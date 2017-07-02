 Пограничники выявили на Львовщине грузовик, угнанный в Италии. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Вчера в пункте пропуска "Краковец" пограничники Мостиского отряда во время пограничного контроля остановили автомобиль "Ивеко" 2003 года выпуска. В результате проверки и согласно базе данных Интерпола пограничники установили, что автомобиль чешской регистрации, которым ехал в Украину наш соотечественник, был похищен в Италии.
Автомобиль передан сотрудникам Нацполиции, также проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве.
В результате подключения к базе данных Интерпола с начала года сотрудники Госпогранслужбы обнаружили 129 автомобилей, которые разыскивали отечественные и зарубежные правоохранители.
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Це зовсім різні речі!
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Пане відповідальний за цензуру сайту, у мене тепер ідеологічно правильний комент?
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-- и было обнаружено, что автомобиля украдено...
...ну хто там в редакции Цензора, над Великим и Могучим так цинично издевается? *)
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