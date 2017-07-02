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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Подразделение Нацгвардии Украины стало одним из лучших на международных учениях по программе ЕС. ФОТОрепортаж

17 представителей Национальной гвардии Украины приняли участие в международных учениях полицейских подразделений по программе EUPST, проходивших с 19 по 29 июня на базе Национального центра подготовки сил жандармерии во французском городе Сент-Астье.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Проект EUPST (European Union Police Services Training) предусматривает проведение ежегодных тренингов на базе учебных центров жандармских и полицейских формирований государств-членов ЕС. Масштабные международные тренировки объединяют для выполнения совместной миссии правоохранителей структур с военным статусом и полиции стран Европейского Союза, других стран Европы и Африки.

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В этом году учебный центр объединил 234 представителя 18 стран мира. Обучение EUPST направленны на совершенствование взаимодействия личного состава подразделений из разных стран, использование европейской тактики и выявление лучших методик во всех аспектах их работы - от уголовного расследования к прекращению массовых беспорядков. В курс учений включены теоретические занятия и практическая отработка вымышленных критических ситуаций, которые сформированная "миротворческая миссия" из участников должна решить совместными усилиями.

Подразделение Нацгвардии Украины стало одним из лучших на международных учениях по программе ЕС 01

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Подразделение Нацгвардии Украины стало одним из лучших на международных учениях по программе ЕС 02

По сценарию этого года, подразделения "миссии" должны были восстановить и поддержать порядок в государстве во время военных действий, где местные органы власти не действовали и управление обеспечивалось военной администрацией. Так, правоохранители отработали контроль доступа к районам, реакцию на баррикады, использование спецсредств и техники - все по европейским нормам градации силы.

После завершения тренинга, его участники получили сертификаты о прохождении курса. Во время церемонии хозяева нынешних учений отметили лучшими по профессиональному выполнению задач представителей Украины, Португалии, Испании и Румынии.

Подразделение Нацгвардии Украины стало одним из лучших на международных учениях по программе ЕС 03

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