" и есть правильное название крупы из гречихи. Это не отменяет смертный грех употребления в быту такой мерзости, как лексема "греча". Греча б...... А может по-настоящему будет гречА ? Ну как пара свечка-свеча? И почему например не боча? Точа? Карточа? Девоча? Печа (а вот это прекрасно по-моему - сколько теплого и родного в этом слове вдруг появилось). Или сороча? Ласточа - отличная птича, что-то в ней вдруг абхазское засияло, наверное вот это "ача". Поча - любимейший орган. Бабоча. Привыча. Строча. Пача. Где все это? Смотрите, сколько прекрасных слов пропадает!"
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- её не так поняли.......
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Сегодня, к слову, ровно 3 года, как рашкованский истребитель прилетел и практически полностью уничтожил ул. Островского в Станице Луганской
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Очень прошу Вас обратить серьезное внимание на Крым и Донецкий бассейн в смысле создания единого боевого фронта против нашествия с Запада. Убедите крымских товарищей, что ход вещей навязывает им оборону и они должны обороняться независимо от ратификации мирного договора. Дайте им понять, что положение Севера существенно отличается от положения Юга и ввиду войны, фактической войны немцев с Украиной, помощь Крыма, который (Крым) немцы могут мимоходом слопать, является не только актом соседского долга, но и требованием самообороны и самосохранения. Возможно, что Слуцкий, не поняв всей сложности создавшейся ситуации, гнет какую-либо другую упрощенную линию - тогда его нужно осадить решительно, сославшись на меня. Немедленная эвакуация хлеба и металлов на восток, организация подрывных групп, создание единого фронта обороны от Крыма до Великороссии с вовлечением в дело крестьян, решительная и безоговорочная перелицовка имеющихся на Украине наших частей на украинский лад - такова теперь задача. Нужно запретить Антонову называть себя Антоновым-Овсеенко, - он должен называться просто Овсеенко. То же самое нужно сказать о Муравьеве (если он останется на посту) и других.
Что касается Донецкой республики, передайте товарищам Васильченко, Жакову и другим, что, как бы они ни ухитрялись выделить из Украины свою область, она, судя по географии Винниченко, все равно будет включена в Украину и немцы будут ее завоевывать. Ввиду этого совершенно нелепо со стороны Донецкой республики отказываться от единого с остальной Украиной фронта обороны. Межлаук был в Питере, и он согласился признать Донецкий бассейн автономной частью Украины; Артем также согласен с этим; поэтому упорство нескольких товарищей из Донецкого бассейна походит на ничем не объяснимый и вредный каприз, совершенно недопустимый в нашей партийной среде.
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Список убитых и пропавших без вести "ихтамнетов". Мир ужаснется, узнав правду, и лишь россияне лицемерно всполошатся http://gruz200.zzz.com.ua
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Продолжайте в этом духе, дебилы.
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