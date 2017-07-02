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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Киев (17537) ложная тревога (51) Метрополитен (458) минирование (599) СБУ (14546)

 СБУ задержала мужчину, который сегодня по телефону "минировал" станции киевского метрополитена. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали злоумышленника, который сегодня по телефону сообщал о минировании станций киевского метрополитена.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

После обеда на телефон спецлинии "102" поступило сообщение о минировании станций метрополитена "Оболонь" и "Минская". Через час снова поступило сообщение от того же лица о минировании двух других станций метрополитена - "Майдан Незалежности" и "Площадь Льва Толстого".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевский метрополитен закрывал станцию "Театральная" из-за ложного сообщения о минировании

Сотрудники Киевского управления СБ Украины оперативно установили место нахождения злоумышленника и задержали его в одном из сел Киевской области. При этом "телефонный террорист" рассказывал, что за совершение этих преступлений ему заплатили из России.

СБУ задержала мужчину, который сегодня по телефону минировал станции киевского метрополитена 01

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Согласно этой статье ложное сообщение о минировании любых объектов собственности наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет. За повторное такой звонок злоумышленника может быть осужден от четырех до восьми лет лишения свободы.

Читайте: В Киеве "минировали" станцию метро "Бориспольская": злоумышленник задержан
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Ну таким только одно лекарство.Минные поля в лугандоне разминировать,но от "нашего" суда штраф и.
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этого козла скорее всего реально посадят, а вот если бы спорошенил пару лярдов - был бы на свободе
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Лучше положить его на рельсы - пусть отдыхает. На одной из тех станций, которые он "заминировал". На выбор - какая ему больше нравится...
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вот 100%, это вата и прилетный из дыры....(
нормальному человеку кошмарить людей, которые живут с ним бок о бок и в мысли не придет!....
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Лутше бы он запал от гранаты со своей девушкой розбирал.
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А вдруг у него нет девушки, а есть только мальчик
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Тем более, хоть что то полезное для опщесва бы зделали.
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Цe ж форумчаnиn- пороxобот Сашка крeст,чуи,крeщатик....
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Ні, був би психічно хворий, був би депутатом Верховної Ради.
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мне кажется что психически больные ето избиратели тех депутатов в ВР. Ну не может нормальный человек проголосовать за Вилкула или Добкина или того же Пашинского.
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А хіба вони не за списками пройшли? Кожен божевільний, голосує за себе подібних.
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подождите - он звонил второй раз через час - это считаетса повторно или нет.
Статья мяхкая - ведь он сказал, что зделал это и ему за это заплатили
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какой даун звонит со своего телефона?

купил за 200 грн нокию отзвонился и выкинул. всё. хер найдут.
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там еще как минимум несколько важных моментов: ну например просмотрят что за симки рядом со звонящим аппаратом и по голосу определят
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Показати його обличчя потрібно на всю Україну ! Не лише в інтернеті, а й по телебаченню ! Назвати прізвище, місце народження, де проживає ! Щоб земля під ним горіла !!! Щоб іншим було неповадно, а то вже задовбали країну своїми "жартами".
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По-любому лугандонская нечистота.Куда не плюнь - кругом эта нечисть расползлась по всей области.
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Лучше бы детям со школы обучали за что реально получить срок и почему не стоит делать глупостей много и часто, так нет же, всякую ерунду заставляют учить, кроме нужной в реальной жизни. Теперь его кормить будут с наших налогов, после тюрмы принесет криминальное сознание и букет болезней. Тьху.
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Яйца в двери зажмут,скажет кто,где,сколько когда, в какой валюте, а там дело техники вычеслить уродов заказчиков на нашей земле,было бы желание.
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...у нас тут тоже один на прошлой неделе полицаев вызвал -- мол преступник с оружием в доме! Те приехали в три колонны со спецназом... ...и никого, кроме вызывальщика не нашли... -- теперь ему счёт за беспокойство выставили: 15 000 евриков. -- на выбор -- или плати налом, или по 40 евр. в день отсиди...
Не шутите с телефоном, граждане! -- роуминг нынче дорог...*)
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Динамитную шашку ему в задницу и телефон с радиовзрывателем в руки и пусть развлекается.
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Цю мерзоту слід було розмазати по стіні біля яко він стояв. Кваліфікація ч.2 ст.259 КК - 8 років позбавлення волі з інформацією в усіх засобах масової інформації, щоб іншим зась було.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ задержала мужчину, который сегодня по телефону "минировал" станции киевского метрополитена. ФОТО
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