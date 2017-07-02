 6 контрабандистов, пытавшиеся переправить в Венгрию 6490 пачек сигарет, задержаны на границе. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, пограничники отдела "Вилок" неподалеку от водного канала "Ботар", по которому проходит граница с Венгрией, задержали 6 человек с 12 коробами. В пакетах, которые нарушители пытались доставить в Венгрию, было 6490 пачек сигарет без акцизных марок.
(Фото Госпогранслужбы)
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А на фото 7 .
Один лишний?
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