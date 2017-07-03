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 Фоторепортаж
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 В зоне АТО найдены боеприпасы, сухпайки, медикаменты и военное снаряжение российского производства, - штаб. ФОТОрепортаж

Российская сторона продолжает всестороннее обеспечение пророссийских наемников на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"Все попытки российских оккупантов подвинуть линию фронта в районе Каменки потерпели неудачу. В настоящее время ситуация полностью контролируется украинскими военнослужащими из состава сил Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей", - сказано в сообщении.

В зоне АТО найдены боеприпасы, сухпайки, медикаменты и военное снаряжение российского производства, - штаб 01

В штабе отметили, что недавно, во время проведения мероприятий по обследованию и зачистке данной местности военнослужащими одного из подразделений были обнаружены остатки боеприпасов, сухих пайков, медикаментов и военное снаряжение российского производства.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Я верила, что нас там нет, в Украине. Были же официальные заявления, что наши не присутствуют", - мать попавшего в плен военнослужащего РФ Агеева. ВИДЕО

В зоне АТО найдены боеприпасы, сухпайки, медикаменты и военное снаряжение российского производства, - штаб 02

"В общем - ничего удивительного, но эта находка еще раз подтвердила общеизвестный факт, что именно российская сторона всесторонне обеспечивает незаконные вооруженные формирования, которые временно захватили отдельные районы Донецкой и Луганской областей", - добавили в пресс-центре АТО.

В зоне АТО найдены боеприпасы, сухпайки, медикаменты и военное снаряжение российского производства, - штаб 03

Напомним, представители украинской власти и спецслужб неоднократно заявляли, что под видом "гуманитарных конвоев" военное командование РФ доставляет российским военным и наемникам горюче-смазочные материалы, новую технику, а также вооружение и боеприпасы, а назад вывозит тела погибших боевиков.

В зоне АТО найдены боеприпасы, сухпайки, медикаменты и военное снаряжение российского производства, - штаб 04

В зоне АТО найдены боеприпасы, сухпайки, медикаменты и военное снаряжение российского производства, - штаб 05

В зоне АТО найдены боеприпасы, сухпайки, медикаменты и военное снаряжение российского производства, - штаб 06

В зоне АТО найдены боеприпасы, сухпайки, медикаменты и военное снаряжение российского производства, - штаб 07

В зоне АТО найдены боеприпасы, сухпайки, медикаменты и военное снаряжение российского производства, - штаб 08
Фото: пресс-центр штаба АТО/ Facebook
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Все подкинули, подделали, смонтировали ну короче ВАЛЕНКИ предсказуемы на 1000%
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Убий в собі порообота!!!
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Я вас пороxоботів nenавиджу цe правда,продажnі виродки,яким совість,щирість,порядnість цe neвідомі почуття!
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Ну да-призначив когось у вороги і усі питання цим вирішив- молодець! До речі-Путєнбох мене вчора в вонаботи записав-психічне, мабуть, щось...
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а кепочка на второй фотке ничего так, наш дизайнер-снайпер хорошо её доработал.....
проветрил ватные мозги....
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ИХТАМНЕТОВ после данного мероприятия - 13-200 22 - 300
очень пищали и просили эвакуации)))
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новость конечно офигительная.....
я все думал, что там шахтеры с трактористами, лекарства и бесконечный боеприпас в гараже клепают.
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самих трактористов не показали,но они там рядом-видно по кепочке.
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ага,остались только дырявые тела от вашей помощи...
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чеченцам оказывали помощь или там террористы были?
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"В общем - ничего удивительного, но эта находка еще раз подтвердила общеизвестный факт, что именно российская сторона всесторонне обеспечивает незаконные вооруженные формирования"
не только обеспечивает, но граждане РФ и непосредственно воюют. Почему на этом не акцентируется?
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такое ощущение что "штаб" подыгрывает Кремлю и скрывает факт участия в войне вооруженных сил РФ
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Прочитал состав пакета и полез читать что такое эта ГРЕЧА :
сразу поисковик выдал такое:
Скажем прямо - тут одного ада мало. Потому что люди, говорящие "греча", доставляют лингвистический дискомфорт нереальной космической величины всем окружающим. И не надо мне вот это вот щас рассказывать про корень "греч" и суффикс "к", или отвлекать мое суровое внимание на значительно более вопиющее "гречиха" например. Не надо. Я и сам филолог, все без вас прекрасно знаю. Я даже наслышан о концепции, что именно "греча" и есть правильное название крупы из гречихи. Это не отменяет смертный грех употребления в быту такой мерзости, как лексема "греча". Греча б...... А может по-настоящему будет гречА ? Ну как пара свечка-свеча? И почему например не боча? Точа? Карточа? Девоча? Печа (а вот это прекрасно по-моему - сколько теплого и родного в этом слове вдруг появилось). Или сороча? Ласточа - отличная птича, что-то в ней вдруг абхазское засияло, наверное вот это "ача". Поча - любимейший орган. Бабоча. Привыча. Строча. Пача. Где все это? Смотрите, сколько прекрасных слов пропадает!"



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Его убило курение, Донской Табак, как вообще такое гавно можно курить, это ж гарантированная смерть!
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Та ладно,вчера говорящая лошадь уже во всем созналась
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та не, сегодня выступит танцующая шутница машка, по совместительству зам лошади и скажет

- её не так поняли.......
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LTPZDC‏ @ltpzdc 10 ч.10 часов назад
Сегодня, к слову, ровно 3 года, как рашкованский истребитель прилетел и практически полностью уничтожил ул. Островского в Станице Луганской

В зоне АТО найдены боеприпасы, сухпайки, медикаменты и военное снаряжение российского производства, - штаб - Цензор.НЕТ 8117
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Для істориків-політологів: Печатается по тексту, написанному рукой И. В. Сталина, с дополнением В. И. Ленина

Очень прошу Вас обратить серьезное внимание на Крым и Донецкий бассейн в смысле создания единого боевого фронта против нашествия с Запада. Убедите крымских товарищей, что ход вещей навязывает им оборону и они должны обороняться независимо от ратификации мирного договора. Дайте им понять, что положение Севера существенно отличается от положения Юга и ввиду войны, фактической войны немцев с Украиной, помощь Крыма, который (Крым) немцы могут мимоходом слопать, является не только актом соседского долга, но и требованием самообороны и самосохранения. Возможно, что Слуцкий, не поняв всей сложности создавшейся ситуации, гнет какую-либо другую упрощенную линию - тогда его нужно осадить решительно, сославшись на меня. Немедленная эвакуация хлеба и металлов на восток, организация подрывных групп, создание единого фронта обороны от Крыма до Великороссии с вовлечением в дело крестьян, решительная и безоговорочная перелицовка имеющихся на Украине наших частей на украинский лад - такова теперь задача. Нужно запретить Антонову называть себя Антоновым-Овсеенко, - он должен называться просто Овсеенко. То же самое нужно сказать о Муравьеве (если он останется на посту) и других.
Что касается Донецкой республики, передайте товарищам Васильченко, Жакову и другим, что, как бы они ни ухитрялись выделить из Украины свою область, она, судя по географии Винниченко, все равно будет включена в Украину и немцы будут ее завоевывать. Ввиду этого совершенно нелепо со стороны Донецкой республики отказываться от единого с остальной Украиной фронта обороны. Межлаук был в Питере, и он согласился признать Донецкий бассейн автономной частью Украины; Артем также согласен с этим; поэтому упорство нескольких товарищей из Донецкого бассейна походит на ничем не объяснимый и вредный каприз, совершенно недопустимый в нашей партийной среде.
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Vitauskas 🇱🇹 🇺🇦‏ @A_Vitauskas 17 ч.17 часов назад
Список убитых и пропавших без вести "ихтамнетов". Мир ужаснется, узнав правду, и лишь россияне лицемерно всполошатся http://gruz200.zzz.com.ua

В зоне АТО найдены боеприпасы, сухпайки, медикаменты и военное снаряжение российского производства, - штаб - Цензор.НЕТ 878
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Это все можно купить в любом военторге. (В.В.Х.)
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А як шо до засідки,кому це можливо було .....смерть клятой расії та путіну-хуйло !!!!
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кацаПсинских Сталагмитов в Украине нет и никогда не было.вывсёврёти
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На околице городка Антрацит в Лоханской облати лежат сотни кацаПсинов с номерами сальдат №402,..№553,..№719...и тд.,мамки кацаПсинские ждут сыновей домой...
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да никого они не ждут. Они их сюда сознательно отправляют. Чтоб кредиты просроченные погасить,а заодно лишний рот не кормить..
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на пачке сигарет надпись "Курение убивает". Не согласен - 120 мм убивает быстрее)))
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Кто бы сомневался в том, что они там привозят в своих кацапских камазах на Донбасс. Тем не менее, для кого-то это самое большое откровение. У нас очень много тех, кто любит всякие журналистские откровения. Не удивлюсь, если через неделю, снова (и на Цензоре тоже) появятся подобные журналистские откровения. Что - оказывается - страна воюет с Рашкою. А до этого бойцы умирали в Донецкой области от инфарктов. Многие депутаты, на 3 году войны, станут ломать себе больные головы: вводить или не вводить росиянцам визы. Уже были проведены опросы: надо ли вводить визовый режим? не повредить ли это, здешней вате, чувствовать комфортнее себя "на" Укарине?
Продолжайте в этом духе, дебилы.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажВ зоне АТО найдены боеприпасы, сухпайки, медикаменты и военное снаряжение российского производства, - штаб. ФОТОрепортаж
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