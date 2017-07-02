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 "Именно РФ - инициатор": Украинской журналистке Коваленко запретили въезд в Беларусь. ФОТО

Журналистке Интернет-издания "Украинская правда" Оксане Коваленко запретили въезд в Беларусь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила на Facebook.

"Теперь я точно знаю, что мне запрещен въезд в Россию. Ну, я туда и не ехала, правда. Ехала я в Минск по своим делам. Но РФ и Беларусь же "союзные государства", а потому сняли меня с поезда на границе и отправили в Украину назад", - пишет она.

"Белорусские пограничники тщательно скрывали причину, никаких уведомлений на красивой бумажечке А4 тоже не давали. Да и то, что именно в РФ я нежелательна и именно РФ инициатор, я сама одним глазком подсмотрела у них в базе, когда они мой паспорт проверяли. А пограничники все твердили, что это все мои умозаключения про РФ, а они просто "союзное государство" и въезд мне запрещен в Беларусь", - рассказала журналистка.

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Именно РФ - инициатор: Украинской журналистке Коваленко запретили въезд в Беларусь 01

(Фото со страницы Oksana Kovalenko)
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Лукавит Лука про эти совместные учения с рашкой, ой лукавит...
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За красивыми байками лукашенко про "братский народ" и прочая пурга не стоит ничего кроме трёпа. Если захотят рашисты напасть на нас с Беларуси, никакой лукашенко не сделает ничего. Не доверяю этому любителю рашистов ни капли
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А если на вас напасть через Чернигов?
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Зараз мені москалі та білоруси розтлумачать яка спільна валюта у того сайузного государства.
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Лукаш хочет выжать с войны по максимуму.Осень нас ждет Печальная.Нужно обучать всех мужчин воевать.По всему это осенью пригодится.
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не дрифь, вас уже точно, никто в беде одних не бросит.
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Вы знаете Украина и Украинцы уже за 3 года устали боятся.Правда и Справедливость на нашей стороне.Воины света воины добра.У нас куча героев которые станут командирами и ответ будет для мокши адекватный.
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Так может Лукаш "выжать" по максимуму в какое нибудь сизо
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в принцыпе такая печать для западних стран значит - честный и смелый журналист, не требуетса спрашивать - цель рыезда.
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Лукашенко совершенно ничем не думает ((( Ведь когда надо будет, к примеру напасть на Украину или др безумную выходку устроит - ГБшня уберет его быстро "БЕЗ ПЫЛИ и ШУМУ", а скажет, что это сделала оппозиция... Так же как у нас на Майдане они стреляли в обе стороны а потом обвиняли что активисты стреляли ....
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Теперь всем понятно - чьи патриоты поклонники Лукашенко?
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Не любят в Белоруссии свидомитов
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только один вопрос - визовый режим с Беларусью вводить до учений, или во время?
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Именно РФ - инициатор": Украинской журналистке Коваленко запретили въезд в Беларусь. ФОТО
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