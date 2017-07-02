 СБУ задержала мужчину, который сегодня по телефону "минировал" станции киевского метрополитена. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
После обеда на телефон спецлинии "102" поступило сообщение о минировании станций метрополитена "Оболонь" и "Минская". Через час снова поступило сообщение от того же лица о минировании двух других станций метрополитена - "Майдан Незалежности" и "Площадь Льва Толстого".
Сотрудники Киевского управления СБ Украины оперативно установили место нахождения злоумышленника и задержали его в одном из сел Киевской области. При этом "телефонный террорист" рассказывал, что за совершение этих преступлений ему заплатили из России.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Согласно этой статье ложное сообщение о минировании любых объектов собственности наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет. За повторное такой звонок злоумышленника может быть осужден от четырех до восьми лет лишения свободы.
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нормальному человеку кошмарить людей, которые живут с ним бок о бок и в мысли не придет!....
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Статья мяхкая - ведь он сказал, что зделал это и ему за это заплатили
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купил за 200 грн нокию отзвонился и выкинул. всё. хер найдут.
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Не шутите с телефоном, граждане! -- роуминг нынче дорог...*)
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