 Украинская легкоатлетка Шух победила на чемпионате Европы по многоборью. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sportarena, в семиборье 18-летняя спортсменка установила новый юниорский рекорд Украины (U-20). С результатом в 6208 очков Шух на 29 пунктов превзошла достижение Валентины Савченко, которая держала юниорский рекорд с августа 1984 года.
Кроме того, в Таллине Шух обновила два личных рекорда: пробежала 100 метров с барьерами за 14,64 секунды, а также показала лучший результат в карьере на 200-метровой дистанции (26,14).
В прыжках в высоту Шух взяла 1,81 метра, в толкании ядра отправила снаряд на 13,47 м, в прыжках в длину показала результат в 6,10 м, метнула копье на 55,95 м и пробежала 800 метров за 2:12,61.
Ранее Алина Шух официально стала мировой рекордсменкой по пятиборью в категории U-20 в помещении.
(Фото Федерации легкой атлетики Украины)
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ах да, это же в фашиздкой Эстоние, там фошиздкыи воздух помог.
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http://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/other/usiks-kluvis-par-boksa-superserijas-dalibnieku.d?id=49006123
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