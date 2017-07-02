 Центробанк Сирии выпустил банкноту с портретом Асада. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Би-Би-Си, глава центробанка Дураид Дургам рассказал, что выпуск новой банкноты планировался еще несколько лет назад, однако его отложили в связи с военными действиями и сильной инфляцией. Однако сейчас, по его словам, назрела необходимость обновить денежный фонд в силу износа старых купюр.
На старом тираже банкнот достоинством в 1000 фунтов был изображен отец Башара - Хафез Асад, правивший страной с 1971 по 2000 годы. 2000-фунтовых купюр раньше в обращении не было.
С 2011 года, когда в стране началась гражданская война, курс сирийской валюты резко упал: перед началом конфликта за 1 доллар США давали 47 сирийских фунтов, сейчас доллар стоит уже более 500 фунтов.
(Фото EPA)
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В Венесуэле продолжаются протесты. Акции протеста проходят в Венесуэле ежедневно. Жители страны протестуют с апреля, требуя отставки президента Николаса Мадуро. Люди обвиняют его в установлении диктатуры и доведении страны до глубокого экономического кризиса. Участники демонстраций также требуют досрочных выборов президента, полного восстановления прав парламента Венесуэлы, а также начала процесса восстановления экономики. Также венесуэльская оппозиция обвиняет Мадуро в игнорировании законов, удержании политзаключенных и давлении на судебные органы.
По состоянию на воскресенье, 2 июля, жертвами столкновения с полицией стали уже не менее 89 человек. Еще 750 человек получили ранения. По данным местных СМИ, только за вчерашний день во время столкновений на митингах в городе Баркисимето погибло четыре протестующих. По словам мэра города, демонстранты были застрелены членами проправительственных вооруженных формирований. При этом полиция задержала уже более 1300 человек, выступающих на стороне оппозиции. А еще 250 предстали перед военными трибуналами. В свою очередь президент Мадуро заявил о намерениях внести изменения в конституцию страны и тем самым разрешить кризис в Венесуэле. Но местные оппозиционеры отказались участвовать в этом процессе.
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Ты веришь в то, что на Майдане камни и бутылки победили СВД и гранаты?
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https://www.youtube.com/watch?v=ft8ACcThTuk
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Хоч ви вистояли в цій війні...
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- Двадцять три Асади!.
І режиму теж кінець - в 1917 році недовгий час в кацапії ходила валюта - "керенки". Це тривало недовго. За півроку не стало ні Керенського, ні "керенок".
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Поучительное видео по истории Мокши - Московии. Полный вариант здесь https://www.facebook.com/begemot.media/videos/1405534046132597/ … Вате смотреть с распахнутой пастью.
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не хотелось бы видеть хедранта на бумажках
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Это - краткое содержание этой статьи
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Эта-пять!
Иди спать.
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Скорее мокшей сделают муслимами.
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Вы чего, кисель ТВ пересмотрели?
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повтори..
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