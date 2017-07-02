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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:переговоры (3362) Турция (1999) Шойгу (310) Эрдоган (351)

 Эрдоган провел встречу с главой Минобороны РФ Шойгу. ФОТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял главу Минобороны России Сергея Шойгу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Anadolu.

Встреча прошла во дворце "Тарабья" в Стамбуле и продолжалась около двух часов.

Эрдоган провел встречу с главой Минобороны РФ Шойгу 01
Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко назвал Эрдогана большим другом Украины. ВИДЕО

"Во встрече с турецкой стороны также приняли участие министр национальной обороны Фикри Ишик, начальник Генштаба Хулуси Акар, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан", - говорится в сообщении.
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Я в шоке. Кто-то когда-то видел чтобы так садили делегации. Президент принимающей стороны во главе стола и как подчиненный гость, пусть и министр обороны
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А что такого то: что у аленей, что у турков скрепы от Вяличая и "дидываевале" распирает по полной. Ну и соответственно как хотят так и садятся.
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Коленопреклонение было перед Ордой... так и не встали до сих пор...
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На Поклонной пешим Хуйло бы коня Эрдогана вёл под уздцы...
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На Поклонной пешим Хуйло бы вёл под уздцы Лаврова, на котором и ехал бы Эрдоган...
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Скорее на баранов и оленя, который их привез.
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ты про это..)))

Эрдоган провел встречу с главой Минобороны РФ Шойгу - Цензор.НЕТ 3885
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Американцы укранских самолотов не сбивали, Украинцы американцов тоже не обижали. Как друзья хотят, так и сидят.
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порох тогда не был президентом тупая ты вата.
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Интересовался где Кузя -- давно дыма не видно...
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волновался про урожай ягеля . не будет ли кацапская армия голодать....
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Как здорово, что во всём можно найти положительное! Добавлю от себя, т.к. знаю точно, Шойгу приехал сдаваться! Компания в Сирии провалилась и ожидается более-менее почётная капитуляция турецким войскам.
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На регламенте. Там это корыто регулярно чинят
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Представляю, как Шойгу страдает! Наверное, согласно протокола, нельзя привычную фуражку на башке иметь. И ордена с медальками. Даже орденские колодки на входе отняли. У Эрдогаши охрана строгая! Не забалуешь.
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сначала всунули пилотам кацавским
а теперь ком составу очко мылят
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Скорее всего покупку Турцией С-400. В Сочи с хуйлом договорились в принципе, сейчас цену.
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Туркцкая Koral нейтрализует этот металлолом с - 400 аж бегом,зачем они им
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Так получается, Шайгу прилетел подписать контракт на оружие, которым турки будут еще эефективней бить по самопадым ерефии?
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Может и так. А может быть неожиданный визит шойгу вызван тем, что вчера на рейд Хайфы так же неожиданно зашел CVN-77 George H.W. Bush
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А где кацапская аквафрешка...хотябы для годится флаг Тувинского АО повесил,откуда сын аленевода Кужугета родом
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Обговаривали стоимость возвращения раши из Сирии.... В Крым впустить...
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рюзьге говорит: странно, война вроде здесь, но разбитым выглядит город мой..
https://www.youtube.com/watch?v=D6adJnkd7ek
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Дурдом що коїться! Пердоган зовсім з глузду з`їхав...
"И ти Брут продався большевикам?"
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Он всегда был себе на уме ... Если будет возможность поиметь пользу с рашкованов , то он её не упустит . Турция для нас лишь ситуативный союзник ...
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Османам краще бути принциповішими та обережнішими з московитами- кремлю пальця до рота не клади, хто ще завдав туркам більшої шкоди ніж москва починаючи з кінця 17 ст?
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KGBикович ? шо ли там у нихххх...пфууу...проветрите скорее!!!
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Заигрался Эрдоган с неверными Так глядишь и предстанет перед Аллахом
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А что, флаг раши уже никуда не пускают? У Эрдогана вместо рашистского второй свой.
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Ердоган теж не цяця,тиранічний правитель.
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А где флаг недоимперии?) Эрдоган опять смеётся над ватоцефалами))
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Турки продают не только рации , а что действительно важнее для нас - современные технологии по их изготовлению .
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коня- лаврова там не видно...где то в ногах с весточкой к турецкоподанному...
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Встреча с Шойгу,отказ от американских"Пэтриотов" и закупка кацапских ракет означает сближение с парашей и развал южного фланга НАТО.Таких членов НАТО за куй и в музей,
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чето смешно все равно видеть этого пожарника на таком посту. Насчет Турции, возможно договор о том что турки соединятся с Идлибом в Сирии взамен на что-то, планы такие у них есть, Эрдоган своего не упустит и чихать ему на наты.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажЭрдоган провел встречу с главой Минобороны РФ Шойгу. ФОТО
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