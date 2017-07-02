 "Именно РФ - инициатор": Украинской журналистке Коваленко запретили въезд в Беларусь. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила на Facebook.
"Теперь я точно знаю, что мне запрещен въезд в Россию. Ну, я туда и не ехала, правда. Ехала я в Минск по своим делам. Но РФ и Беларусь же "союзные государства", а потому сняли меня с поезда на границе и отправили в Украину назад", - пишет она.
"Белорусские пограничники тщательно скрывали причину, никаких уведомлений на красивой бумажечке А4 тоже не давали. Да и то, что именно в РФ я нежелательна и именно РФ инициатор, я сама одним глазком подсмотрела у них в базе, когда они мой паспорт проверяли. А пограничники все твердили, что это все мои умозаключения про РФ, а они просто "союзное государство" и въезд мне запрещен в Беларусь", - рассказала журналистка.
Читайте также: "Ночевать пришлось в камере", - поэта Жадана задержали в Беларуси за терроризм
(Фото со страницы Oksana Kovalenko)
1464 21
Российского музыканта Найка Борзова не пустили в Украину(229)
В Минздраве создали интерактивную карту пляжей, непригодных для купания. КАРТА(18)
Польский Сенат утвердил закон о запрете пропаганды коммунизма(106)
Полиция просит журналистов, чьи имена появились в списках "Миротворца", дать показания(13)
Дефолт – слишком мягкое слово для описания катастрофы, которая грозит России(0)
Линько о деле Гужвы: "Есть факты, подтверждающие прямую связь с Москвой и Левочкиным". ВИДЕО(33)
Лещенко о деле Гужвы: Это может быть технология по уничтожению издания "Страна.ua". ГПУ должна предъявить обществу доказательства(110)
http://www.technosotnya.com/2017/02/My-gotovili-anneksiju-Kryma-9-let-podrjad-predvoditel-russkoj-vesny.html?m=1 …
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить