 Дедушка с внуком утонули на речке в Николаеве. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, спасатели получили информацию об исчезновении мужчины и ребенка, которые находились на пляже в микрорайоне Варваровка.
Сотрудники ГСЧС обследовали акваторию и береговую зону. Тело пропавшего мужчины 1958 г. р. было найдено в 15 м от берега. Позже из воды достали тело 6-летнего ребенка.
Как рассказали очевидцы, погибшие - это дедушка и его внук.
(Фото Главного управления ГСЧС в Николаевской области)
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