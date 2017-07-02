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Все про:легкая атлетика (73) рекорд (230) Эстония (510) соревнования (118)

 Украинская легкоатлетка Шух победила на чемпионате Европы по многоборью. ФОТО

Украинская легкоатлетка Алина Шух одержала победу на командном чемпионате Европы по многоборью в Таллине (Эстония).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sportarena, в семиборье 18-летняя спортсменка установила новый юниорский рекорд Украины (U-20). С результатом в 6208 очков Шух на 29 пунктов превзошла достижение Валентины Савченко, которая держала юниорский рекорд с августа 1984 года.

Кроме того, в Таллине Шух обновила два личных рекорда: пробежала 100 метров с барьерами за 14,64 секунды, а также показала лучший результат в карьере на 200-метровой дистанции (26,14).

В прыжках в высоту Шух взяла 1,81 метра, в толкании ядра отправила снаряд на 13,47 м, в прыжках в длину показала результат в 6,10 м, метнула копье на 55,95 м и пробежала 800 метров за 2:12,61.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кубок Европы по спортивной ходьбе: украинцы заняли первые места, команда выиграла в общем зачете. ФОТО

Ранее Алина Шух официально стала мировой рекордсменкой по пятиборью в категории U-20 в помещении.


Украинская легкоатлетка Шух победила на чемпионате Европы по многоборью 01

(Фото Федерации легкой атлетики Украины)
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молодец, поздрвляю.Украинская легкоатлетка Шух победила на чемпионате Европы по многоборью - Цензор.НЕТ 9130
ах да, это же в фашиздкой Эстоние, там фошиздкыи воздух помог.
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здаров дурачок, если о кацапе, то от зеркала уиди, не верь маме, она тебя посадила против зеркала, чтоб тебе было чем поговорить, это то понятно, но выдишь, послушалас твоя рабская душа меня прошлый раз - вот и комп дали, так что изпользуй момент и пиши ещё.
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Вот потому эти кацапы и лезли к нам,в желании породница,побратацца.Но в наших жилах другой дух!То ли климатические условия,то ли просто вольные ветра и степи-мы другой совершенно народ.У нас -свободолюбие и тяга к уходящей в будущее с технологиями Европе,у кацапов на этом месте стоит-тоско по сталинизму,раболепие и благополучие царя...
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Шух умничка! А теперь все делаем ставки на Чили-Германия на ненавистной Звенит-Арене. Матч начался.
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Цензор.НЕТФотоСпортУкраинская легкоатлетка Шух победила на чемпионате Европы по многоборью. ФОТО
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