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Все про:Нацполиция (7918) стихия (934) Сумы (643) ураган (244)

 Три человека травмированы в результате урагана в Сумах, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

1 июля в Сумах в результате урагана травмировано 3 человека.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила начальник отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, передает Цензор.НЕТ.

Три человека травмированы в результате урагана в Сумах, - Нацполиция 01

"По состоянию на 21:29 в дежурную часть городского отдела полиции поступило уже более 67 заявлений от местных жителей. Люди просят помощи, сообщают об упавших деревьях, раскрытых ураганом крышах, оборванных электропроводах, поврежденных градом машинах, упавшем кране.. и т.п.. Есть сообщение о трех травмированных", - написала Биганова.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Ураган в Сумах: поваленные деревья, сорванные крыши, выбитые окна. ВИДЕО


Три человека травмированы в результате урагана в Сумах, - Нацполиция 02
Три человека травмированы в результате урагана в Сумах, - Нацполиция 03

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У нас видел много деревьев со спиленными верхушками на высоте метров 5. Может защита/предохранение от ураганов?
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Тогда логично. Или просто чистка, или ландшафтники так придумали.
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а у нас обычно под корень!шоб больше продать.
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А "у вас", обычно, вместо того, чтобы объединиться вокруг центра, бегают за атаманами друг против друга. Ещё рассказать- что "у вас"?
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А в нас і ураганів немає, а верхівки спиляли так, що навіть не віриться, що одійдуть. Ось, тіко зроблене фото.


А в загалі, природа сама знає, як очищатись. Та тільки іноді люди допомагають; прокладаючи доріжки, підрізують коріння.
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Но и против урагана они более устойчивы, т.к. рычаг меньше, да и более тонкие ветки, изгибаясь, уменьшают парусность. Потому я высказал только предположение.
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Какие огромные деревья, надо их или менять или укорачивать
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Не заметили , ураганы становятся частым явлением
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТри человека травмированы в результате урагана в Сумах, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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