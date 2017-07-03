 Украинская дзюдоистка Каланина завоевала "серебро" на соревнованиях в Китае. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", украинка соревновалась в весовой категории +78 кг. Она победила в полуфинале японку Ямамото, но в финале была повержена корейской дзюдоисткой Хан.
(Фото со страницы IJF - International Judo Federation)
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Какие твои годы, наваляешь ещё кореянке!...
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