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 Украинская дзюдоистка Каланина завоевала "серебро" на соревнованиях в Китае. ФОТО

Украинская дзюдоистка Елизавета Каланина завоевала серебряную медаль на соревнованиях "Гран-При 2017" в Хух-Хото (Китай).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", украинка соревновалась в весовой категории +78 кг. Она победила в полуфинале японку Ямамото, но в финале была повержена корейской дзюдоисткой Хан.

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Украинская дзюдоистка Каланина завоевала серебро на соревнованиях в Китае 01

(Фото со страницы IJF - International Judo Federation)
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Респект девочка!
Какие твои годы, наваляешь ещё кореянке!...
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