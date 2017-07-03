 В I полугодии Украина увеличила транзит российского газа на 21%, - "Магистральные газопроводы Украины". ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Магистральные газопроводы Украины", к концу года ожидается транспортировка 90 млрд кубометров газа в страны Европы.
Добыча в первом полугодии - 10,3 млрд кубометров (рост в 3%). Потребление выросло на 2%, до 17,7 млрд кубометров.
Импорт составил 7,0 млрд кубометров, что более чем в два раза превышает показатели прошлого года. Закачка - 3,7 млрд кубометров.
(Инфографика со страницы Магістральні газопроводи України)
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транзит увеличился на 21%, доходы Украины от транзита увеличились на 21%,
- значит цена газа для меня уменьшится на 21% ?
...
"...ведь верно? ведь правильно?..."
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нюхай трюселя на предмет "...кацапский газ - нормально, но это не тебя не касается."
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хедрант, депутут-ветеран ато, а кто спиной и не хочет светится?
папа?
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что кто-то много заработал
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