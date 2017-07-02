 Три человека травмированы в результате урагана в Сумах, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила начальник отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 21:29 в дежурную часть городского отдела полиции поступило уже более 67 заявлений от местных жителей. Люди просят помощи, сообщают об упавших деревьях, раскрытых ураганом крышах, оборванных электропроводах, поврежденных градом машинах, упавшем кране.. и т.п.. Есть сообщение о трех травмированных", - написала Биганова.
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А в загалі, природа сама знає, як очищатись. Та тільки іноді люди допомагають; прокладаючи доріжки, підрізують коріння.
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