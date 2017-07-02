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 Общество
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Все про:Венгрия (426) Закарпатье (1435) контрабанда (1932) сигареты (644)

 6 контрабандистов, пытавшиеся переправить в Венгрию 6490 пачек сигарет, задержаны на границе. ФОТО

В Закарпатской области задержаны несколько человек, пытавшиеся нелегально переместить сигареты в Венгрию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, пограничники отдела "Вилок" неподалеку от водного канала "Ботар", по которому проходит граница с Венгрией, задержали 6 человек с 12 коробами. В пакетах, которые нарушители пытались доставить в Венгрию, было 6490 пачек сигарет без акцизных марок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители Буковины пытались заблокировать пограничный наряд, чтобы вернуть контрабандные сигареты, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

6 контрабандистов, пытавшиеся переправить в Венгрию 6490 пачек сигарет, задержаны на границе 01

(Фото Госпогранслужбы)
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Тоді, коли ціни на цигарки зрівняються і їх не вигідно буде переправляти в ЄС.
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Цена в магазине может и сравнятся ,а вот цена сделанных в сарае всегда будет ниже.
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це ви Винниківську тютюнову фабрику, яка лише офіційно не працює, називаєте сараєм?
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З придністров'я , ордло, кацапії та Білорусі - пре тютюн до нас. Свій ринок захищати потрібно нашим прикордонникам та фіскалам. Хоч переправляти в Угорщину сигарети без акцизних марок - злочин, акциз потрібно платити.
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Один блок, походу, достался пограничникам))))
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Не.Як казав Кирпич,Жеглову:Я,не корю,ты знаешь!Но,в камере,пригодится
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"6 контрабандистов, пытавшиеся переправить в Венгрию 6490 пачек сигарет, задержаны на границе."
А на фото 7 .
Один лишний?
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Цензор.НЕТФотоОбщество6 контрабандистов, пытавшиеся переправить в Венгрию 6490 пачек сигарет, задержаны на границе. ФОТО
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