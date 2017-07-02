 Эрдоган провел встречу с главой Минобороны РФ Шойгу. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Anadolu.
Встреча прошла во дворце "Тарабья" в Стамбуле и продолжалась около двух часов.
"Во встрече с турецкой стороны также приняли участие министр национальной обороны Фикри Ишик, начальник Генштаба Хулуси Акар, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан", - говорится в сообщении.
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а теперь ком составу очко мылят
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https://www.youtube.com/watch?v=D6adJnkd7ek
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"И ти Брут продався большевикам?"
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