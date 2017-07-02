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 Центробанк Сирии выпустил банкноту с портретом Асада. ФОТО

Центробанк Сирии выпустил денежную купюру достоинством в 2000 сирийских фунтов с изображением президента страны Башара Асада.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Би-Би-Си, глава центробанка Дураид Дургам рассказал, что выпуск новой банкноты планировался еще несколько лет назад, однако его отложили в связи с военными действиями и сильной инфляцией. Однако сейчас, по его словам, назрела необходимость обновить денежный фонд в силу износа старых купюр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Многие семьи назвали своих детей Путиным": русский объявлен вторым языком в Сирии

На старом тираже банкнот достоинством в 1000 фунтов был изображен отец Башара - Хафез Асад, правивший страной с 1971 по 2000 годы. 2000-фунтовых купюр раньше в обращении не было.

С 2011 года, когда в стране началась гражданская война, курс сирийской валюты резко упал: перед началом конфликта за 1 доллар США давали 47 сирийских фунтов, сейчас доллар стоит уже более 500 фунтов.


Центробанк Сирии выпустил банкноту с портретом Асада 01Центробанк Сирии выпустил банкноту с портретом Асада 02

(Фото EPA)
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Пустой сессионный зал, как лаконично подмечено ))
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В Венесуэле во время Майдана погибли уже 90 человек -


В Венесуэле продолжаются протесты. Акции протеста проходят в Венесуэле ежедневно. Жители страны протестуют с апреля, требуя отставки президента Николаса Мадуро. Люди обвиняют его в установлении диктатуры и доведении страны до глубокого экономического кризиса. Участники демонстраций также требуют досрочных выборов президента, полного восстановления прав парламента Венесуэлы, а также начала процесса восстановления экономики. Также венесуэльская оппозиция обвиняет Мадуро в игнорировании законов, удержании политзаключенных и давлении на судебные органы.
По состоянию на воскресенье, 2 июля, жертвами столкновения с полицией стали уже не менее 89 человек. Еще 750 человек получили ранения. По данным местных СМИ, только за вчерашний день во время столкновений на митингах в городе Баркисимето погибло четыре протестующих. По словам мэра города, демонстранты были застрелены членами проправительственных вооруженных формирований. При этом полиция задержала уже более 1300 человек, выступающих на стороне оппозиции. А еще 250 предстали перед военными трибуналами. В свою очередь президент Мадуро заявил о намерениях внести изменения в конституцию страны и тем самым разрешить кризис в Венесуэле. Но местные оппозиционеры отказались участвовать в этом процессе.
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В них там що бруківки немає і каміння? А "коктейлі Молотова" вони теж робити не вміють?
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Если уж на то пошло, то в тех краях их и начали массово использовать после войны.

Ты веришь в то, что на Майдане камни и бутылки победили СВД и гранаты?
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Ще один новоявлений хряк межигірський намалювався. Президент, який знищує власний народ перестає бути носієм державної вади і має піти у відставку, а потім у в'язницю або на шибеницю.
Хоч ви вистояли в цій війні...
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Ну ось Асаду і кінець. Живих на грошах не друкують. Бо звучить якось не так:- Скільки це коштує?
- Двадцять три Асади!.
І режиму теж кінець - в 1917 році недовгий час в кацапії ходила валюта - "керенки". Це тривало недовго. За півроку не стало ні Керенського, ні "керенок".
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Портреты монархов уже второе тысячелетие чеканят и печатают на деньгах.
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так он это знает и поэтому пошел на этот конец )))
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а глянь, шо на "северах" скрепной дееться )))
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Курди завалили ІГІЛовця,і нічого дивного звідки він
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Вот такие они , суровые ырынбурские арабышкиры.
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Какойто Асадушка как ниживой на банкноте, весь синючий, ещё бы траурною ленточку в углу примастырили, никак к преждевременной канчине приурочено. Купюру так и назвут - панехидная
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Юго Восток 🇺🇦‏ @Ale4kko 13 ч.13 часов назад
Поучительное видео по истории Мокши - Московии. Полный вариант здесь https://www.facebook.com/begemot.media/videos/1405534046132597/ … Вате смотреть с распахнутой пастью.
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плохая идея...
не хотелось бы видеть хедранта на бумажках
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Монархи печатают деньги со своим портретом, но Асад типа президент. Больше меня интересует кг да сирийцы, которые объявили русский вторым языком станут славянами.
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Стоимость "фантика" с портретом Асада - 4$...
Это - краткое содержание этой статьи
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За то, что Асад с терроризмом борется при помощи РФ? (с)

Эта-пять!
Иди спать.
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кг да сирийцы ... станут славянами. (с)

Скорее мокшей сделают муслимами.
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прикольные банкноты - как водительская лицензия Асада.
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/// Катя М ///
Вы чего, кисель ТВ пересмотрели?
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А как будет звучать - " Я такую купюру не приму - у вас Асад порван !!"???
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" и банкнота времён хуйла-асада засинеет" (С)
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вот так бы выебнулся и на Фонтане в Одессе с пером в телефонной будке нашли утром ..
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ватный асад опередил ватного сцаря хуйла первого.
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомЦентробанк Сирии выпустил банкноту с портретом Асада. ФОТО
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