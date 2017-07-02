EN|RU|UK
Темы дня: Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова
 Происшествия
  707  2
Все про:Тарифы на воду (714) несчастный_случай (222) Николаев (1291) ГСЧС (1133)

 Дедушка с внуком утонули на речке в Николаеве. ФОТОрепортаж

В Николаеве во время купания в реке Южный Буг утонули два человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, спасатели получили информацию об исчезновении мужчины и ребенка, которые находились на пляже в микрорайоне Варваровка.

Сотрудники ГСЧС обследовали акваторию и береговую зону. Тело пропавшего мужчины 1958 г. р. было найдено в 15 м от берега. Позже из воды достали тело 6-летнего ребенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В июне в Украине утонули 17 детей, - ГСЧС

Как рассказали очевидцы, погибшие - это дедушка и его внук.

Дедушка с внуком утонули на речке в Николаеве 01Дедушка с внуком утонули на речке в Николаеве 02Дедушка с внуком утонули на речке в Николаеве 03

(Фото Главного управления ГСЧС в Николаевской области)
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТФотоПроисшествияДедушка с внуком утонули на речке в Николаеве. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти