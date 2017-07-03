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Все про:Газ (8758) статистика (369) Транзит газа (4)

 В I полугодии Украина увеличила транзит российского газа на 21%, - "Магистральные газопроводы Украины". ИНФОГРАФИКА

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В первом полугодии 2017 года транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины вырос на 21% и составил 45,7 млрд кубометров.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Магистральные газопроводы Украины", к концу года ожидается транспортировка 90 млрд кубометров газа в страны Европы.

Добыча в первом полугодии - 10,3 млрд кубометров (рост в 3%). Потребление выросло на 2%, до 17,7 млрд кубометров.

Импорт составил 7,0 млрд кубометров, что более чем в два раза превышает показатели прошлого года. Закачка - 3,7 млрд кубометров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна модернизировать газотранспортную систему, если хочет нейтрализовать "Северный поток 2", - депутат Бундестага Велльман

В I полугодии Украина увеличила транзит российского газа на 21%, - Магистральные газопроводы Украины 01

(Инфографика со страницы Магістральні газопроводи України)
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Это очень хорошо, что экономические связи крепнут...- растет товарооборот... Помню, когда Россия отжала Крым и начала обстреливать градами ВСУ с своей территории некоторые зрадофилы предлагали взорвать газопровод... Чуть беды не случилось....
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Чоколядні Бібряшки - а что нет? Мышебратья и одиннарот....- такие же рабы...(новость тебе в доказательство)
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отлично!
транзит увеличился на 21%, доходы Украины от транзита увеличились на 21%,
- значит цена газа для меня уменьшится на 21% ?
...
"...ведь верно? ведь правильно?..."
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Тебе ещё запретят какой-нибудь сайт или фильм. А качать кацапский газ - нормально, но это не тебя не касается.
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узнаю фафика гойсмана с виницкого базара.
нюхай трюселя на предмет "...кацапский газ - нормально, но это не тебя не касается."
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ого, а дулю не хочеш? Це щоб пани-олігархи від себе відірвали та дали нам дещицю, скоріше мертві з могил встануть, чим це станеться.
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almaz pilit - хорошее доброе фото.... , а спиной стоит наверное Равин семьи...
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итак:
хедрант, депутут-ветеран ато, а кто спиной и не хочет светится?
папа?
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а какая мне разница?
что кто-то много заработал
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Не нравится, объяви блокаду транзиту газа - перекрой задвижку!
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаВ I полугодии Украина увеличила транзит российского газа на 21%, - "Магистральные газопроводы Украины". ИНФОГРАФИКА
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